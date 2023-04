El Porteño gourmet, autentica cucina argentina nel centro di Roma

El Porteño Gourmet è la seconda insegna capitolina appena aperta a Via dell'Umiltà dalla Holding Dorrego Company dei fratelli argentini Alejandro e Sebastian Bernardez, e di Fabio Acampora, dopo quella già avviata con successo al Largo del Teatro Valle, nel centro storico della Capitale. Sempre fedele al format che punta all'autentica enogastronomia argentina d’eccellenza che celebra la carne, il locale presenta una proposta arricchita pensata per un pubblico ancora più evoluto. La cucina è l'esatta testimonianza della storia e della civiltà di un Paese, e qui la chiave di lettura è quella giusta, articolata tra ricette della tradizione depositarie di tanti valori e l'immersione nell'atmosfera tipica dei locali di Buenos Aires frequentati appunto dai "porteños", i suoi abitanti.

Da sinistra Sebastiano Bernardez, Fabio Acampora e Alejandro Bernardez

Il locale di El Porteño Gourmet a Roma

A caratterizzare le sale dai soffitti altissimi sono arredi originali, spesso datati, frutto di incusioni dei tre titolari nei mercatini e brocant argentini. Ordinati nelle teche ci sono manufatti di uso quoditiano o caratteristici delle pampas, recuperati a nuova vita, le pareti e i pavimenti sono di legno e con parti ricostruite con le cementine tipiche delle antiche abitazioni. Alle pareti sono esposte attrezzature del gioco del Polo e selle originali dei più famosi polisti. Molte le foto d'epoca e le immagini legate a questo simbolo identitario della cultura argentina insieme al Tango, un ballo frutto di una fusione culturale nato alla fine dell'Ottocento nel Rio della Plata e inserito dal 1979 tra i Beni Immateriali dell'UNESCO. Luci soffuse, candelabri e tavoli apparecchiati con semplici tovaglie bianche donano la sensazione di essere ospiti in una vera casa, con oggetti raccolti nel tempo da chi vi abita. El Porteño Gourmet si presenta come uno spazio tutto da vivere a partire dall’area lounge bar all’ingresso, destinata ai momenti di pausa e al rito del caffè.

La sala di El Porteno, a Roma

El Porteño Gourmet, un format gourmet e internazionale

L'esperienza, forte del successo consolidato dei quattro locali Porteño di Milano, è rivolta ai gourmet ma anche ad una clientela internazionale “business and leisure” che sa apprezzare il talento dei maestri asadores, la tradizione della parrilla e il calore di un'accoglienza speciale. Il format si integra infatti con i servizi di ospitalità di "Umiltà 36", hotel di lusso della Shedir Collection. Il format El Porteño è lo stesso ma ogni locale aperto negli anni ha una sua specificità, con varianti progettuali diverse, dal "Porteno Darsena" sui Navigli all'"Arena" di fronte all' Arena Civìvica, dal "Zaguan" di Viale Elvetia al più invitante di tutti, il "Porteno Prohibido" di Via Melloni dove l'arte gastronomica si sposa alla sensualità del tango argentino.

La proposta culinaria di El Porteño Gourmet, a Roma

A Roma, capitale cosmopolita, non poteva non destare subito interesse questo ultimo El Porteño Gourmet, un "place to be" di autentiche emozioni con piatti che anticipano e seguono i riti della cottura della celebratissima carne. Sorprende il gusto e la tenerezza di tagli che normalmente non vengono considerati per la griglia ma che esalta la cucina porteña tipica. Oltre al Gran Lomo (filetto di manzo) ci sono il Bife milonga (costata di black angus con filetto) al Bife de chorizo (controfiletto), i vari tagli di Entraña, il saporito diaframma. e il Vacio (bavetta o taglio del sottopancia). Ma ci cono anche l’Asado de tira, le costine di vitello), il Galletto intero al Chorizo, una sorta di salamella, il Pechito de cerdo, puntine di maiale in crosta e la speciale Ribeye di wagyu giapponese, categoria A5 Premium.

Come in tuti i Porteño, la cucina a vista e consente di seguire il rito della parrilla, la cottura che sa graduare il fuoco alla griglia ridisegnata da Sebastian Bernardezbrace. Proprio davanti c'è un lungo tavolo rettangolare, uno “sharing table”, per sottolineare il valore della condivisione dello stare a tavola per gli argentini, magari sorseggiando a fine cena prima del commiato, un buon infuso di Yerba Mate.

Qualsiasi sia la scelta della portata di parrilla, al tavolo arrivano le immancabili e tradizionali guarniciones: purea di zucca e di patate, patate fritte, insalata argentina e insalata russa, insieme alle salse tipiche preparate dalla cucina.

Un capitolo a parte meritano le empanadas, i panzerotti tipici al forno, proposti con diversi ripieni, dal manzo tagliato al coltello al pollo sfilacciato a mano, dalle verdure al classicissimo Jamon y Queso, prosciutto e formaggio. Ecco poi la Provoleta, una provola fusa in padella servita bollente.

Carne alla parilla al El Porteno di Roma 1/3 Ceviche di avocado 2/3 La cucina di El Porteno comprende le empanadas, un classico della cucina argentina, e una selezione vinicola di livello 3/3 Previous Next

C'è il rigore della tradizione ma anche apertura al mondo: dall’esperienza consolidata degli altri locali El Porteño arrivano infatti alcuni piatti che non appartengono all'Argentina, quasi fusion, come i “Sashimi” con filetto di fassona, che si trovano nella varianti: Sashimi Porteño con marinatura di soia, arancia e senape di Dijon in grani, Sashimi Gazpacho con mousse al coriandolo, taccole, ravanelli, semi di sesamo neri e cristalli di sale Maldon e Tartare Especial con uova di quaglia, tartufo nero e spezie.

In omaggio a Roma ci sono le Tagliatelle fresche con ragù di entraña (il diaframma del bovino) battuta al coltello e il Risotto mantecato con animelle e altri primi piatti.

Le tagliatelle fresche con ragù di entraña sono un omaggio alla città di Roma

La carta è completata da una portata a base di salmone alla griglia con affumicatura di quercia argentina e verdure di stagione- qui il pesce è perdente rispetto alla suggestioni della carne- e da un’ampia proposta vegetariana. Non manca una selezione di insalate, tra cui la Cecitas con ceci al naturale, semi di girasole, feta, pomodorini, mais, chips di cipolla rossa, mela verde, olive nere, peperoncino jalepeño, barbabietola e salsa di soia agrumata.

I dessert da El Porteño Gourmet, a Roma

Impegnativa la scelta del dessert, a cominciare dall'amatissimo Dulce de leche degli argentini. Da provarlo in versione Flan casero de vanilla, com Panqueque e anche in versione gelato. Ma ci sono anche la Morenita, tortino glassato ai quattro cioccolati, le Torte di Manzana e di mele il Don Pedro Whisky con gelato di crema e noci e vari sorbetti. La cantina, elemento architettonico del locale, essendo ricreata come una parete di sole bottiglie che raggiunge il soffitto, affianca a raffinati vini argentini come il Malbec e il Torrontes, rossi e bianchi italiani e internazionali di pregio, oltre a spumanti e champagne selezionati. E per concludere c'è anche l'esperienza del Matè da sorseggiare il completo relax.

Il Flan casero de Vanilla è tra i dolci di El Porteno

I fratelli argentini Alejandro e Sebastian Bernardez con il socio Fabio Acampora dal 1995 con la Dorrego Company creano e gestiscono format ristorativi progettando e gestendo lounge bar e ristoranti innovativi sia in termini di offerta enogastronomica che di layout architettonici. Oltre ai Porteños sono titolari a Milano di Living Liqueur and Delight,di Refeel Coffee & More e di Pisco Cucina di Mare.

El Porteño Gourmet

via Dell’Umiltà 36 - Roma

Prenotazioni e infoline: tel. 06 83 39 34 01