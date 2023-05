Valentino Vintage, il ristorante che sarebbe piaciuto a... Rodolfo

Milano è sempre Milano, si dice. Una città che ogni giorno affascina e stupisce anche per le sue nuove aperture in fatto di ristoranti e hotel di tendenza. Come il nuovo il nuovo Valentino Vintage Restaurant, il ristorante a pochi passi dal Duomo che omaggia Rodolfo Valentino. La location è a dir poco eccezionale: tra le seicentesche mura di un palazzo e le sue bianche colonne doriche, in Corso Monforte, al civico 16. Ai fornelli c’è lo chef Emanuele Menna che conduce gli ospiti in un viaggio a metà tra i sapori autentici della cucina toscana e di quella milanese.

Valentino Vintage Restaurant, il ristorante a pochi passi dal Duomo

Valentino Vintage Restaurant, omaggio a Rodolfo Valentino

Ma partiamo dall’inizio, dal nome. “Valentino” è contemporaneamente un omaggio all’attore italiano, Rodolfo Valentino, e una rievocazione dell’omonimo ristorante che già occupava le medesime sale all’inizio degli anni 2000 e che ha voluto essere mantenuto anche dalla nuova gestione. L’aggettivo vintage, che si accosta al nome, esprime, d’altro canto, il gusto degli arredi con cui è adornato il locale, un mix di architettura neoclassica e stile belle époque, che si fondono per regalare agli ospiti una scenografia raffinata ed elegante, tra stampe alle pareti, tovaglie bianche e poltrone di velluto, in cui assaporare un pranzo o una cena dai gusti tipici della tradizione italiana.

Lo chef Emanuele Menna

Nel menu di Valentino Vintage Restaurant mix di sapori toscani e milanesi

La cucina del Valentino rappresenta, infatti, i sapori tipici della tradizione enogastronomica nazionale, con una chiara deriva toscana, rivisitata in chiave gourmet dallo chef Emanuele Menna, a capo della brigata. Tutti da provare piatti come la Tartare di Chianina con funghi pioppini, fonduta di pecorino toscano e tartufo nero o le Tagliatelle home made al caffè Nannini con ragù bianco di cinghiale e cacao o ancora il Piccione al cioccolato fondente, ciliegie e jus di vitello. Tra i dolci, una selezione di pecorini toscani con confetture e una cheescake ricomposta con i cantucci Nannini e dressing al lampone. Immancabile omaggio alla città meneghina nel menu, la “Costoletta alla milanese con maionese allo zafferanno e bietole saltate”.

Costoletta alla milanese con maionese allo zafferanno e bietole saltate 1/3 Piccione al cioccolato fondente, ciliegie e jus di vitello 2/3 Cheescake ricomposta con i cantucci Nannini e dressing al lampone 3/3

Valentino Vintage Restaurant, in carta soprattutto vini toscani

Anche la carta dei vini, affidata alla cura del sommelier e maître Raffaello Rizzi, è in gran parte costituita da bottiglie di provenienza toscana, tra cui spiccano quelli delle cantine Antinori e Piccini, ma vi si possono trovare anche pregiati champagne francesi, vini nazionali di varia provenienza e prestigiose vecchie annate.

Valentino Vintage Restaurant

Corso Monforte 16 - 20122 Milano (Mi)

Tel 02 76394369