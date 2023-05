All'Hotel Excelsior Venice Lido Resort torna L'Antica Pizzeria Da Michele

L’Antica Pizzeria Da Michele di Napoli torna all’Hotel Excelsior Venice Lido Resort per il secondo anno consecutivo con una varietà di proposte pizza seducenti. Un’ambientazione d’eccellenza per un menu per pranzo e cena, dedicato non solo alle pizze della tradizione, come la Marinara e la Margherita ma anche a proposte originali create appositamente denominate “Excelsior Signature” con, per esempio, crudo, tartufo e fichi o con impasto di riso Venere, pomodorini Heritage, burrata, rucola selvatica e bresaola della Valtellina e non solo.

Pizze servite all'Hotel Excelsior Venice Lido Resort - Foto Settimio Cannatella

Promuovere la nostra cultura gastronomica

«Far conoscere ai nostri ospiti la qualità e le eccellenze che il nostro Paese può offrire è per noi una prerogativa fondamentale - ha dichiarato Alessio Lazazzera, general manager dell’Hotel Excelsior Venice Lido Resort - Ne è prova il successo avuto lo scorso anno non solo con il gradimento degli ospiti del nostro hotel ma anche con chi ha voluto unirsi alla nostra tavola per una serata o per un pranzo vista mare».

L'Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Una lunga tradizione di maestri pizzaioli

L’Antica Pizzeria Da Michele affonda le sue radici nel 1870 quando la famiglia Condurro diede origine a una lunga tradizione di maestri pizzaioli nel cuore di Napoli: la prima pizzeria risale al 1906 per opera di Michele e da allora 5 generazioni di maestri continuano l’attività del fondatore, nel rispetto della tradizione e tenendo fede alle indicazioni di Michele, che volle la pizza napoletana solo nei gusti Marinara e Margherita, senza l’aggiunta di “papocchie” che ne alterano il sapore e la genuinità.

Il maestro pizzaiolo Antonio Falco - Foto Settimio Cannatella

Una trasferta lunga mesi

«Rinnoviamo una partnership stagionale con l'Hotel Excelsior che ci ha entusiasmati sin da subito - spiegano Alessandro Condurro e Francesco De Luca de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world La nostra pizza, già protagonista della scena in cui Julia Roberts si innamora del suo sapore, nel film "Mangia, prega, ama”, arriva a pochi passi dal tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia. Fino ad ottobre sarà possibile assaggiarla anche in questo luogo prestigioso e ci auguriamo che, come già succede nei tanti paesi in cui siamo presenti, accontenti tutti».

www.damichele.net

www.excelsiorvenezia.com