“Al Cortile”, il ristorante riapre con un nuovo restyling e novità nel menu

Il ristorante Al Cortile di Milano si rifà il look, riscoprendo i valori delle antiche corti milanesi, ed è pronto a riaprire con novità anche nel menu offerto ai propri clienti. Il locale torna in una veste del tutto nuova che punta sulla convivialità, lo scambio e la sostenibilità. Il nuovo format nasce dalla duratura collaborazione tra la rinomata scuola di cucina Food Genius Academy e la società di organizzazione eventi tra food e design FoodFellas. L'obiettivo è quello di rendere l'esperienza del cliente sempre più autentica e piacevole, grazie a un menu che valorizza la materia prima proveniente da produttori locali, per una riscoperta originale dei gusti sinceri e genuini di un tempo.

La brigata di Al Cortile di Milano

Al Cortile di Milano, stretta connessione con il territorio di appartenenza

Un modello di ristorazione contemporanea basato sulla ricerca e la creatività che crea una stretta connessione con il territorio di appartenenza. Proprio per far rivivere ai cittadini l’atmosfera delle antiche corti milanesi che sorgevano dove ora rinasce il ristorante, Al Cortile unisce tradizione e innovazione, rimanendo al passo con le tendenze della città di Milano. Una modernità che contraddistingue anche il tipo di organizzazione. L’approccio del nuovo Al Cortile si distacca da quello della ristorazione tradizionale per la continua creazione di sinergie tra tutto il personale di cucina, sala e bar. Sinergie possibili grazie a una struttura orizzontale che vede, ad esempio, due Head Chef e due Maître di sala collaborare gli uni accanto agli altri. L’attenzione alla materia prima trova massima espressione, oltre che nei piatti, nella collaborazione con BiorFarm, piattaforma che sostiene piccoli produttori di frutta e verdura con la quale Al Cortile ha avviato il primo frutteto digitale dedicato alla ristorazione. Una ricerca incentrata, non soltanto sulla cucina, ma anche su vini biodinamici e naturali prodotti da vignaioli etici e su mixology e drink list, nata dal connubio tra ricerca e passione, che utilizza erbe, piante aromatiche e spezie, utilizzate in nuove tecniche di miscelazione avanzata per creare nuove suggestioni olfattive e gustative.

Al Cortile

Via Giovenale, 7 - 20136 Milano (Mi)

Tel. 345 4020347