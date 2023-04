Aethos Milan rilancia l’angolo pizza con un menu gourmet

L’angolo pizza di Aethos Milan, si rinnova per poter vivere e condividere esperienze di gusto all’insegna del piatto italiano più amato, scegliendo tra una ricca proposta curata da Umberto Iervolino, pizzaiolo dell’insegna. Il nuovo spazio Aethos Pizza & Bar va ad arricchire l’offerta gastronomica dell’hotel di Piazza XXIV Maggio, che comprende anche il Doping Bar - il cocktail bar dove gustare una raffinata selezione di cocktail in un ambiente sofisticato - e l’ultimo nato ZAÏA, ristorante dall’anima internazionale con una cucina caratterizzata dai sapori tipici dei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

Aethos Pizza & Bar (Aethos Milan) | credit PION

La pizza in tre versioni

Da Aethos Pizza & Bar, il piatto italiano più conosciuto e amato nel mondo è disponibile in tre versioni: la tonda piccola, pensata per essere gustata al banco, la tonda classica e la pizza al tagliere, che rappresenta la scelta perfetta per essere condivisa in serate all’insegna della convivialità e del divertimento. Tra le pizze in carta - che prendono il nome dalle camere di Aethos Milan - figurano la Wicket, con burrata, crudo San Daniele e pomodorini confit, la Face Off, con tonno, pomodoro giallo, mozzarella di bufala D.O.P., cipolla di Tropea caramellata e crema di patate viola, e la Inning, con mozzarella di bufala D.O.P., mortadella di cinghiale D.O.P. e melanzane grigliate. Le pizze in menu possono essere gustate anche al Doping Bar.

Aethos Pizza & Bar presso Aethos Milan | credit PION

Umberto Iervolino, maestro pizzaiolo

Ad accogliere gli ospiti al banco della pizzeria è Umberto Iervolino. Napoletano, classe 1993, scopre la sua passione per la pizza da bambino. Da Aethos Pizza & Bar Umberto porta le esperienze maturate tra Napoli e Milano, proponendo una rivisitazione della tradizionale pizza partenopea: la farina integrale viene impastata con la biga e fatta lievitare dalle 90 alle 120 ore. In abbinamento alle pizze è possibile scegliere tra un’ampia proposta di birre e soft drink.

Umberto Iervolino, Aethos Pizza & Bar (Aethos Milan) | credit PION

Il design di Aethos Pizza & Bar, come quello di ZAÏA e degli spazi del nuovo Aethos Club - luogo di incontro per una community globale - è curato dagli interior designer dello spagnolo Astet Studio.

Aethos Pizza & Bar

Piazza Ventiquattro Maggio, 8, 20123 Milano

Tel 0289415901