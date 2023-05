Mandarin Garden, un menu e un nuovo cocktail per celebrare la primavera

Il Mandarin Garden è una vera e propria oasi nel cuore della città di Milano e, per festeggiare la primavera, apre un nuovo accogliente spazio all’aperto nel cuore di Mandarin Oriental. Il locale diventerà così il luogo ideale per concedersi una gustosa pausa in una corte che sembra essere lontana dalla metropoli. Antonio Guida, lo chef, insieme a Guglielmo Miriello, il director di Mandarin Garden, hanno messo a punto due proposte basate sulla stagione primaverile, sui suoi colori e sui suoi sapori. Sono menù di primavera, 4 proposte dall’antipasto al dolce, e il nuovo cocktail Spring Punch.

Spring punch, il nuovo cocktail di Mandarin Garden nel segno della primavera 1/4 Il Mandarin Oriental, nel cuore di Milano 2/4 Lo chef Antonio Guida 3/4 Marco Pinna è il pastry chef di Mandarin Garden 4/4 Previous Next

Mandarin Garden a Milano, il menu di primavera

È il nuovo menu firmato dallo chef Antonio Guida e sarà disponibile da oggi 1° maggio. Esalterà i sapori della stagione con quattro proposte all’insegna dei sentori mediterranei, ingredienti maturati sotto il sole e della freschezza della primavera, fino al dessert dai tocchi orientali. Il menù è un viaggio tra i sapori primaverili a partire dall’antipasto, colorato e invitante, Baccalà mantecato all’olio extravergine d’oliva con gazpacho verde. Segue il primo, Ravioli farciti con melanzane arrosto e pomodori Piccadilly, gusti e colori che accendono il piatto. Branzino con sedano e limone confit è il fresco e delicato secondo. A concludere il dessert signature Oriental, un invito al viaggio alla scoperta. Creato dal Pastry chef Marco Pinna, è un dolce a base di chantilly al mango e frutto della passione, cremoso di vaniglia e fava tonka, pan di spagna alla nocciola e streusel di sesamo.

Il costo del Menù di primavera con tre portate è di 95€. C’è anche la possibilità di scegliere i piatti à la carte.

Baccalà mantecato all'olio extra vergine d'oliva con gazpacho verde 1/3 Ravioli farciti con melanzane arrosto e pomodori piccadilly 2/3 Orientale, il dessert signature di Mandarin Garden 3/3 Previous Next

Spring Punch, il nuovo cocktail del Mandarin Garden di Milano

È l’ideale per una pausa di gusto e relax, con stile. Accompagnato da delizie mignon dolci e salate, lo Spring Punch nasce da un’idea dell’esperto di mixology Guglielmo Mirello, Director di Mandarin Garden, e del talentuoso team che lavora con lui. Si tratta di una miscela dai toni vivaci e freschi, a base di Tanqueray Ten Gin, shrub di pompelmo rosa e basilico, acqua tonica al pomelo e pepe rosa. Lo Spring Punch viene servito in un raffinato set Swarowvsi x Rosenthal dalla collezione Signum: sono raffinate porcellane che riprendono dagli elementi grafici del brand, dall’ottagono fino alle decorazioni sui pomelli. Il prezzo al pubblico di Spring Punch è di 40€ ed è disponibile dalle ore 16 alle ore 21.

Per informazioni e prenotazioni:

Mandarin Garden

Via Andegari, 9, Milano

Tel. 02 8731 8898