Voce in giardino, un menu per rendere omaggio ad Alessandro Manzoni

È una delle realtà di riferimento della cultura gastronomica della città di Milano. VOCE Aimo e Nadia torna con uno nuovo e suggestivo spazio all’aperto, “VOCE in giardino”. Si troverà all’interno del giardino di Alessandro Manzoni, immerso tra le magnolie tanto care allo scrittore. Situato tra le gallerie d’Italia e l’antica Casa del Manzoni, in piazza della Scala, si trova in una posizione centrale della città. Accoglierà gli appassionati di cibo, cultura e arte attraverso un menu che esalta le materie prime, all’insegna della ricerca e del rispetto della stagionalità.

Voce in giardino è l'esclusivo spazio curato dall'architetto Michele De Lucchi

VOCE Aimo e Nadia, alcuni dei piatti proposti dal ristorante di Milano

Sono diversi i menu che gli ospiti potranno scegliere a VOCE in giardino, il nuovo spazio all’aperto di VOCE Aimo e Nadia. Tra gli eccellenti piatti che si possono scegliere si trovano anche il Plateau Royal Voce con ostriche, gamberi 'viola' del Mediterraneo, scampi liguri, tagliatelle di seppia, tartara di ricciola, fasolari oppure il Risotto Gran Riserva Carnaroli con nocciola Tonda Gentile, maggiorana e arancia oppure ancora il Controfiletto di vitella di montagna in crosta alle erbe con torta di radici e salsa allo zenzero.

Controfiletto di vitella di montagna in crosta alle erbe con torta di radici e salsa allo zenzero

Desco di Alessandro Manzoni, un menu per celebrare lo scrittore a VOCE in giardino di Milano

Un’esperienza unica al confine tra l’ottima cucina di VOCE in giardino e la grande letteratura, di cui Alessandro Manzoni è indiscusso protagonista. Per ricordare l’anniversario dei 150 anni della morte dello scrittore milanese, avvenuta il 22 maggio 1873, torna il “Desco di Alessandro Manzoni”, un’esperienza gastronomica esclusiva ispirata alla sua vita, alle sue opere e alle passioni. È un percorso alimentare che si snoda tra le culture alimentari della Lombardia, della Toscana e della Francia, i luoghi in cui ha vissuto il celebre letterato, e tra le sue passioni culinarie.

Il menu Desco di Alessandro Manzoni è un omaggio al celebre autore milanese

Arte, storia e cultura gastronomica saranno i cardini di un’esperienza gastronomica unica nel suo genere. Alla scoperta dei sapori, degli ingredienti e dei piatti amati da Manzoni, o citati nelle sue grandi opere, i clienti potranno assaggiare grandi piatti come “Ravioli di farina di sorgo con borragine, maggiorana e raveggiolo” come primo piatto, come secondo “Anitra al miele della Valtellina con sformato di sedano rapa e rabarbaro”. Per concludere, per dolce c’è “Ciocco-latte, morbido di cioccolato con sfere di latte e caramello salato”.

Il menu del Desco di Alessandro Manzoni è disponibile su prenotazione al sito del ristorante oppure telefonando al ristorante. Il prezzo è di 200€ a persona.

Per informazioni

AIMO e Nadia Voce in Giardino

Ingresso da via Manzoni 10, Milano (MI)

Prenotazioni sul sito

Tel. +39 349 3273374