Calamore, la gastronomia pop di Stash e Manuel d'Alessandro a Capri

È un nuovo format di ristorazione: sarà una gastronomia in chiave pop nella più iconica piazzetta di Capri, definita da alcuni il centro del mondo. Siamo sull’omonima isola in provincia di Napoli, dove da lunedì 29 maggio aprirà Calamore. È un incontro fra creatività e gusto, né fast food né ristorante, con protagonisti i piatti del Mediterraneo rivisitati in gusto contemporaneo. Parola chiave del progetto: genuinità. L’idea nasce dall’incontro tra il cantante Stash, leader della band The Kolors, e Manuel d’Alessandro.

Calamore aprirà nella suggestiva Piazzetta Capri

Calamore, a Capri i sapori della tradizione in chiave mediterranea

Una “gastronomia pop”, alternativa rispetto al classico ristorante di pesce senza dimenticare la massima attenzione alla qualità e alle materie prime del Mediterraneo. Ideale per una pausa pranzo veloce ma sana, per pasti comodi da gustare anche passeggiando per le suggestive vie di Capri, la sua cucina è un incrocio tra tradizione e modernità. Calamore si trova in via Acquaviva 2.

Stash, leader dei The Kolors, ha portato Calamore a Capri

Tra i piatti principali troviamo panini, cuoppi, sfizi e storie di mare, grande protagonista di Calamore, i cui gusti faranno innamorare i palati di tutti i turisti di Capri. Il locale sarà aperto tutti i giorni.

L’idea di Calamore, dall’incontro fra Stash e Manuel d’Alessandro

Il progetto di Calamore è nato in maniera del tutto spontanea. Durante una pausa pranzo del tour estivo dei The Kolors, il frontman ha scelto di fermarsi a mangiare a “Le frit c’est chic”, catena della famiglia Verì-D’Alessandro con sette locali in tutta Italia. Rimasto colpito dal format, ha deciso di portarlo nella costiera a lui tanto cara. L’amicizia fra Stash e Manuel d’Alessandro ha fatto il resto e ha concretizzato l’idea, portandola nella piazza più iconica dell’isola di Capri.