Il ristorante Da Nadia sul lago d'Iseo è un inno alla cucina sottovoce

C'è un'arte culinaria che sa parlare all'anima attraverso sussurri delicati e carezze saporite, una cucina sottovoce che esalta i sapori autentici senza mai imporsi con eccessiva enfasi. È proprio questa l'essenza del ristorante Da Nadia, una stella Michelin, dove la celebre zuppa di pesce della chef e patron Nadia Vincenzi diviene un inno all'eleganza e alla raffinatezza, una sinfonia di sapori che evoca le memorie di un tempo passato.

Il ristorante da Nadia a Clusane, in provincia di Brescia

Situato nella pittoresca Clusane, in provincia di Brescia, il ristorante Da Nadia si affaccia sulle placide acque del lago d’Iseo. Lo scenario idilliaco è perfetto per una pausa dalla frenesia della vita quotidiana e per un tuffo nel sapore autentico della tradizione italiana.

Da Nadia: un'oasi culinaria sulle incantevoli sponde del lago d’Iseo

Fin dal suo ingresso, il ristorante accoglie i visitatori con un'atmosfera calda e familiare, arricchita da arredi eleganti e raffinati che si integrano armoniosamente con l'ambiente circostante. La vista mozzafiato sul lago, con le sue acque scintillanti e le montagne circostanti, offre un affascinante sfondo per un’appagante parentesi gustativa.

Nadia Vincenzi è la cuoca e dell'anima del suo ristorante

Da Nadia non ci si imbatte per caso: i clienti vengono appositamente per assaporare l'eccellente pesce fresco, presentato e servito dalla stessa Nadia Vincenzi, protagonista indiscussa del ristorante, che accoglie tutti con la simpatia e il calore tipici di un oste d'altri tempi. Il suo approccio diretto e appassionato nel presentare il menù, sia scritto che raccontato a voce in base al pescato del giorno, ci parla di uno stile d’antan, che riscuote un grande successo tra i numerosi clienti abituali.

I tavoli distanziati e la mise en place di alto livello conferiscono al locale un'atmosfera di lusso, pur mantenendo il calore e la genuinità di un posto familiare.

La zuppa di pesce del ristorante da Nadia: un inno alla tradizione e ai sapori autentici

Il piatto che ha reso celebre Nadia è, senza ombra di dubbio, la sua squisita zuppa di pesce. Questa delizia gastronomica viene preparata con una selezione di pesci freschissimi provenienti dalle acque dell'Adriatico, che Nadia acquista quotidianamente da Chioggia. La ricetta, ormai storica, ha saputo mantenere intatta la sua autenticità nel tempo.

La zuppa di pesce è il piatto forte del ristorante Da Nadia

Cuocendo la zuppa in tradizionali tegami di coccio e servendola direttamente al tavolo, la stessa Nadia aggiunge un tocco di calore e personalità all'esperienza. L’intingolo è accompagnato da bruschette croccanti, perfette per assaporare il sughetto ricco e il pesce tenero e succulento.

Con quel che resta della "scarpetta" della zuppa, Nadia propone ai suoi clienti dei tagliolini di grano arso, un grano antico della Puglia. Sebbene le generose porzioni possano mettere alla prova l'appetito dei commensali, cedere a questa tentazione risulta essere un piacevole e appagante sacrificio.

Nadia Vincenzi del ristorante Da Nadia sul lago d’Iseo: una cuoca dal cuore grande e mani sapienti

Nadia Vincenzi, nata in Romagna, si trasferisce con la sua famiglia nel Molise nel 1957 a seguito del padre Walter, che inizia la loro storia di ristorazione. Nadia cresce in questa terra poco conosciuta, imparando a valorizzare la sua cucina grazie alla forza e alla determinazione di trovare e utilizzare solo ingredienti freschi e di qualità. Oggi è un'affermata cuoca che ha trovato il suo successo portando la sua accoglienza tipica romagnola e la semplicità degli ingredienti molisani nel cuore del Nord Italia.

La sala interna del ristorante Da Nadia

Anima e cuoca del ristorante, Nadia è una donna che ha fatto della sua passione per la cucina un vero e proprio stile di vita. La sua dedizione e il suo amore per la tradizione gastronomica italiana sono il motore che alimenta la sua missione. Il suo sorriso elegante e la sua innata capacità di mettere a proprio agio i suoi ospiti contribuiscono a mantenere un'atmosfera conviviale e accogliente.

Il ristorante Da Nadia a Clusane offre una meravigliosa vista sul lago d'Iseo

Da Nadia a Clusane, sul lago d’Iseo: una tavola da non perdere

Una meta imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle atmosfere suggestive. La regina della zuppa di pesce, Nadia Vincenzi, con la sua passione e il suo talento, ha saputo creare un luogo in cui la tradizione culinaria italiana viene esaltata e celebrata in ogni piatto. L'ospitalità calorosa, la qualità dei prodotti e la cura dei dettagli fanno del ristorante Da Nadia una tappa obbligata per un pranzo o una cena indimenticabili a strapiombo sul Lago di Iseo. Per dirla con Italo Calvino, “una festa di sapori, una festa di parole” che qui è offerta con maestria ed eleganza.

Da Nadia

Via Mirabella, 34, 25049 Clusane BS

Tel. 338 753 5732