Alessandro Borghese e Riccardo Monco, due cene a 4 mani a Milano e Firenze

Iniziativa divertente quella degli chef Alessandro Borghese e Riccardo Monco che invitano i loro ospiti a un viaggio tra Milano e Firenze nel segno del gusto A/R: andata e ritorno. Si parte dal ristorante AB – Il lusso della semplicità, in via Belisario 3, nel quartiere CityLife di Milano, lunedì 1° maggio con la prima di due cene a 4 mani orchestrate da Borghese, anche noto volto televisivo, e dallo chef Monco, tre stelle Michelin, all’Enoteca Pinchiorri di Firenze. E sarà proprio il locale fiorentino, uno dei ristoranti italiani più conosciuti e apprezzati al mondo grazie a uno stile di cucina inconfondibile, la location esclusiva del secondo appuntamento in programma lunedì 19 giugno.

La locandina della cena Andata e Ritorno

Queste due cene a quattro mani rappresentano l’incontro tra due mondi culinari differenti ma complementari, che sposano originalità e tradizione per sorprendere e deliziare il palato dei propri ospiti con pietanze realizzate utilizzando esclusivamente materie prime di assoluta qualità.

Chef Alessandro Borghese (a destra) e chef Riccardo Monco

Il menu del 1° maggio a Milano al ristorante AB - Il lusso della semplicità

La cena al ristorante AB - Il lusso della semplicità in programma il 1° maggio comincia con due antipasti, rispettivamente proposti dagli chef Alessandro Borghese e Riccardo Monco: prima “Cavolfiore arrosto con la sua crema all’aceto, salsa al burro di arachidi e tamarindo, cialda di grano e polvere di liquirizia” e a seguire “Lamelle di ricciola marinate all’aceto affumicato, estratto di levistico, salsa bagna cauda, senape in dolceforte e frittelle di ceci al coriandolo”.

Il ristorante AB – Il lusso della semplicità a Milano

Il primo piatto “Minestra tra la Liguria e la Toscana” è ideato dallo chef tristellato, prima di continuare il pasto con “Filetto di ombrina marinato alle erbe con insalata di finocchio alla sambuca, arance e olive in chiave moderna” del vulcanico chef Alessandro Borghese. Si prosegue poi con “Spalla d’agnello delle Dolomiti Lucane fondente, purea di mela verde, cavolo viola marinato al pepe rosa e salsa alla paprika” di Riccardo Monco. Infine, per concludere nel migliore dei modi questa esperienza esclusiva, il dessert “L’oss bus duls” di chef Borghese, risolatte allo zafferano con ossobuco alla mandorla e finto midollo di pera e Marsala, caramello salato e biscuit di marzapane.

Costo della cena: 200 euro a persona (wine pairing, acqua e caffè inclusi)

Ristorante AB - Il lusso della semplicità

Viale Belisario, 3, 20145, Milano (Mi)

Tel. 0284040993

Enoteca Pinchiorri

Via Ghibellina, 87, 50122, Firenze (Fi)

Tel. 055242777