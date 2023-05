Pesce fresco ed eleganza: a Saronno è nato Olio Fishbar

Un progetto che poggia su tre elementi: pesce fresco, cura del dettaglio e una proposta gastronomica informale, che invita alla condivisione. Stiamo parlando di Olio Fishbar, che ha recentemente aperto a Saronno, in provincia di Varese, arricchendo la famiglia Olio, che già conta sul Ristorante Olio ad Origgio.

Olio Fishbar a Saronno

Il brunch della domenica da Olio Fishbar

La domenica, da Olio Fishbar, è dedicata al brunch, con un menu speciale fatto di proposte di mare e di terra. Il cestino dei lievitati è il punto di attrazione della proposta, con una scelta golosa che va dal pain au chocolat, alla girella con crema e uvetta, fino alla focaccia con rosmarino e al pane di grano duro. Non mancano le uova strapazzate e il club sandwich e i pancakes, sempre declinati secondo la stagione e le materie prime di alta qualità che caratterizzano l’intero progetto Olio.

Un dettaglio di Olio Fishbar a Saronno

Per una domenica fuori porta, la zona a Ovest di Milano offre magnifiche esperienze. Per smaltire il brunch e prepararsi alla cena, il consiglio è quello di raggiungere il vicino Parco delle Groane, area protetta che si estende per 7.700 chilometri e offre itinerari a piedi e in bici tra boschi, oasi e riserve naturali. Subito dopo, per completare il giro e vivere a pieno la proposta firmata Olio, non può mancare una visita alle grandi serre e al museo di auto storiche di Spazio The Box, il “contenitore di passioni” al cui interno di trova anche il Ristorante Olio. Fermarsi a cena, magari nella terrazza del ristorante, per gustare i piatti dello chef Andrea Marinelli può essere un'ulteriore occasione per scoprire il progetto Olio.

Non solo brunch: la proposta in carta

In carta, sotto la supervisione di Marinelli, gli ospiti di Olio fishbar trovano una proposta gastronomica giovane, informale ma di grande qualità, pensata per socializzare e condividere il piacere del buon bere e del buon cibo. Golose proposte a base di pesce crudo, fritti leggeri e fish burger dai nomi ispirati alle spiagge per il surf più famose del Mondo sono disponibili a pranzo dal martedì al sabato. All’ora dell’aperitivo - disponibile il giovedì, il venerdì e il sabato - Olio fishbar si anima di luci e di chiacchiere, con proposte dai nomi di città che, mentre garantiscono l’abbinamento perfetto tra pietanze e vino, suggeriscono esperienze di viaggio che durano lo spazio di qualche ora ma restano nel cuore e nel palato a lungo. L’orario serale si estende fino alle 22, per divertirsi ad assaggiare anche i singoli piatti, da associare ai tanti vini al calice disponibili, oppure alla selezione di bottiglie di spumanti italiani, perfette per vivere una serata divertente con gli amici, i colleghi o con la famiglia.

Olio Fishbar

Via Padre Luigi Monti 4 - 21047 Saronno (Va)

Tel 0280016437