Mercato Centrale di Torino, aperte cinque nuove gustose botteghe

«Ci piace pensare al Mercato Centrale - dice il patron Umberto Montano - come a un luogo vivo, vitale, che cambia forma continuamente senza mai perdere la sostanza di quello che è: uno spazio dove ritrovarsi e mangiare insieme cose buone, provenienti da cucine di grandi professionisti che prestano il loro sapere e i loro sapori a un progetto che crediamo sia unico nel panorama torinese». E proprio in questi giorni il Mercato Centrale di Torino ha presentato le sue novità. Sono cinque le nuove botteghe, scopriamole: la pizza e i fritti di Marco Quintili, il pesce fresco di Benito Di Mola e Sebastiano Pipicella, la bottega del gelato di Rea Silvia Gullì e il ristorante la Piola con un’offerta legata alla tradizione italiana. E Delivery Valley firmata dai due ex concorrenti di Masterchef oggi imprenditori di successo Maurizio Rosazza Prin e Alida Gotta.

Il Mercato Centrale di Torino

Al Mercato Centrale di Torino, La pizza e il fritto di Marco Quintili

La pizza e il fritto di Marco Quintili con la “Gricia in fiamme”, una pizza che viene “accesa” direttamente al tavolo con un liquido infiammabile realizzato dallo stesso Marco Quintili: il guanciale prende fuoco, il grasso si scioglie e il risultato è un’esplosione di gusto e croccantezza. Le sue ricette prendono ispirazione tra la Campania, dove è nato e il Lazio dove vive. Di certo non potevano mancare i fritti: dalla tradizionale frittatina di pasta, croccante all’esterno, rivela un cuore morbido e filante che può essere accompagnato dalla salsa all’Amatriciana, Cacio e pepe, dalla ‘Nduja o dalla Parmigiana. Anche le classiche crocchette sono arricchite da ripieni golosi come la Gricia o Mortadella e pistacchio. In quanto maestro dell’arte bianca, Marco Quintili nella sua bottega non poteva dimenticare i calzoni e le montanare, soffici nuvole di pasta della pizza fritta servite fumanti con stracciatella e mortadella o, come vuole la tradizione, pomodoro e battutino di alici, capperi e aglio.

Il pesce di Benito di Mola e Sebastiano Pipicella al Mercato Centrale

Il banco del pesce di Benito di Mola e Sebastiano Pipicella con un’esperienza di oltre trent’anni sui banchi della sua pescheria a Porta Palazzo. È la tradizione di chi il mare lo vive da sempre e conosce bene le materie prime. La loro bottega al Mercato Centrale Torino è attiva tutti i giorni con vendita del fresco (prenotazioni al 324 5656386 con possibilità di consegna a domicilio o ritiro in bottega), mentre chi vuole può ordinare i piatti di pesce freschissimo da gustare nella saletta dedicata, con servizio al tavolo.

Moou Gelateria Artigianale apre al Mercato Centrale di Torino

Moou Gelateria Artigianale nasce da una storia d’amore, quella di Rea Silvia Gullì e suo marito Ondrej, un ingegnere praghese conosciuto in Germania. Il gelato di Moou è la perfetta sintesi della passione, ricerca e cura che Rea e Ondrej mettono nella selezione delle materie prime di stagione, tra i gusti speciali e più particolari troviamo il sesamo nero, limone e basilico, cheesecake alla fragola e caramello con arachidi salate. E lo studio del prodotto non si limita al gelato, tanto che Moou è la prima gelateria di Torino a produrre sul momento i suoi coni in cialda.

L'interno del mercato centrale di Torino

Al Mercato Centrale di Torino la cucina artigianale di La Piola

Come poteva mancare La Piola? La loro proposta in bottega è una cucina artigianale: un menu che segue la stagionalità dei prodotti regionali giocando con il vicino mercato di Porta Palazzo, dove gli ingredienti arrivano dritti al cuore con la loro semplicità. Immancabili gli antipasti della tradizione come il vitello tonnato all’antica maniera e l’insalata russa. Tra le portate principali quasi d’obbligo i tajarin al ragù di Fassona, rigorosamente fatti a mano, e il tradizionale brasato al Barbera. L’offerta non si ferma al Piemonte ma si arricchisce di proposte intramontabili, da Nord a Sud, per tutta la Penisola (e le isole): polpette al sugo, frittate, secondi arrosto.

Delivery Valley apre al Mercato Centrale di Torino

Ed ancora Delivery Valley è la creatura nata dall’intuizione di Maurizio Rosazza Prin e Alida Gotta, che nel 2020 hanno voluto scommettere sul modello di dark kitchen reinventandone gli schemi: punti vendita ben in vista, caratterizzati da un’identità visiva, una comunicazione accattivanti e l'impiego di tecnologie digitali per la gestione delle fasi critiche del processo produttivo. Nella bottega al Mercato Centrale si possono trovare otto tipologie di prodotto differenti, frutto di una ricerca costante operata da mastri panificatori e chef che hanno alle spalle una consolidata esperienza nel mondo della ristorazione, il tutto coordinato dalla guida attenta di Alida e Maurizio. Costine in salsa barbecue cotte a bassa temperatura per oltre 10 ore, polli arrosto rigorosamente allevati a terra, pizze al padellino con una lievitazione di 24 ore, una reinterpretazione tutta italiana del tradizionale katsu sando giapponese, specialità fritte, hot dog e pita farcite infine, gli immancabili hamburger giga con il pane prodotto da loro.

Non solo cibo, il Mercato Centrale grande spazio per la cultura

Lo spazio del Mercato è stato immaginato anche per essere un grande contenitore di cultura, non solo gastronomica, in cui trovare sempre un motivo diverso per tornarci. I prossimi eventi: venerdì 19 alle ore 19:30 una masterclass per scoprire insieme all’autore e foodblogger Alex Li Calzi la ricetta dell’arancina siciliana raccontata nel suo ultimo libro; sabato 20 maggio alle ore 17, una giornata di letture nel suggestivo spazio delle antiche ghiacciaie. Un luogo magico, ricco di storia e di atmosfera, con un'acustica unica che accoglierà il legame tra cibo e letteratura, con tre passaggi letterari inaspettati selezionati e letti dalla speaker radiofonica, responsabile comunicazione editoriale di DeAgostini e appassionata lettrice Natalia Ceravolo.

Novità dell’estate: il brunch del Mercato Centrale di Torino

Novità di questa stagione è anche il brunch del Mercato Centrale. Anzi, l'ElettroBrunch. Un evento pensato per la città, che accende la domenica di Porta Palazzo di musica, divertimento e sapore. Ogni seconda domenica del mese a maggio, giugno e luglio, in occasione del Gran Balon, dalle 11:00 alle 18:00 l'area esterna antistante l'ingresso di Mercato Centrale accoglierà una combinazione tra l’experience musicale di Recall e le bontà degli artigiani, che per l’occasione prepareranno piatti a tema brunch che i clienti potranno ordinare all’interno del Mercato e poi consumare all’esterno godendo dello spettacolo.