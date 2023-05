Dodici, ad Aversa un ristorante tra cucina di mare e di terra

Siamo ad Aversa (Ce), città di origine normanna. Tra Caserta e Napoli, al centro del fertile Agro a cui conferisce il nome (Agro Aversano), Aversa è città laboriosa. In centro città, in un'oasi di verde, felice e gagliarda la scoperta del ristorante Dodici. Atto ai grandi numeri, molteplici sale ognuna vocata ad una specifica fruizione, l'alta qualità della cucina, l'ottima pizzeria, l'efficiente e garbato servizio di sala, lo rendono destinazione sicura per la clientela gourmet. I titolari, sodalizio di professionisti della ristorazione, abilmente governano l'impresa, garantendo l'elevato standing qualitativo alla base del meritato successo.

La sala interna del ristorante Dodici di Aversa

I percorsi di degustazione del ristorante Dodici di Aversa

Le proposte sono scandite dal mare e dalla terra. Ad ogni modo, stante la suadente gentilezza del personale di sala, palesemente ben formato e ben coeso sulla vision aziendale, si può agevolmente prescegliere dall'uno e dall'altro dei due percorsi di degustazione.

Raviolo ripieno di provola e Frittura di gamberi e calamari di Dodici, ad Aversa

Sontuoso, vibrante la gioia che arreca prima alla vista e poi al palato, il primo antipasto, linea mare: tartare di salmone, tartare di gamberi di Sicilia e ostriche. A seguire, eccellente la fattura stante il prerequisito della bontà della materia prima (pescato di assoluta qualità e freschezza), gamberi croccanti in crosta di patate con majo al pepe aromatizzata al lime. Encomiabile, virando sulle proposte di terra, la tartara di manzo, tra le migliori in assoluto! In abbinamento, appropriato il calice, corretta la temperatura di servizio, un ottimo Trento DOC

La tartara di manzo da Dodici

Saggio il suggerimento, approcciamo da terra gli assaggi dei primi, per poi approdare al mare con gli assaggi dei secondi. Saporiti, apprezzabile la variazione dello chef sulla versione canonica, giungono in tavola, gli Gnocchi alla Nerano con chips di zucchine e caciocavallo. Evidente la talentuosa maestria dello chef nel saper lavorare carezzevolmente gli ingredienti. A riprova di ciò il secondo assaggio: Raviolo ripieno di provola, spuntoni di pomodoro corbarino e cacioricotta del Cilento. Competenza spiccata sulle eccellenze regionali. Nel calice, il Trentenare fatto da San Salvatore 1988, nel Cilento.

Calamaro grill del ristorante Dodici di Aversa

L'approdo marinaro ai secondi è di gustosa piacevolezza. Impeccabile la Frittura di gamberi e calamari con patata groffata. La bravura nell'agire di griglia ha sua ghiotta duplice evidenza: delizioso Calamaro grill e, a seguire Salmone grill con spinacino spadellato al limone. Un ottimo Lambrusco di Sorbara rosato corrobora questa successione marinara.

Il dessert del ristorante Dolci ad Aversa

Fine pasto che include dolce e gelato, entrambi di squisita bontà. Millefoglie, poi sorbetto al limone a fare pulizia di palato e poi, a chiudere uno strepitoso gelato Jamaica al cioccolato fondente e rhum. Ed è con un sorso di struggente rhum venezuelano che poniamo termine alla sontuosa e memorabile cena.

DODICI

Via Cupa Scoppa, 34, Aversa (Ce)

Tel. 081 811 29 48

Aperto a cena dal lunedì alla domenica, e dal venerdì alla domenica a pranzo