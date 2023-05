Arcade, i menu di Nikita Sergeev raccontano le Marche in chiave moderna

È uno chef estroso, giovane e determinato. Nikita Sergeev, origini russe ma che da anni considera le Marche come una casa, è lo chef del ristorante Arcade di Porto San Giorgio (FM), che quest’anno festeggia una ricorrenza speciale. È infatti nel 2013 che è iniziata l’avventura del locale, premiato con una stella guida Michelin 2023. Un compleanno importante, da celebrare con un menu che racconta la cucina dello chef. Grandi protagonisti dei suoi piatti sono il mare e la regione delle Marche, territorio che fin da subito lo chef ha sentito propria. Il tutto nel segno dell’evoluzione e della contemporaneità.

Nikita Sergeev è lo chef del ristorante Arcade di Porto San Giorgio

Nikita Sergeev del ristorante Arcade a Porto San Giorgio

Originario di Mosca, in Russia, Nikita Sergeev è uno chef giovane, determinato e tenace. Fin dalla sua infanzia viaggia attorno all’Europa con la sua famiglia, scoprendo le migliori tradizioni culinarie del vecchio continente. Approda infine nelle Marche, una regione che diventa immediatamente casa: il suo territorio unico e le sfaccettature di questa regione convincono lo chef a piantare qui le proprie radici e a gettare le basi per il futuro. È qui, più precisamente nel comune di Porto San Giorgio che, nel 2013, Nikita Sergeev apre il ristorante L’Arcade, un angolo di mondo che diventa il “suo posto”. Il locale si trova sul lungomare Antonio Gramsci. A caratterizzare la sua cucina è la curiosità verso sapori e profumi dal mondo. Diretta, pulita, istintiva ed elegante sono gli elementi che la rendono unica e il coraggio e la tenacia sono le qualità con cui Sergeev si approccia ai piatti. Uno chef eclettico e dalla grande personalità, in grado di controllare la complessità delle sue creazioni alla ricerca di un equilibrio mai scontato.

La sala vista mare del ristorante Arcade di Porto San Giorgio

La cucina di Nikita Sergeev è un racconto gastronomico delle Marche

È la grande protagonista dei piatti dello chef Nikita Sergeev e del suo ristorante di Porto San Giorgio. La ricchezza della regione Marche, tra collina, mare e montagna, entra nella sua cucina e fa emergere ingredienti preziosi e d’eccellenza. Nella famosa località marchigiana, dunque, diventa protagonista di un fine dining senza paragoni e ne abbatte i confini: è una cucina che vive di territorio e tradizione ma in chiave moderna e contemporanea.

Quello di Nikita Sergeev verso le Marche è un omaggio verso una terra che, nel corso degli anni, è diventata casa sua. Una visione rispettosa e al tempo stesso coraggiosa: i piatti sono caratterizzati da effetti contrastanti e da saliscendi gustativi che esaltano i sapori. Il tutto nel rispetto dell’equilibrio gastronomico e dell’armonia.

Il mare è protagonista della cucina di Nikita Sergeev, chef del ristorante Arcade di Porto San Giorgio

Il principe della cucina di Nikita Sergeev è senza dubbio il mare e la sua immensa varietà di prodotti. È grazie al continuo dialogo con la terra, bacino prezioso per erbe aromatiche e ortaggi, che il pesce emerge. Non manca comunque la carne. Le materie prime di cui si compongono i piatti dello chef Sergeev sono per la maggior parte locali ed esaltano un territorio unico: il suo credo è però nel “chilometro giusto”, dando la priorità alla qualità e all’etica della filiera. Al centro rimane sempre infatti il gusto: a prevalere è l’amaro, bilanciato perfettamente nel piatto con altri elementi. Un ruolo importante è quello del colore e delle consistenze. Si tratta di una cucina che sa essere gioiosa ma anche complessa, frutto di una grandissima tecnica in grado di creare nuovi linguaggi culinari.

La giovane brigata che aiuta Nikita Sergeev al ristorante Arcade di Porto San Giorgio

Nikita Sergeev: un menu per festeggiare i dieci anni del ristorante Arcade di Porto San Giorgio

È un compleanno importante quello per l’Arcade: festeggia, nel 2023, dieci anni di attività di un progetto ormai maturo. Proprio per celebrare questo traguardo così importante, lo chef Nikita Sergeev ha ideato un nuovo menu intitolato “Percorso Nikita del decennale”. Creatività, gioco e audacia: sono questi gli elementi che fanno da filo conduttore del menu, che comprende alcuni dei suoi piatti più significativi e i signature. Un’esperienza gastronomica unica, quella da provare al ristorante di Porto San Giorgio.

L'aperitivo di benvenuto al ristorante Arcade di Porto San Giorgio 1/3 Linguine con cipollotto e peperone crusco del ristorante Arcade 2/3 Trippa di rana pescatrice e lumache di vigna in insalata del ristorante Arcade di Porto San Giorgio 3/3 Previous Next

In “Percorso Nikita del decennale” troviamo, tra gli altri:

Linguine con cipollotto e peperone crusco (2016), cotte in estratto di cipollotti, stufati con burro e con aggiunta di parmigiano. Un piatto in cui a regnare sono i contrasti tra i sapori.

(2016), cotte in estratto di cipollotti, stufati con burro e con aggiunta di parmigiano. Un piatto in cui a regnare sono i contrasti tra i sapori. Trippa di rana pescatrice e lumache di vigna in insalata (2014). La lumaca è preparata alla bourguignonne, in un divertente dualismo terra e mare che si conclude con la nota vegetale del carciofo grigliato e verdure amare leggermente piccanti.

(2014). La lumaca è preparata alla bourguignonne, in un divertente dualismo terra e mare che si conclude con la nota vegetale del carciofo grigliato e verdure amare leggermente piccanti. Triglia in zuppa fredda di triglia (2022) è costruito come un’insalata di erbe da sabbia, grasse e succulente, dalla piacevole nota acida, amare, sapida che pulisce il palato. Sotto una zuppa di triglie e pomodorino cotta fino a ridurla e renderla densa e vellutata. È un piatto in cui è protagonista la parte vegetale e la triglia diventa solo una comparsa discreta che regala rotondità.

(2022) è costruito come un’insalata di erbe da sabbia, grasse e succulente, dalla piacevole nota acida, amare, sapida che pulisce il palato. Sotto una zuppa di triglie e pomodorino cotta fino a ridurla e renderla densa e vellutata. È un piatto in cui è protagonista la parte vegetale e la triglia diventa solo una comparsa discreta che regala rotondità. Albicocca, tagete e curry (2021), il dessert che gioca con diverse consistente tra croccante, resistente e morbido. È un gelato che rinfresca e uniforma i sapori, ideale per chiudere un intenso e intrigante viaggio nella cucina (e nella vita) dello chef.

Gli altri menu del ristorante Arcade di Porto San Giorgio

Non soltanto il menu che festeggia i dieci anni di attività. Il ristorante di Porto San Giorgio in provincia di Fermo, presenta anche altre propose. Il primo è il menu “Confronto con il territorio”, che vuole essere il racconto del rapporto speciale che lega lo chef Nikita Sergeev con le Marche. Una tradizione reinterpretata in chiave moderna. Poi c’è il "Nikita smart", versione ridotta del percorso completo che prevede 5 portate a discrezione dello chef. È l’unico in cui i piatti non vengono dichiarati, l’ideale per chi vuole lasciarsi sorprendere dalla grande creatività e dalla fantasia di uno chef vulcanico.

Arcade, un ristorante a due passi dal mare di Porto San Giorgio a Fermo

Arcade, un ristorante direttamente sul mare di Porto San Giorgio

La location del ristorante Arcade è sicuramente d’eccezione e contribuisce a rendere l’esperienza al ristorante memorabile. Si affaccia infatti direttamente sulla spiaggia di Porto San Giorgio e il mare Adriatico diventa in questo modo una componente essenziale. L’eleganza e la raffinatezza della sala si riflettono anche nel servizio, attento e garbato, il perfetto plus che descrive i piatti dello chef Nikita Sergeev per accompagnare in un viaggio alla scoperta dei suoi sapori e della sua cucina.

Ristorante L'Arcade

Lungomare Antonio Gramsci, 315, 63822 Porto San Giorgio FM

Tel. 0734 675961