Hamerica's di Roma, un menu dal sapore a stelle e strisce. E green

Dopo il successo della Deep Dish Pizza, iconica specialità di Chicago, Hamerica's, il brand dell'autentica cucina stelle e strisce, si prepara all'offerta estiva con piatti freschi e intriganti, con tanti componenti green, nei suoi 27 ristoranti in varie città (Aosta, Bologna, Genova, Milano, Modena, Padova, Pavia, Riccione, Roma, Torino, Trieste e Vicenza).

La sala di Hamerica's

Nel vasto locale romano di via Candia 1, un passo dal Vaticano, al centro dell'offerta sono sempre i piatti più amati a partire da sua maestà l'Hamburger in nove declinazioni, poi tacos y burritos, ribs from the barbecue, jalapenos o chicken nugget, ma a sorprendere gli appassionati del cosiddetto fast food di qualità sono per l'estate alcuni piatti inediti, come l'audace panino hawaiano con burger di carne e ananas, l'avocado toast con pane ai cereali con cream cheese, guacamole, uovo all'occhio di bue, sesamo e salmone e le freschissime salad Caesar, (pollo grigliato, insalata,scaglie di grana, crostini e salsa caesar), la watermelon (insalata iceberg, cavolo rosso, anguria, feta, noci, semi di sesamo e yogurt dressing) e la salmon (lattuga romana, salmone affumicato, mela verde, goat cheese, guacamole, anacardi e dressing al mango).

Hamerica's a Roma: proposte vegetariane e vegane

Molto green come sempre è riservato a vegetariani e vegani, come nugget o burger plant based che, tra i primi locali, erano stati inseriti in menu. Le suggestioni gastronomiche di oltreoceano assumono così la forma e il gusto di una proposta gastronomica unica nel suo genere, tutta da provare e che si caratterizza per la scelta delle migliori materie prime. Dietro questo brand creato in Italia dalla famiglia Totaro oltre 10 anni fa c'è tutto il saper fare e il gusto italiano. Ma la maggiore soddisfazione è dimostrare che il fast food dal successo planetario può essere anche sano. Soprattutto dietro il successo del format c'è una bella storia.

Avocado toast con salmone e Club sandwich ai gamberi

Hamerica's a Roma: dagli Stati Uniti all'Italia

I Totaro, ristoratori d'esperienza, andarono negli USA per aprire un ristorante italiano e dopo una full immersion nei locali dei vari States conobbero quella cucina nata parallelamente alla storia del Paese, se ne innamorarono e tornati a casa aprirono il loro primo locale a stelle e a strisce. Ma non prima di aver approfondito la conoscenza di quei cibi identitari frutto di uno stratificato mix tra culture degli indiani nativi e dei pionieri come i colonizzatori dell’impero olandese o i francesi. Non tutti sanno che la Louisiana con le sue cucine Creole e Cajun era francese fino al 1803 quando Napoleone la vendette agli Stati Uniti. Il cibo del nuovo Mondo unificato sotto la stessa bandiera viene riproposto qui da Hamerica's con passione, qualità e competenza e frequenti sono i viaggi in Usa dei titolari per scoprire nuovi piatti, come è stato appunto per la deep dish Pizza di Chicago, dai bordi molto alti e burrosi, con ripieno di mozzarella, salsa di pomodoro, salsiccia e salame piccante (pepperoni), ormai difficile da gustare anche negli USA. Praticamente un pasto completo o perfetto da condividere, creato appositamente e con ingredienti italiani, dopo quattro mesi di prove e ben 25 ricette diverse.

Alcuni dettagli delle sale di Hamerica's

«Abbiamo voluto portare in Italia i sapori veri, diffidando dalle imitazioni semplicistiche - dice Ivan Totaro - e puntando dal principio fondamentale della qualità. Le carni sono piemontesi, lavorate per gli hamburger in modo speciale e i nostri panini sono frutto di una evoluta tecnica di panificazione che sa rendere i bun soffici e gustosi. Attentamente studiate anche le miscele di spezie e le marinature fondamentali per la smoked meat per lunghe ore affumicate e cotte nei caratteristici forni tubolari alimentati con legno di quercia e nei veri barbecue della Carolina».

Alcune proposte del menu di Hamerica's a Roma

Le quantità sono abbondanti (200 gr, di carne piemontese per ogni hamburger), e posso essere in formato maxi, tanto che in molti chiedono la doggy bag, e sempre ottimo è il rapporto qualità e quantità prezzo. Completa il menù una vasta scelta di fritti (merluzzo, calamari e gamberi fritti, tutti serviti con salsa yogurt), il panino con ribs di maiale e le tortillas come il pulled pork tortila wrap (tortilla di grano con spalla di maiale affumicata e sfilacciata, marinata con senape, miele e original american bbq, pico de gallo, cream cheese, chutney al mango), il panino con tacchino cotto a bassa temperatura, monterey jack, mirtilli, bacon, cream cheese, insalata, pomodoro, senape al miele e yogurt dressing e le rice bowls (tra cui la korean beef rice con basmati saltato con carota, cipolla, anacardi, manzo teriaky, sesamo, lime, guacamole e ananas grigliato).

I burger nel menu di Hamerica's a Roma

Nel menù dei Burger arriva anche l’ananas, con il panino hawaiano formaggio olandese gouda, ananas grigliato, bacon, pico de gallo con ananas, insalata iceberg, chutney al mango. Da non trascurare i veri burger newyorkesi come il "212" (burger, cheddar, bacon, pomodoro, insalata, salsa bbq), il "New York" (burger, cheddar bianco, bacon, pomodoro, insalata con salsa thousand island), o il "Blue Cheese", (burger, cheddar, crema di blue cheese, cipolla caramellata, insalata iceberg)

Da Hamerica's anche i burrito

Completa il menù una vasta scelta di fritti (merluzzo, calamari e gamberi fritti, tutti serviti con salsa yogurt), patate dolci fritte, chicken wings e onion rings, panino con ribs di maiale e le tortillas come il Pulled pork tortila wrap (tortilla di grano con spalla di maiale affumicata e sfilacciata, marinata con senape, miele e original american bbq, pico de gallo, cream cheese, chutney al mango), il Pulled pork sandwich (straccetti di spalla di maiale marinati con senape, miele e salsa BBQ, insalata di cavolo e patate dolci fritte). Non poteva mancare il mondo tex-mex con burrito di pollo asado (pollo asado, pico de gallo, riso piastrato, fagioli e salsa spicy) e i tacos di chili (tortilla di mais, cheddar all’jalapeno, chili di carne di manzo, insalata iceberg). Ampia la proposta veg (nuggets di pollo plant based, panini con burger vegetariani).

Hamerica's a Roma: dessert dal sapore americano

Arricchita anche la proposta dei dolci: alla già amatissima New York cheesecake, quella vera, si aggiunge la Key lime pie con ricetta originale Made in Florida a base di lime, il Tiramisù al burro di arachidi, la Banana split (mousse alla banana e vaniglia, mousse al cioccolato, crumble di biscotto, topping alla fragola), Cheesecake al passion fruit (Mousse di cheesecake, crumble di biscotto e inserto al passion fruit) e la torta ai tre cioccolati. Completa il menù un'ampia scelta di fritti con, tra gli altri, patate dolci fritte, chicken wings e onion rings e un'ampia proposta dedicata ai vegetariani. Ad oggi porzione, secondo i gusti possono essere aggiunti bacon, cheddar anche con jalapeno, uovo, cipolla cruda e caramellata, cetriolini, original american BBQ, salsa spicy Hamerica's e guacamole.

Panino egg & guacamole

Buon assortimento di birre alla spina e in caraffa anche americane, poi vini, bollicine e soft drinks. Il viaggio gastronomico passa anche attraverso le suggestioni dell'all'atmosfera, dalla musica all'arredo con uso dei materiali di recupero e oggetti Old America che ricordano il mito americano degli anni '50.

Hamerica's Roma

Via Candia, 1, 00192 Roma RM

Tel. 0686881088