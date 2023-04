Innovativo e poliedrico: a Sarzana apre FUIN Cucina & Bottega

Un punto di riferimento gastronomico con, al suo interno, tante diverse anime: una bottega, con un'ampia selezione di prodotti delle migliori aziende del territorio, una ricca cantina, una gastronomia di alta qualità e una trattoria per pranzi e cene con piatti della tradizione italiana e della Lunigiana. Questo è FUIN Cucina & Bottega, la nuova insegna dello chef Giacomo Devoto, aperta nel cuore di Sarzana, in piazza Matteotti.

FUIN a Sarzana (foto Stefano Caffarri)

FUIN Cucina & Bottega a Sarzana

Una formula giovane e accattivante pensata dallo chef Giacomo Devoto - già noto nel panorama culinario nazionale grazie alla «Locanda de Banchieri», a Fosdinovo, dove propone una cucina fine dining legata alla Lunigiana, e a «Officine del Cibo», a Sarzana, affermato indirizzo per lievitati e pizze gourmet - per venire in contro alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla qualità, alla genuinità dei prodotti, in ogni momento della giornata, e al tempo stesso per far riscoprire le bontà della ‘terra di Luni’ che comprende i tre confini Liguria-Toscana-Emilia Romagna. Un omaggio al territorio e un richiamo alle origini che si concretizza anche nel nome, Fuin, che nel dialetto locale significa ‘faina’, nell’accezione di persona astuta, ed era il soprannome del nonno di Devoto, che viveva a Sarzana e che negli anni ’50-’60 si distinse come primo grossista della zona.

Giacomo Devoto (foto Stefano Caffarri)

Salumi, pane, dolci e vini

La proposta innovativa e poliedrica di FUIN Cucina & Bottega prende forma in ambienti ricchi di storia che sono stati completamente rinnovati mettendo in primo piano la funzionalità degli spazi, materiali e attrezzature moderne e giocando con colori e forme di tendenza. Appena si entra si può ammirare il grande banco della gastronomia dove ogni giorno è possibile scegliere tra diverse tipologie di pasta fresca, salumi, formaggi, piatti pronti, verdure cotte di stagione e gustosi sughi e salse.

Cattura l’attenzione la proposta di lievitati tra i quali spiccano la Pagnotta (da 500gr) a lievitazione naturale con acque fermentate e il pane cotto a legna che ogni giorno arrivano dal forno delle Officine del Cibo. A breve saranno disponibili altri pani tipici delle frazioni limitrofe come Tendola, Po, Vinca e non manca la Marocca di Casola con farina di castagne. La parte dolci è ben rappresentata da crostate e altre torte classiche, monoporzioni al cucchiaio, e con l’arrivo della bella stagione sarà disponibile anche il gelato artigianale in 3 gusti. Completano l’offerta prodotti e golosità di aziende altamente qualificate come Lavoratti, con l’esclusività dei suoi cioccolati tra cui le imperdibili uova di Pasqua, Petra Molino Quaglia con le sue rinomate farine, ma anche le conserve firmate dall’azienda agricola della Locanda de Banchieri, e una ricca selezione di vini rappresentata da ben 200 etichette delle migliori aziende vinicole del territorio, nazionali e alcune rappresentanze estere.

Pranzo e cena da FUIN

Per uno spuntino goloso, un veloce pranzo, una merenda sfiziosa o un aperitivo rinforzato, è possibile scegliere direttamente dal banco gastronomia e i patti saranno serviti già sporzionati per una conviviale condivisione direttamente al bancone-bar allestito con alti sgabelli o nella saletta interna che si caratterizza per un’atmosfera più ricercata, con tavoli in legno scuro, comodi divanetti e avvolgenti sedute in velluto dalle calde tonalità del bordeaux. È qui che all’ora del pranzo e della cena è possibile sperimentare Ciuppin alla Ligure, Croxetti al pesto bianco e Baccala’ alla Sarzanese e tutte le altre specialità che chef Giacomo Devoto e il giovane Leonardo Gasperoni, che in curriculum vanta esperienze in importanti realtà stellate toscane, hanno racchiuso in un menu alla carta, in continua evoluzione, dedicato alle ricette più tradizionali e lunigianesi e un percorso degustazione tutto vegetale che è un “Omaggio ad Antonio Bertoloni”, il più famoso botanico italiano dell'Ottocento originario di Sarzana.

FUIN Cucina & Bottega

Piazza Giacomo Matteotti 5 - 19038 Sarzana SP

Tel 3343508021