Il Grifone celebra l'estate coi piatti dell'Emilia e della Romagna

È una cucina che parte dall’amore per il territorio dei colli bolognesi e dalla sua gastronomia quella de Il Grifone, ristorante fine dining del resort di Palazzo di Varignana a Castel San Pietro Terme (BO). A soltanto un anno dall’apertura entra nella Guida Michelin e oggi celebra l’arrivo della primavera e dell’estate. La nuova carta, infatti, è studiata per valorizzare la stagionalità delle materie prime, perché al primo posto c’è il rispetto per i tempi della natura. All’interno del menu troviamo le erbe aromatiche dell’Orto giardino del Rio Rosso, i frutti dimenticati, le fragoline di bosco e le coltivazioni di zafferano del resort, che entrano in rapporto con le carni e i pesci della regione. Il Grifone è un ristorante che valorizza il territorio e lo rende elegante, contemporaneo e raffinato.

Una sala del ristorante Il Grifone di Palazzo Varignana, in provincia di Bologna

I quattro piatti de Il Grifone di Varignana studiato da Francesco Manograsso

Francesco Manograsso è l’head chef del ristorante Il Grifone. Nella carta del ristorante troviamo quattro piatti da lui studiati che rappresentano perfettamente la filosofia e l’identità del locale.

Animelle e anguille affumicate : un piatto che è un perfetto passaggio dall’inverno alla primavera, grazie all’utilizzo del cavolfiore fermentato abbinato a verdure di stagione come sedano e cetriolo. È un vero e proprio tuffo nelle acque delle vicine Valli di Comacchio con il sapore deciso dell’anguilla che si combina a quello delle animelle.

: un piatto che è un perfetto passaggio dall’inverno alla primavera, grazie all’utilizzo del cavolfiore fermentato abbinato a verdure di stagione come sedano e cetriolo. È un vero e proprio tuffo nelle acque delle vicine Valli di Comacchio con il sapore deciso dell’anguilla che si combina a quello delle animelle. Crudité di gamberi dell’Adriatico : un piatto in cui la dolcezza del crostaceo si scontra con l’acidità del kefir di capra, ottenuto dalla lavorazione del latte di capra. Ci sono poi elementi croccanti, l’asparago crudo di primavera, e la freschezza della fragola.

: un piatto in cui la dolcezza del crostaceo si scontra con l’acidità del kefir di capra, ottenuto dalla lavorazione del latte di capra. Ci sono poi elementi croccanti, l’asparago crudo di primavera, e la freschezza della fragola. Risotto alle ostriche : è nato per esaltare il mollusco. Mantecato con olio e burro ottenuto da una particolare lavorazione delle mandorle di Palazzo di Varignana, in questo piatto il profumo dolce del limone nero fermentato si unisce alla mandorla.

: è nato per esaltare il mollusco. Mantecato con olio e burro ottenuto da una particolare lavorazione delle mandorle di Palazzo di Varignana, in questo piatto il profumo dolce del limone nero fermentato si unisce alla mandorla. Agnello arrosto: morbido all’interno e croccante all’esterno. I carciofi, il contorno, celebrano la bella stagione insieme al crescione di ruscello, che dà invece il tocco fresco.

Francesco Manograsso, head chef de Il Grifone
Animelle e anguilla affumicata
Risotto alle ostriche

Il Grifone: menu degustazione e alla carta

Il ristorante all’interno di Palazzo di Varignana propone, alla sera, due menù degustazione da quattro o da sette portate o un menù alla carta in cui troviamo sia proposte di mare che di terra. Mix di sapori e colori e gusto moderno caratterizzano i piatti proposti. Sguardo e gusto si incontrano in una cucina aspra come le colline emiliane e vibrante come il mare romagnolo. Culture vicine ma distinte, che troviamo in tavola in percorsi di dialogo inaspettati. Carne e pesce, dolcezza e sapidità, profumi di mare e di terra.

Il ristorante Il Grifone completa l’offerta gastronomica di Palazzo di Varignana. Troviamo, infatti, anche Aurevo, con la sua cucina oliocentrica contemporanea, Le Marzoline, cucina tradizionale emiliana e Il treno reale - Carrozza ristorante, carrozza d’epoca classe 1921.

Il Grifone | Palazzo di Varignana

Via Ca' Masino 611A - 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

Tel 051 1993 8300