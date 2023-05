La cucina di mare di Bommarè approda nel nuovo ristorante a Milano

Ha aperto giovedì 25 maggio in una nuova splendida location a Milano il ristorante Bommarè Il mare in cucina, terzo locale di quello di Napoli e di Forte dei Marmi. Bommarè nasce per portare il meglio del mare in tavola: dal pescato frescato dei nostri mari fino a quelli più pregiati delle acque più lontane. È una nuova esperienza di cucina di mare, allo stesso tempo tradizionale e contemporanea. Bommarè coniuga piatti classici e proposte creative, come l’astice blu e il raro caviale Beluga. Fonde la tradizione mediterranea con le influenze fusion in proposte diverse in base al locale. Ad accompagnare la proposta culinaria una lista di vini con etichette di prestigio locali e internazionali accompagnata da un’intrigante selezione di distillati e after dinner.

Il nuovo ristorante di Bommarè si trova in viale Bligny 39 a Milano, nel quartiere di Porta Romana. È stato progettato dall’architetto Davide de Lorenzo di Napoli. A caratterizzarlo sono pareti in wall paper blu, fondali scenografici che da subito rimandano agli abissi marini. Si trovano anche suggestive immagini di meduse, mante e razze stilizzate. I tavoli ospitano circa 50 persone e sono l’ideale per pranzi e cene per ogni gusto ed età. Il locale ha una sala principale, ampia ed elegante, e una saletta che si presta anche per cene riservate su prenotazione. La particolarità di Bommarè Milano è una sala di degustazione vino e distillati.

Ciro Lastra è lo chef di Bommarè a Milano

Lo chef del nuovo locale milanese di Bommarè è Ciro Lastra, Capello d’oro 2023. Classe 1982, origini napoletane, è un cuoco di lunga esperienza. Nei suoi piatti si trova tutta la passione per la tradizione culinaria campana rivisitata in chiave moderna e creativa. Si valorizza così l’estetica del piatto e si esalta il gusto unico delle materie prime. A disposizione dello chef Ciro Lastra e di tutta la brigata di cucina c’è il meglio del pescato dei mari italiani. Tra questi, nella sezione “nudi e crudi”, vi è una selezione di ostriche e conchiglie, crostacei e caviali per chi ama il gusto intenso.

Accanto alla proposta culinaria anche un'ampia carta di vini

Il menu di Bommarè, ristorante di pesce a Milano

La tradizione partenopea si sente tutta nei primi piatti. Tra le proposte i mezzi paccheri con rana pescatrice e linguine alla Nerano con tartare di gamberi. Da non perdere poi i secondi piatti come gli scampi gratinati al pane mediterraneo e il pescato del giorno. Per chi ama sperimentare e farsi sorprendere il consiglio è il percorso “A mano libera”, 80€. Il cliente troverà cinque portate a discrezione dello chef, realizzate al momento con materie prime di stagione e pescato fresco. Bommarè è quello che mancava a Milano: un indirizzo nuovo e in controtendenza rispetto al periodo che stiamo vivendo, con una ventata di cauto ottimismo per il futuro, quello di cui oggi clienti e ristoratori hanno bisogno.

Bommarè Il Mare in Cucina

Viale Bligny, 39 - 20136 Milano (Mi)

Tel. 02 70017890