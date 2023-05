A ogni piatto il suo dessert: la sfida di Giacomo Lovato e Marcello Rapisardi

Si terrà giovedì 15 giugno la cena a quattro mani di Giacomo Lovato, executive chef del ristorante Borgia di Milano e il pasticcere meneghino Marcello Rapisardi. Sarà un menu inedito, creato per stupire attraverso un botta e risposta tra i due chef: a ogni piatto salato di Lovato ne seguirà infatti uno dolce di Rapisardi, creato con ingredienti inusuali per la pasticceria. Un menu creato per cambiare le carte in tavola, che gli ospiti del Borgia avranno l’onore di degustare venendo trasportati oltre i canoni della cucina.

Il ristorante Borgia di Milano

Il menu della cena a quattro mani al ristorante Borgia di Milano

Sarà un menu che gioca tra cucina e pasticceria alla ricerca dell’abbinamento perfetto. Gli ospiti troveranno per esempio il Sashimi di ricciola, ceviche di crescione d’acqua, sesamo tostato, ravanelli all’aceto di lampone e nasturzio di Giacomo Lovato, seguito dal Sorbetto ravanello e lampone di Rapisardi. In questo caso i due creano così una continuità e persistenza di sapori grazie all’utilizzo dello stesso ingrediente, come anche con il Risotto alle erbe di mare, emulsione al cerfoglio e limone bruciato e la Spugna al limone, pesto alle erbe e polvere di erbe. Tra gli abbinamenti proposti anche Controfiletto di pezzata rossa, crema di formaggio di capra, salsa acidula, pomodoro camone marinato e bieta di Lovato e la Cialda alle fave di cacao del pastry chef.

Giacomo Lovato, executive chef del ristorante Borgia di Milano
Il pastry chef Marcello Rapisardi
Risotto alle erbe di mare, emulsione al cerfoglio, limone bruciato
Zucchina trombetta in escabeche, salsa yogurt, menta e fiori di zucchina

La cena si concluderà poi con le creazioni del pastry chef Rapisardi, tra grandi classici e idee inedite. Tra queste il Gelato al gorgonzola, saba e amarene o la Ceviche di mango e cocco. Il costo della serata è di 120€ a persona bevande escluse.

Giacomo Lovato, executive chef del ristorante Borgia, sulla serata a quattro mani con Marcello Rapisardi

A proposito della cena a quattro mani Giacomo Lovato, executive chef del Ristorante Borgia di Milano, afferma che: «Ci siamo divertiti nel lavorare insieme, adattando tecniche e preparazioni della cucina alla pasticceria e viceversa. Da qui l’idea di dare continuità alle ricette di uno e dell’altro, spesso usando per le ricette dolci ingredienti che nell’immaginario comune vengono riconosciuti come salati, come ortaggi o erbe spontanee. I clienti di Borgia vengono in prevalenza per il menù Psyche, un menù che costruiamo in sala con un’intervista ai commensali per indagare abitudini e legami con cibo e ingredienti. Un’esperienza alla cieca che incuriosisce, diverte, intrattiene e stupisce. Ecco perché abbiamo scelto di costruire questa serata sulla stessa scia».

