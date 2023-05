La Prosciutteria, a Milano come in un'antica bottega toscana

Il primo aprile si è inaugurato il terzo locale milanese de “La Prosciutteria” di Firenze. Dopo Brera e Navigli, il brand specializzato in taglieri e porchetta made in Toscana, ha aperto il suo terzo locale in zona Isola, in piazzale Segrino. Al tavolo la clientela trova dal tagliere di salumi uniti al pecorino di diverse stagionature, aromatizzati come quello alle noci, dalle schiacciate farcite alla porchetta del Chianti cotta nel forno a legna fino alla pappa al pomodoro, da gustare con vino di produzione propria, come Chianti e Chianti Classico.

L'ingresso del nuovo locale La Prosciutteria in zona Isola a Milano 1/3 Il bancone del nuove locale de La Prosciutteria a Milano 2/3 L‘interno de La Prosciutteria a Milano 3/3 Previous Next

La storia de La Prosciutteria, da Firenze fino a Milano

La Prosciutteria nasce a Firenze come una bottega d’altri tempi ispirata alle pizzicherie e oggi conta ben 17 locali in tutto il centro nord. Nel 2012 ha aperto il primo locale in centro a Firenze proprio accanto alla Galleria degli Uffizi, con l’idea di avere una specie di spaccio aziendale in città, dove si potesse anche mangiare qualcosa di tipico. Semplicità e qualità sono i capisaldi dell’azienda: tutti i prodotti vengono scelti accuratamente e sono 100 per cento italiani. Il successo è stato immediato e i locali si sono moltiplicati. Dopo Firenze sono nati altri due locali in Toscana (Siena e Massa), tre a Milano (Brera, Navigli e Isola), oltre a Verona in piazza Erbe, a Bologna con tre locali e poi Perugia e Brescia.

Proposte culinarie di livello a La Prosciutteria

La Prosciutteria, il nuovo locale a Milano

Basta alzare lo sguardo nel locale possiamo vedere esposti pezzi d’epoca provenienti da antiche case coloniche e nobiliari, scovati e selezionati dal fondatore della Prosciutteria, Dario Leoncini. I rivestimenti delle pareti, fatti di mattonelle cementine, sono di fine Ottocento e sono state recuperate in una villa di Pistoia. Ciò che piace alla clientela è l’atmosfera conviviale tipica delle vecchie botteghe toscane: un luogo dove si mangia, si sorseggia vino in compagnia degli amici o dei colleghi di lavoro. Il locale è aperto tutti i giorni, dalle 11,30 alle 01.

Per informazioni

La Prosciutteria - Milano isola

Piazzale Segrino 1, Milano

Tel. +39 02 6717 4892