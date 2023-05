Da Milano a Roma: apre il ristorante Maio, una terrazza sulla Città Eterna

Dalle guglie del Duomo di Milano alla terrazza con vista sulla grande bellezza di Roma, il format "Maio" si è trasferito nella Capitale al sesto e settimo piano di Rinascente Roma di via del Tritone. Al Maio Restaurant & Rooftop vengono così riproposti, in una elegante cornice, i sapori della tradizione italiana e gli spunti più originali della contemporaneità con attenta selezione di materie prime di elevata qualità e rispetto della loro stagionalità. Nasce così un gemello dell'omonimo locale milanese di successo che rivendica tuttavia la sua identità sia per la location caput mundi che per la tradizione gastronomica laziale presente nel menu insieme alle suggestioni internazionali che firma lo chef di lunghissimo corso Umberto Vezzoli.

Maio Restaurant and Rooftop di Roma offre una spettacolare vista sulla Città eterna

Maio Restaurant a Roma, cucina e design eleganti

In cucina come nel design risalta l'eleganza, anche nei materiali d'arredo del design di Giorgia Longoni, come marmo arabescato orobico, legno, ottone e vetro verde. La formula gastronomica di Maio restaurant & rooftop accompagna il gourmet nell’arco di tutta la giornata, dalla colazione alla cena e i piatti elaborati anche in chiave creativa trovano la loro migliore espressione in abbinamento alla selezione della Cantina Maio. Numerose sono le etichette emergenti e tradizionali che arrivano da tutto il mondo, ma c'è particolare attenzione alle piccole e grandi eccellenze del made in Italy vinicolo.

Umberto Vezzoli, chef del ristorante Maio di Roma

Bollicine di qualità vengono dall'importante riserva dello Champagne & Oyster bar interno al Ristorante. Quelle iconiche della Maison Möet & Chandon, servite nella coppa tradizionale e non in flute, hanno accompagnato all'inaugurazione sulla «terrazza della terrazza» del settimo piano, en plein air, i finger food by Vezzoli e deliziato gli ospiti. C'era il tout Rome e molta high society all'inaugurazione, a godersi il tramonto e ad ascoltare le parole di benvenuto dei fratelli Alessandro e Massimo Maio.

A Maio Restaurant di Roma si celebra la tradizione milanese

Tra finger food gustati per l'occasione, sulle note della musica della band Samba Prati prima e del Dj Massimiliano Troiani poi, il Risotto dell’Alto Piemonte al Barolo con fonduta di gorgonzola e composta di mirtilli, i Ravioli al plin d’ossobuco anguilla affumicata e crescione di fonte, il Mezzo pacchero all’amatriciana e molte altre delizie servite in interminabile sequenza. Per celebrare l'appartenenza alla formula consolidata, il menu celebra la tradizione meneghina, come la Costoletta di vitello alla milanese con patate arrosto e concassè di pomodoro e il risotto, simbolo della cucina Maio.

Risotto alla milanese e crudo di tonno

Qui è proposto nella versione Risotto alla Milanese con pistilli di zafferano e tartare di tonno crudo ma anche in chiave creativa ed esotica. In omaggio all'origine piemontese della famiglia Maio, anche alcuni piatti tipici come i Ravioli del plin al Barolo e gorgonzola. Presente anche il piatto evergreen di Umberto Vezzoli, il Risotto dello chef Milano-Tokyo, con pistilli di zafferano e tartare di tonno crudo che lo ha seguito in tutte le sue esperienze.

Il pranzo al Maio Restaurant di Roma, spazio alla romanità

Il servizio all day comincia alle 10, con la prima colazione, dolce o salata, continentale o americana con i maritozzi con le diverse farciture, la caffetteria, i succhi e i drink. Tra le proposte del pranzo, adatte a un menu snello, la scelta è ampia e molti piatti sono disponibili anche a cena.

Da provare i Bocconcini di Rana pescatrice con pastinaca arrostita, guazzetto di datterino, pancetta croccante e fior di cappero, il Filetto di Branzino alla plancia con insalatina di broccolo romanesco ripassato e emulsione alle erbe, l'Hamburger di Fassona Piemontese con cheddar filante, pomodoro ramato, lattuga e cipolla e caramellata, il Vitello tonnato con magatello cotto a bassa temperatura con salsa tonnata e caviale, la Catalana di gamberi con insalata di sedano, cipolla rossa, carote, patate con coriandolo e dressing ala senape, il Tataki di tonno rosso con sedano, pomodoro datterino e salsa di ostriche, la Caprese con pomodoro cuore di bue, mozzarella di bufala e perle di aceto balsamico.

Gli spaghetti di Maio Restaurant & Rooftop

Spazio alla romanità nei primi, come lo Spaghetto con vongole, bottarga di muggine e tartufo nero pregiato, il Tonnarello di pasta fresca Cacio e pepe ai tre pepi con Pecorino Romano DOP e le Mezze maniche Verrigni all’amatriciana con salsa di pomodoro e guanciale croccante al pepe.

Tra i dessert, gelati e sorbetti artigianali, Tiramisù con mousse al caffè, Torta di mele con gelato al pistacchio, la Mousse al cocco con cuore al mango e lamponi, la Tarte au citron con meringa e lemon curd.

Il dessert ai lamponi di Maio Restaurant & Rooftop

Maio Restaurant di Roma è adatto anche per la merenda

Ma anche per un tea time o per una pausa pomeridiana il menu è intrigante. Tanti i sandwiches e le insalate ma anche burgers, insalata di tonno orientale con misticanza, tonno fresco marinato alla soia, cipolla caramellata, pinoli e dressing agli agrumi, Code di gambero fritti con pasta filo e maionese al wasabi, caesar salad classica, salmone affumicato, pastrami e gelèe di pomodoro, Club sandwich con pollo, lattuga, bacon, uovo sodo, pomodoro e maionese, Lobster Roll con pan brioche home made, astice, gamberi verdure e maionese alla curcuma e il classico Tagliere di salumi e formaggi.

Maio Restaurant di Roma: cene d'eccellenza

Ma è a cena che si gusta tutta l'eccellenza Maio, ammirando i monumenti della romanità illuminati, con piatti capaci di unire ricercate materie prime e le nuove tecniche di sperimentazione gastronomica dello chef.

Crudo di tonno di Maio Restaurant & Rooftop

Da provare la Tartare di Fassona Piemontese, il Controfiletto in salsa salmoriglio con cicoria ripassata, la Battuta con tartufo e uovo croccante, i Bocconcini di Rana pescatrice con pastinaca arrostita, guazzetto di datterino, pancetta croccante e fior di cappero, il Filetto di Branzino alla plancia con insalatina di broccolo romanesco ripassato e emulsione alle erbe e la Melanzana al miso con purea di melanzane. Gli spazi delle due terrazze sovrapposte sono ampi ma non mancano zone di privacy. Lunghissimo il banco bar: 7 metri con inserti in ottone e dietro uno staff di barman di livello.

Ostrica e cipolla caramellata

Il gruppo Maio, qualità e esperienza tra Milano e Roma

Il gruppo Maio, 200 dipendenti, è attivo anche con Be-Steak, sia in Rinascente Milano Duomo che a Milano Rho Fiera, dove la cottura alla griglia di carni pregiate è protagonista, e MAIO Catering, che trasferisce la cultura dell’alta ristorazione nell’organizzazione di servizi di catering creati su misura, dove la qualità e l’esperienza decennale ne garantiscono il successo: attenta selezione delle materie prime per i menù studiati per ogni esigenza, insieme a professionalità, passione, organizzazione e conoscenza rendono da anni MAIO Catering il partner perfetto per realizzare esperienze di gusto inedite. Alessandro Maio sviluppa principalmente le strategie e la gestione amministrativa mentre Massimo è più concentrato sulla sezione catering. La storia della famiglia affonda le radici alla fine degli anni ’70 quando i genitori aprirono l’Hotel Ristorante la Bettola di Carisio, ancora oggi simbolo della cucina piemontese di qualità.

Maio Restaurant & Rooftop

Via del Tritone 61 (La Rinascente, 6° & 7° piano) 00187, Roma

Tel. +39 06 8791 6653