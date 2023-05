Borghese e Monco, successo per la prima cena a quattro mani a Milano

Terminerà lunedì 19 giugno a Firenze il viaggio andata e ritorno degli chef Alessandro Borghese e Riccardo Monco, una speciale cena a quattro mani. Dal ristorante AB – Il lusso della semplicità di Borghese, a Milano, dove si è tenuto il primo esclusivo evento, la cucina dei due chef si sposterà nel ristorante di Monco, la storica Enoteca Pinchiorri. Tre stelle Michelin e una storia unica, quella del ristorante fiorentino, che sarà il teatro del nuovo evento dei due chef. Ecco il menu della cena che si è tenuta il 1 maggio nel ristorante milanese di Alessandro Borghese e cosa aspetta i clienti che sceglieranno di partecipare alla cena del 19 giugno a Firenze.

Riccardo Monco e Alessandro Borghese, una speciale cena a quattro mani che celebra l'amicizia

Alessandro Borghese e Riccardo Monco, un’amicizia nata sul set

Quella dei due chef Alessandro Borghese e Riccardo Monco è un’amicizia che è nata negli studi televisivi. Sono infatti i protagonisti di Celebrity Chef, programma di Tv8, che il primo conduce e di cui il secondo è giudice dopo aver presto il posto di Enrico Bartolini. La loro è un’amicizia scoppiata come un colpo di fulmine. D’istinto, poi, l’idea: due cene a quattro mani, la voglia di fare qualcosa insieme al di là della televisione. La loro amicizia e affinità si riflette nei piatti, che sembrano preparati da un unico chef.

L'amicizia tra Riccardo Monco e Alessandro Borghese è nata sul set televisivo

Alla base di questo rapporto così speciale una concezione unica della cucina: schietta, sincera, di sapore e di gusto. D’altronde, entrambi sono d’accordo su un concetto: non esiste fine dining o cucina tradizionale, sono concetti superati. Lo chef Borghese, per esempio, ha dichiarato di voler proporre una cucina «riconoscibile, in cui mi alzo e sono soddisfatto, e mi ricordo cosa ho mangiato». Per i due cuochi esiste la buona o la cattiva cucina al di là delle etichette. E loro, di sicuro, fanno parte della prima.

Il menu della prima serata al ristorante Il lusso della semplicità di Alessandro Borghese

Grande successo, dunque, per la prima serata che si è tenuta lunedì 1 maggio al ristorante milanese di Alessandro Borghese, AB – Il lusso della semplicità. Nel menù della serata si sono alternati piatti dei due chef. Al centro del menu l’incontro tra due mondi culinari differenti ma complementari, tra originalità, tradizione e materie prime di assoluta qualità.

Il viaggio è iniziato con due starter. Il primo, di Borghese, è stato “Cavolfiore arrosto con la sua crema all’aceto, salsa al burro di arachidi e tamarindo, cialda di grano e polvere di liquirizia”. Il secondo starter invece è una creazione di Monco: “Lamelle di ricciola marinate all’aceto affumicato, estratto di levistico, salsa bagna cauda, senape in dolceforte e frittelle di ceci al coriandolo”. Il primo piatto è stato opera dell'ospite, Riccardo Monco: "Minestra tra la Liguria e la Toscana". La cena è proseguita poi con due secondi. “Filetto di ombrina marinato alle erbe con insalata di finocchio alla sambuca, arance e olive in chiave moderna” di Borghese è stato seguito da “Spalla d’agnello delle Dolomiti Lucane fondente, purea di mela verde, cavolo viola marinato al pepe rosa e salsa alla paprika” di Monco.

Lamelle di ricciola marinate 1/4 Minestra tra la Liguria e la Toscana di Riccardo Monco 2/4 Filetto di ombrina marinato alle erbe 3/4 Spalla d'agnello alle dolomiti lucane 4/4 Previous Next

A chiudere la cena, infine, il dessert proposto da Borghese, un omaggio alla tradizione milanese ma con un tocco di contemporaneità. “Oss bus duls”, un osso buco in versione dolce, con risolatte allo zafferano con ossobuco alla mandorla e finto midollo di pera e Marsala, caramello salato e biscuit di marzapane.

Il menu di alto livello degli chef Borghese e Monco è stato l’apice di un’esperienza memorabile in uno dei ristoranti più amati di Milano. Una splendida cucina a vista e l’arredamento ricercato dall’alto valore estetico completano la proposta di Il lusso della semplicità.

Oss bus duls, il dolce di Alessandro Borghese, ha concluso la cena a quattro mani a Milano

La seconda serata degli chef Borghese e Monco si terrà a Firenze

Sarà l’Enoteca Pinchiorri di Firenze, uno dei ristoranti italiani più apprezzati al mondo, a ospitare la seconda cena a quattro mani. Appuntamento al 19 giugno, dunque, per un appuntamento che si preannuncia imperdibile. Il menu della serata è ancora top secret, ma Alessandro Borghese ha anticipato che proporrà la sua cacio e pepe nel ristorante fiorentino. Per il resto, poi, spazio al confronto e alle idee dei due premiati chef.

Enoteca Pinchiorri di Firenze ospiterà la seconda cena a quattro mani di Riccardo Monco e Alessandro Borghese il 19 giugno

Enoteca Pinchiorri

Via Ghibellina, 87, 50122, Firenze (Fi)

Tel. 055242777

Ristorante AB - Il lusso della semplicità

Viale Belisario, 3, 20145, Milano (Mi)

Tel. 0284040993