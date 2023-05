Flora Restaurant: colazioni, aperitivi e cene tra le meraviglie di Roma

Aprirà le suo porte l’1 giugno il Flora Roof Restaurant & Cocktail Bar, terrazza del Rome Marriott Grand Hotel Flora. Segnerà un’ulteriore tappa della rinascita della storica e celebre via Veneto, nella capitale. Sarà una location unica caratterizzata dalla raffinatezza italiana e immersa tra i più bei palazzi romani. Dalle colazioni con vista sulla Città eterna, ai romantici aperitivi con romantici tramonti fino a cene eleganti dal gusto mediterraneo e contemporaneo.

Flora Roof Restaurant

A presentare l’offerta è il General manager dell’hotel, Achille di Carlo: «siamo entusiasti di contribuire con questa novità alla rinascita in corso di una strada celebre in tutto il mondo, via Veneto. Un vero e proprio brand internazionale che sta vivendo una felice stagione legata all’offerta dell’hospitality e alla ristorazione di eccellenza, grazie all’interesse di prestigiosi gruppi internazionali e noi siamo qui a fare la nostra parte. Roma, con le sue bellezze del passato e le locations uniche legate al settore del turismo, merita di essere una destinazione capofila per chi viaggia all’insegna della qualità». Il Flora Roof Restaurant & Cocktail bar aprirà le porte non soltanto ai clienti dell’hotel ma anche agli esterni.

Flora Roof Restaurant & Cocktail Bar, immersi nelle bellezze di Roma

Chi ama le terrazze troverà nel Flora Roof Restaurant & Cocktail Bar il luogo ideale per immergersi tra le bellezze di Roma e il menu dello chef napoletano Massimo Piccolo. La sala del ristorante è preparata in uno stile classico e tipicamente italiano, mentre l’area lounge è caratterizzata da décor eleganti e dal tocco glamour e fresco. Vi si trovano, infatti, tavolini da due in ferro battuto, cuscini bianchi e verdi sulle sedie e sui divanetti. I ciuffi di alloro rimandano all’atmosfera della macchia mediterranea.

Oltre alla cucina, grandi protagoniste del locale sono le bellezze della Città eterna. Dalla terrazza del Rome Marriot Grand Hotel Flora, infatti, in un solo colpo d’occhio si può godere di una visuale senza paragoni su alcune delle migliori meraviglie architettoniche della capitale. Da Villa Borghese fino alle mura Aureliane con le sue torri e l’arco di travertino; poi la vista sulla Roma antica, quella rinascimentale e quella barocca fino all’Altare della Patria. Poi ancora la Cupola di San Pietro, in Vaticano, e il simbolo della città, il Colosseo. Nelle giornate più limpide, infine, si può scorgere fino al Terminillo, una delle vette che abbracciano Roma a nord. Chi ama la storia e l’architettura della Città eterna, al Flora Roof Restaurant & Cocktail bar troverà il posto giusto

Flora Roof Restaurant & Cocktail Bar di Roma, colazioni dal gusto internazionale e leggere

La terrazza del Rome Marriott Grand Hotel Flora aprirà dalle ore 6.00 per colazioni di ispirazione internazionale e chiuderà alle 10.30. Saranno aperte a tutti, clienti dell’hotel ed esterne. Tre le formule fisse:

Full american : due uova, con cottura a scelta, frittelle di patate, bacon, prosciutto, salsiccia, muffin o toast, succo d’arancia e caffè

: due uova, con cottura a scelta, frittelle di patate, bacon, prosciutto, salsiccia, muffin o toast, succo d’arancia e caffè Full buffet : scelta dal buffet, inclusi i piatti con uova

: scelta dal buffet, inclusi i piatti con uova Good start: avena, cereali con frutti di bosco o banana, latte scremato, toast o muffin, succo d’arancia e caffè.

L’offerta è poi completata da omelettes in diverse varianti e uova benedicits, oppure yogurt e cereali. Choco Pops o Rice crispies con latte sono le proposte più colorate e sfiziose. Chi vuole prestare attenzione alla linea troverà una parte del menu intitolata “Fits for you”. Si trovano proposte al di sotto delle 500 calorie, come la Tagliata di frutta fresca o il French toast, da abbinare a spremute di arancia o pompelmo e succo di mela.

Alessio Mercuri, bartender del cocktail bar Flora

Flora Roof Restaurant & Cocktail Bar di Roma, gli aperitivi con i cocktail di Alessio Mercuri

L’aperitivo al Flora Roof Restaurant & Cocktail Bar prevede un menu alla carta. Tutti i drink sono accompagnati da dry snacks e da una selezione di fritti e canapè: la drink list includerà i cocktail internazionali più famosi e i signature del bartender Alessio Mercuri. Formazione eclettica, tra caffetteria, cocktail bar e hotellerie, Mercuri ha lavorato in diverse località del mondo, da Londra a Melbourne, poi è tornato a casa sua, a Roma. dal 2020 l’ingresso al Rome Marriott Grand Hotel Flora, per un’offerta attenta al cliente, professionale e perfettamente eseguita.

L'aperitivo al Flora di Roma

Tra i suoi signature drink troviamo il Bitter summer, con Campari, Aperol, Galliano e limone e oleo saccaru, o il Drink me, preparato con vodka, Grand marnier, Bitter Truth Orange bitter, chiodi di garofano, lime, albumina e zucchero liquido. Per chi preferisce le proposte analcoliche nel menu si trovano rinfrescanti mocktail a base di frutta fresca. Per il dopocena da provare l’iconico drink della casa, il Flora espresso Martini, a base di Moskovskaya, kahlua, frangelico e caffè espresso.

Flora Roof Restaurant & Cocktail Bar di Roma, una cena en plein air con la cucina di Massimo Piccolo

La proposta dello chef Massimo Piccolo parte dalla tradizione culinaria della sua terra, la Campania, ricca di materie prime di grande eccellenza. Da qui parte un viaggio che la porta fino a Roma, le cui tendenze si riflettono nei piatti del Flora roof restaurant & cocktail bar. Chef dell’hotel Flora dal 2000, la cucina di Massimo Piccolo è caratterizzata da sapori mediterranei e tradizionali rivisitati con tecnica e passione per rivolgersi non solo alla clientela romana, ma anche a quella italiana e internazionale.

Massimo Piccolo, chef del Flora Roof Restaurant

Tra gli antipasti proposti troviamo la Caprese di mozzarella di latte di bufala con pomodoro cuore di bue sorrentino, che gioca con le memorie dello chef, oppure Carpaccio di gamberi rossi di Porto Santo Spirito con salsa agli agrumi. Chi ama i vegetali dovrà provare la Battuta di fassona al coltello con olio evo riserva, scaglie di Grana Padano e gel di cipolla rossa di Tropea.

La proposta gastronomica del Flora Roof Restaurant & Cocktail Bar di Roma

Nella carta estiva del Flora Roof Restaurant & Cocktail Bar troviamo gli iconici Spaghettoni del pastificio Felicetti ai tre pomodori, piatti classico ma di grande ricerca. I tre pomodori, infatti, sono inseriti in momenti separati ricercando l’armonia perfetta tra essi. Foglia di basilico e giro d’olio chiudono il piatto, mentre la scelta del parmigiano è a discrezione del cliente. Tra i primi anche le immancabili tre romane: i Paccheri Mauro Secondi all’amatriciana con pecorino dopo e guanciale, i Pici alla carbonara con guanciale e uovo biologico e, infine, i ravioli Pastificio secondi ripieni di patate e erba alla cacio e pepe. Spazio anche per le proposte di pesce, come le Tagliatelle con rana pescatrice e datterini gialli.

Sono quattro i secondi protagonisti del menu. Due sono di carne: il Filetto di manzo danese grigliato con patate fritte e la Tagliata di frisona con rucola, Parmigiano Reggiano e pomodorino beneventano, per chi ama la cucina italiana. Il pesce è protagonista del Filetto di ombrina con bietolina all’agro, mentre i vegetali di Sedano alla rapa alla piastra con caponata di verdurine. Spazio anche per cinque dessert: la Tagliata di frutta, la Selezione di gelati artigianali, il Semifreddo al caffè, il Babà al limoncello di Sorrento e la Crema allo zabaione fredda con mandorle caramellate.

Flora Restaurant & Cocktail Bar

Via Vittorio Veneto 191 - 00187 Roma (Rm)

Tel 06 4899 2642