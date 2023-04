Il gusto di Casanova, un intimo bistrot all'interno del Castello di Spessa

È un omaggio al celebre veneziano Giacomo Casanova e al suo gusto per le cose intriganti della vita. Il castello di Spessa golf wine resort & spa si trova a Capriva del Friuli (GO), nel Collio Goriziano, une delle zone di maggior pregio del Friuli-Venezia Giulia. È all’interno del castello che si trova Il Gusto di Casanova, un piccolo bistrot in una saletta affrescata con luminoso bow window. L’omaggio al famoso avventuriero e scrittore veneziano è dovuto al fatto che Casanova soggiornò a Spessa nel 1773 e dedicò alcune pagine della sua esperienza in Storia della mia vita. Tra le pagine del memoire si trova anche una descrizione del maniero, circondato da grandi vigneti che producono “un vino eccellente”.

Il gusto di Casanova è la location ideale per chi cerca momenti intimi 1/5 Il gusto di Casanova si trova all'interno dell'elegante Castello di Spessa 2/5 Il gusto di Casanova è un elegante bistrot per aperitivi, brunch, merende o cene 3/5 L'ingresso del Castello di Spessa 4/5 Il Castello di Spessa, immerso nella natura friulana 5/5 Previous Next

Il Gusto di Casanova, un intimo bistrot per conoscere la cucina del Friuli

Sarà un angolo intimo dove godersi momenti di privacy. All’ombra del gazebo e di alberi secolari saranno soltanto dodici i posti indoor del bistrot, garantendo di vivere momenti unici e riservati. Seduti sui tavolini nel parco, si potranno conoscere la preziosa cucina friulana e i vini del Castello di Spessa. Aperitivi appetitosi, merende, brunch o private dinner: al bistrot Il Gusto di Casanova ci sono tutte le opportunità per vivere un’esperienza esclusiva da soli o in compagnia. “Dove l’animo s’appaga, il palato si accende” è la frase di Giacomo Casanova che, tracciata in corsivo sul muro del locale, descrive al meglio la filosofia del bistrot e invita a concedersi una pausa per ritemprare corpo e spirito.

Proposte culinarie eleganti e raffinate 1/3 Al bistrot Il gusto di Casanova i piatti sono all'insegna della freschezza 2/3 Importante la produzione vitivinicola del Castello di Spessa 3/3 Previous Next

Il bistrot è inserito nella Strada del vino e dei sapori del Friuli-Venezia Giulia ed è un’occasione per conoscere la produzione vitivinicola di questa regione. Dai vigneti del Castello di Spessa si producono tre linea: l’Eccellenza del Conte, Linea Collio e Linea Isonzo, oltre alle bollicine del Brut Metodo Classico Amadeus e della Ribolla Gialla Brut Metodo Charmat Perté.

Giuliano Lorenzon guiderà gli ospiti de Il Gusto di Casanova

Sarà lo chef friuliano Giuliano Lorenzon a guidare gli ospiti de Il Gusto di Casanova alla scoperta della tradizione culinaria e vitivinicola di questa pregiata regione. Forte di esperienze maturate in cucine stellate e prestigiose, Lorenzon sarà il conduttore di un percorso per scoprire vini e distillati della tenuta, accompagnati da piccoli ma raffinati abbinamenti. Le parole chiave della sua cucinasono semplicità e cura e le proposte sono prevalentemente fredde, dalle selezioni di salumi e formaggi fino ai dolci artigianali.

Giuliano Lorenzon, chef de Il gusto di Casanova

Bistrot Il Gusto di Casanova

Via Spessa 1 - Capriva del Friuli (Go)

Tel +39 0481 1906482