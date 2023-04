Puglia e Basilicata, i ristoranti da non perdere per Pasqua

Quest'anno gli italiani non vogliono rinunciare ai festeggiamenti della Pasqua, in particolare con la propria famiglia, al ristorante: ecco alcune proposte in Puglia e in Basilicata. Partendo da menu degustazione a piatti gourmet alla carta, fino ad arrivare anche a pizze esclusive. Non possono mancare, poi, i dolci, emblema della festività.





Gli italiani non vogliono rinunciare ai festeggiamenti della Pasqua al ristorante

Gola Cafè Bistrot

Il ristorante Gola di Maurizio Mastrorilli propone, per il pranzo di Pasqua, un menù a prezzo fisso personalizzabile scegliendo tra le varie proposte di primi e secondi, abbinati ad un percorso di degustazione di antipasti e agli “sporcamùsse”, tipici dolcetti baresi di pasta sfoglia, e alla tradizionale colomba pasquale.

Maurizio Mastrorilli

L'abbinamento dei vini è curato dallo stesso Mastrorilli, che, per l'occasione, ha scelto quelli delle Cantine San Marzano. Fuori menù il cuoco Michele Simplicio propone chips artigianali, dessert e gli spaghetti all'assassina, piatto barese reso famoso dalla fiction televisiva “Le indagini di Lolita Lobosco”. Oppure, volendo, la loro versione non piccante, gli “spaghetti focaccia”.

Gola Cafè Bistrot | Via Camillo Rosalba 47/K | 70124 Bari | Tel 080 2050983

Terranima

In pieno centro città, Terranima è uno tra i più antichi ristoranti di Bari, attualmente gestito da Georgia Colombo, instancabile e deliziosa padrona di casa. Per Pasqua propone un menù ricchissimo a 60 euro, che comprende il classico “Benedetto”, antico antipasto augurale della tradizione pasquale barese, e poi vari antipasti, due primi, il classico agnello servito sotto forma di rollè ripieno di verdure e uova (rivisitazione del tradizionale “verdetto”), e, per finire, dolcetti, colomba, caffè e rosoli.

La sala del Ristorante Terranima

Un'ottima scelta per chi ha voglia di una passeggiata nel Borgo Murattiano, in Bari Vecchia o sullo splendido Lungomare.

Terranima | Via Nicolò Putignani, 213 | 70122 Bari | Tel. 080 5219725

Antonio Cassandra

Tony Cassandra ha aperto il suo locale in città pochi mesi fa, ma già si è conquistato la fiducia dei Baresi per la ricca proposta di piatti e, ancor più, per le ottime pizze. Ma, pur giovanissimo, non è certo nuovo del mestiere perché da tanto tempo lavora nello storico locale di famiglia sul lungomare di Santo Spirito.





La sala del Ristorante Pizzeria Antonio Cassandra

Tony e Franco Cassandra, a Pasqua, partono con il classico “Benedetto”, poi antipasto, primo, agnello a scottadito, dessert, acqua vino, bevande, amaro e caffè a 60 euro p.p. Da segnalare che i dessert di questo ristorante sono preparati dalla mamma di Tony e hanno quel “sapore di casa” che è raro trovare in un ristorante.

Antonio Cassandra | Via Orfeo Mazzitelli 188 | 70124 Bari | Tel 348 2124718

Il Rosone

Peppino Ferrara e Margherita Curri gestiscono questo bel locale nel bellissimo borgo della Valle d'Itria da poco più di due anni, dopo aver guidato per molto tempo un altro locale storico. Per Pasqua e Pasquetta non hanno previsto un menù fisso, ma si potranno scegliere piatti della tradizione pasquale come “U pezzetìdde”, che è una gustosissima focaccia ripiena di sponsali, il “Benedetto” e il timballo di ziti spezzati e polpettine.





La sala del Ristorante Il Rosone

Speciali i secondi: marretto al forno con patate, agnello con piselli e lampascioni, polpettone ripieno di uova sode., i taralli all'uovo con lo “scelèppe” (glassa di zucchero) e la tradizionale scarcella, che qui prende il nome di currùchele. Prezzo medio 40/45 euro vini esclusi.

Il Rosone | via Eroi di Dogali 6 | 70010 Locorotondo (Ba) | Tel 080 4311433

Corteinfiore

Nella bellissima città di Trani, il ristorante Corteinfiore del patron Michele Matera, non propone un menù fisso per Pasqua, ma lo fa per il Lunedì dell'Angelo. Tutto pesce, in quello che è uno dei ristoranti più belli di Puglia, con due antipasti, due primi, un secondo, un dessert, caffè e “coccole finali”, compreso vini, al prezzo di 100 euro a persona.

Nella bellissima città di Trani c'è il ristorante Corteinfiore del patron Michele Matera

Ma prima di tutto ciò,, con noci, ostriche francesi, cozze pelose, gamberi, allievi oltre a 4 golosissimi piatti di pesce crudo preparati in carpaccio, battuto, lingotto e tartare.

Corteinfiore | Via Ognissanti 18 | 76125 Trani (Bat) | Tel 0883 508402

Vecchio Gazebo

Il Vecchio Gazebo di Molfetta è una delle pizzerie migliori di Puglia e in Italia, ma non solo, perché anche la proposta ristorativa è di ottimo livello. Il menù di Pasqua proposto da Pino Petruzzella è formato da due antipasti, due primi, secondo, dessert, acqua, vino, caffè e liquori al costo di 60 euro a persona.

Il Vecchio Gazebo di Molfetta è una delle pizzerie migliori di Puglia e in Italia

, ma tornateci anche dopo, perché la pizza è di altissimo livello.

Vecchio Gazebo | Via Guglielmo Marconi 18 | 70056 Molfetta (Ba) | Tel 080 3344877

Palazzo BN

Palazzo BN è una chicca nel cuore di Lecce, albergo di lusso nato nello storico palazzo della sede centrale del Banco di Napoli, dopo la chiusura dell'importante istituto di credito. Le bellissime stanze e suites sono state ricavate negli uffici, il salone ospita il ristorante e il bar, mentre il caveau ha una attrezzatissima sala fitness.

Palazzo BN è una chicca nel cuore di Lecce

Antipasto, primo, secondo e dessert a 65 euro acqua e vini compresi, sono un'interessantissima proposta, considerato il livello della struttura. Lo chef Simone de Siato, il maitre Giovanni Tortora e il direttore Marco Cagnetta sono uno staff di tutto rispetto, che, con la loro professionalità, sapranno farvi passare un'ottima Pasqua.

Palazzo BN | Via XXV Luglio 13/A | 73100 Lecce | Tel 0832 408721

Hotel Corona

L'Hotel Corona, guidato da Costanzo Dragano, è uno tra i migliori alberghi della nota località dove tanti turisti si affollano per venerare San Pio da Pietrelcina. Ma non solo, in cucina Mariantonietta Pompilio, mamma di Costanzo, delizia i clienti con piatti della tradizione garganica eseguiti a regola d'arte.

L'Hotel Corona è uno tra i migliori alberghi della nota località dove tanti turisti si affollano per venerare San Pio da Pietrelcina

Per la Pasqua e la Pasquetta, rispettivamente con soli 40 euro e 35 euro, compreso vini Antica Enotria, si mangeranno piatti tipici come lo stracotto di podolica, le polpette di pane “come una volta”, l'Arrianàte, i “cardicelli” con le polpettine e le mozzarelle di bufala, poiché quella zona, pur essendo in Puglia, fa parte della Dop Mozzarella di bufala campana.

Hotel Corona | Via Anna Freud 5 | 71013 San Giovanni Rotondo (Fg) | Tel 0882 457873

Al Becco della Civetta

Questo ristorante nelle Dolomiti lucane è il regno della bravissima cuoca Maria Antonietta Santoro, che per Pasqua propone un menù nel quale tradizione e creatività vanno a braccetto. Non manca il ragù della tradizione con i ravioli, l'agnello delle Dolomiti con le erbe del Parco e il peperone crusco.





Maria Antonietta Santoro

Due antipasti, primo, secondo e dessert a 55euro, bevande e vini esclusi, che vi saranno consigliati dal sommelier Tonino Romano. E la spettacolare vista sulle montagne è gratis.

Al Becco della Civetta | Vico I Maglietta 7 | 85010 Castelmezzano (Pz) |Tel 0971 986249

La Gattabuia

Cucina imperdibile. La Gattabuia è il ristorante in cui opera Antonio Bufi, tra i più talentuosi chef pugliesi, trasferitosi in Lucania da qualche tempo. La sua è una cucina di sapori autentici e di abbinamenti estrosi, calibrati sul gusto e certamente mai banali.





La Gattabuia è il ristorante in cui opera Antonio Bufi

Per Pasqua propone due menù degustazione: 5 portate a 55 euro e 8 portate a 85 euro, vino, acqua e coperto esclusi. Pasquetta alla carta, invece. Se siete a Matera in quei giorni e non solo, la sua cucina è assolutamente da provare.

La Gattabuia | Via delle Beccherie 90/92 | 75100 Matera | Tel 0835 256510

Regiacorte

Regiacorte è il ristorante fine dining del Sant'Angelo Luxury Resort, spettacolare struttura nel bel mezzo dei Sassi di Matera, creato dall'imprenditore locale Lucio Ruscigno.

Uno dei dessert proposti dal Ristorante Regiacorte

Le lussuose stanze e suites hanno una vista meravigliosa e il ristorante si affaccia sul Sasso Caveoso, ma soprattutto ha una cucina molto ben curata. Per Pasqua il menù con drink di benvenuto, antipasto, due primi, secondo, dessert e piccola pasticceria viene venduto a 100 euro + wine pairing a 40 euro.

Regiacorte | Piazza San Pietro Caveoso | 75100 Matera | Tel 0835 312914

Alma Loca Social Club

L'Alma Loca è un locale appena aperto tra i Sassi, sempre di proprietà di Ruscigno, in stile caraibico. Si avvale della cucina dello chef pugliese Pompeo Lorusso, e durante la settimana propone a pranzo la cucina tradizionale, mentre a cena si trasforma in un animato cocktail bar con una varia proposta gastronomica.





L'Alma Loca è un locale appena aperto tra i Sassi di Matera

con un menù di 3 portate a 45 euro oppure con uno di 4 portate a 55 euro.

Alma Loca Social Club | Via B. Buozzi 122/124 | 75100 Matera | Tel 327 7864716