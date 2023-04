Apre Meat Crew, il primo ristorante del blogger Mocho

Mocho, imprenditore e content creator con più di 160mila iscritti al suo canale YouTube dedicato al cibo Made in USA, ma non solo, dopo aver aperto il suo e-commerce, animato con il suo food truck i principali eventi milanesi legati al mondo urban e aver lanciato lo scorso dicembre un pop-up restaurant a stelle e strisce, ha aperto ufficialmente le porte di “Meat Crew”, il suo primo fast food. Si trova a Milano in via Bligny.

Meat Crew, il primo ristorante di Mocho ha aperto a Milano

Meat Crew, regno del barbecue all'americana

Infatti, proprio a seguito di tutte queste fortunate esperienze che hanno registrato oltre 5000 persone servite al food truck e oltre 1000 in tre giorni al temporary restaurant, lo Youtuber rappresentato da Realize Networks – la prima talent agency in Italia nel settore food & lifestyle fondata da Pasquale Arria – ha accettato una nuova sfida imprenditoriale e ha inaugurato così il suo primo fast food ufficiale in Viale Bligny 18 - Milano, a pochi passi dall’Università Bocconi. Il locale è aperto 7 giorni su 7, dalle 12 alle 23. Nel menu, i piatti che sono ormai già iconici dello stile “Meat Crew” e che i clienti hanno potuto gustare in anteprima al food truck o al pop – up restaurant come il Crispy Double Smash, il Mac and Cheese o il Chili Dog, insieme ad altre nuove ricette e sorprese che Mocho ha realizzato appositamente per quello che è il primo fast food ideato da uno YouTuber in Italia. L’offerta prevede una formula inedita e ibrida che racchiude il servizio al tavolo per 40 coperti, il delivery e il take away, e che comprende anche un angolo dedicato al merchandising ufficiale, sempre targato “Meat Crew”. Infine, sono in vendita sempre presso il fast food tutti i prodotti disponibili sull’e-commerce di Mocho, come le “American Box”, ovvero speciali confezioni con all’interno gli ingredienti per ricreare i piatti di Mocho; le bistecche “unconventional” e la linea “Easy Barbecue”, ricette al barbecue pronte in 5 minuti per vivere l’esperienza del vero BBQ in pieno stile North Carolina a casa propria.

Questa avventura rappresenta un tassello importante per la crescita del brand “Meat Crew”, oltre che la possibilità di poter vivere un’esperienza unica nel suo genere, gustando il vero e autentico sapore del cibo Made in Usa a Milano, accompagnato dall’entusiasmo inconfondibile di Mocho.

L’obiettivo di Meat Crew è quello di diventare il punto di riferimento italiano dello street food made in USA, portando una nuova esperienza gastronomica e culturale, attraverso la guida di Mocho e la sua meticolosa conoscenza del cibo americano e dell’America, con l’e-commerce, le ricette americane cucinate sul food truck e le proposte culinarie del fast food.

Meat Crew, Bacon Cheese Dog 1/3 Meat Crew, N.C. Pulled Pork 2/3 Meat Crew, pastrami sandwich 3/3 Previous Next

Il premio speciale per l'apertura di Meat Crew

In occasione dell’apertura del fast food è stato lanciato un concorso per vincere la Gold Card Meat Crew. Questa card speciale permette al fortunato vincitore di poter mangiare gratis a vita nel fast food di Viale Bligny 18. Il vincitore avrà diritto a poter consumare un menù al giorno per tutta la vita. Il concorso terminerà il 30 maggio. Per partecipare sarà necessario consumare almeno un menù al fast food e registrarsi sulla pagina dedicata.

«Dopo il lancio del food truck e l’apertura del pop – up restaurant, aprire un fast food targato “Meat Crew” è un sogno che si realizza e una grande opportunità di crescita– commenta Mocho – il 2023 non poteva che iniziare nel migliore dei modi, cogliendo questa nuova sfida che vedrà nascere altri, importanti e sempre più ambiziosi progetti per “Meat Crew” e che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso l’espansione del marchio. Come in occasione dell’apertura del pop – up restaurant cercherò di essere sempre presente al fast food e di accogliere i clienti per poter finalmente gustare con la mia community tutto il vero gusto del cibo Made in Usa, ricordando sempre che il bacon va rigorosamente mangiato super crispy e che di burro in pentola non ce n’è mai abbastanza».

Meat Crew, il distributore di bevande gassate, in tipico stile americano 1/3 A Meat Crew, c'è anche il lato merchindising 2/3 Meat Crew, interno 3/3 Previous Next

Meat Crew - American Burger

Viale Bligny, 18, 20136 Milano MI

Tel. 3371412085