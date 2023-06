Cinque consigli estivi per mangiare all’aperto in Italia

È tornata l’estate, e che estate sarebbe senza un pranzo o una cena all’aperto? L’Italia è uno scrigno di bellezza, da nord a sud, in cui mangiare all’esterno non significa soltanto godere di una gastronomica unica e apprezzata in tutto il mondo. Significa, infatti, anche poter osservare le meraviglie naturali che il nostro Paese offre. Dai mari più cristallini, mangiando in barca o tra la sabbia dorata, ai suggestivi laghi fino alle magnifiche città d’arte e i piccoli borghi sparsi per tutto lo stivale. Ecco cinque consigli per ristoranti con dehors per esperienze gastronomiche e visive da non perdere.

Alcuni consigli per mangiare all'aperto in Italia

Sardegna: a Golfo Aranci il ristorante La Spigola, con i piedi nella sabbia

Di giorno, La Spigola di Golfo Aranci (Ss) è un lounge bar per chi cerca ristoro dal sole e dal caldo della Sardegna. La sera diventa un ristorante raffinato a ridosso di una delle più belle spiagge della Costa Smeralda. A dominare è la cucina dello chef Roberto Pisano, alla guida de La Spigola con una proposta culinaria i cui principi sono il chilometro zero, la circolarità e la stagionalità del pesce del Mar Mediterraneo. Le materie prime sono pescate direttamente dai pescatori locali, e Pisano sperimenta e ricerca tecniche che consentono di recuperare gli scarti riducendo gli sprechi. Gli ambienti interni si uniscono ai tavoli all’esterno, perfetti per chi ama il suono del mare ad ogni ora della giornata e vuole mangiare sentendo la sabbia tra i piedi.

La Spigola, pranzi e cene con i piedi nella sabbia
La vista dal ristorante La Spigola di Golfo Aranci
Roberto Pisano, chef di La Spigola, con la brigata di cucina
Crudo di gambero rosso della Caletta, ortica e i suoi estratti
Muggine, carpaccio di calamaro, carota e fondo di pesci di scoglio

Ristorante La Spigola

Via C. Colombo 19 - 07020 Golfo Aranci (Ss)

Tel 0789 46286

Liguria: a Portofino e Santa Margherita Ligure con gli aperitivi in barca

Nella splendida e raffinata Portofino (Ge), la storia del ristorante Ö Magazìn si lega a quella della famiglia Mussini e al mare. È nel 1990 che le sorelle Emilia e Simona rilevano l’attività, un vecchio magazzino dove i nonni custodivano l’attrezzatura per la pesca, e lo fanno diventare un ristorante che oggi è una meta gastronomica amata per la sua cucina di pesce. Nel 2022 il raddoppio: apre Österia Ö Magazín in un palazzo antico di Santa Margherita Ligure, tra alti soffitti a volta con affreschi e dehor nella zona pedonale. La cucina torna alla tradizione del territorio, a quei piatti simbolo dell’entroterra ligure con un menu sincero e interamente in dialetto.

Ö Magazín, aperitivi in barca
Ö Magazín, affacciato sul porticciolo
L'Österia Ö Magazín a Santa Margherita Ligure
Cima genovese

Il legame della famiglia Mussini con il mare è testimoniato dalla prima Corvetta 24 Elettrica, day cruiser elegante e dal design tipicamente italiano, interamente elettrica. È una barca che offre un’occasione unica, quella di prendere un aperitivo durante una crociera silenziosa da Portofino a Santa Margherita Ligure e poi fino a San Fruttuoso, dove fare un bagno alla luce del tramonto all’ombra del suggestivo faro. La capienza massima è di 7 ospiti. La proposta gastronomica vede una bottiglia di bollicine o un gin tonic (realizzato in collaborazione a Portofino Dry Gin), in accompagnamento a una selezione dei piatti di mare del ristorante. Dai Muscoli (le cozze in Liguria) ripieni, alle insalate di polpo e patate, fino ai crostini con burro e acciughe. E poi, dopo l’aperitivo, la cena al ristorante Ö Magazìn a Portofino o all’ Österia Ö Magazìn di Santa Margherita Ligure.

Ö Magazìn

Calata Marconi 34 - 16034 Portofino (Ge)

Tel 0185 269178

Österia Ö Magazín

Via Cairoli 3 - 16038 Santa Margherita Ligure (Ge)

Tel 0185 698962

In Lombardia una terrazza affacciata sul lago d’Iseo

Trattoria Glisenti a Vello (Bs) è una delle mete più apprezzate del Lago d’Iseo e di tutta la provincia di Brescia. Dal 1890 di proprietà della stessa famiglia, il suo punto di forza è sicuramente la vista a mozzafiato sulle acque del Sebino, che ogni sera regalano tramonti spettacolari e una romantica atmosfera. La cucina di lago è grande protagonista, con tutti i pesci di acqua dolce a impreziosire il menu: trota, salmerino, coregone, persico e altro ancora. A dominare sono i sapori delicati, esaltati dalla famiglia Glisenti con contemporaneità. Dai piatti storici della tradizione familiare (come i Casoncelli di trota e finocchietto selvatico), fino agli abbinamenti e le marinature più sperimentali (ad esempio le cruditè, come il Persico marinato agli agrumi o i Coregone e salmerino affumicati). Accanto al ristorante, poi, sorge il Bistrot di recente ristrutturazione, perfetto per chi desidera un aperitivo al tramonto sul lago.

Trattoria Glisenti a Vello (Bs)
La sala interna della Trattoria Glisenti
Salmone affumicato con consommé alla mela verde, cetriolo, aneto e avocado
Ravioli di lago e di mare

Trattoria Glisenti

Via Provinciale 34 - 25054 Vello (Bs)

Tel 329 737 7524

Tra i palazzi storici di Venezia c'è la cucina di Hostaria Bacanera

Hostaria Bacanera è il locale perfetto per vivere la Venezia più suggestiva, antica e autentica. Siamo in Campiello de la Cason, lontano dalle zone più trafficate e caotiche della città. Bacanera è un’osteria contemporanea, caratterizzata da interni eleganti e moderni che rimandano alle atmosfere rilassate dei club. La proposta gastronomica è perfetta per i turisti che cercano un’esperienza sofisticata o per i locali più curiosi e offre molto di più rispetto ai classici cicchetti e aperitivi veneziani. Il menu è prevalentemente a base di pesce, con qualche incursione di carne. A dominare sono le influenze venete, soprattutto nella scelta degli ingredienti, dei vegetali stagionali e del territorio lagunare. Si trova tra i palazzi storici di una delle città più famose e amate del mondo, con uno splendido dehors che può ospitare fino a 20 clienti. Qui, le sere d’estate hanno un fascino in più: quello della Serenissima.

L'Hostaria Bacanera, tra i palazzi di Venezia

Hostaria Bacanera

Campiello de la Cason 4506 - 30121 Venezia

Tel 041 2601146

Nelle Marche: nel borgo di Offida, il dehors di Osteria Ophis

Offida (Ap) è uno dei borghi più belli d’Italia. È tra le sue vie che si trova Osteria Ophis, dove la protagonista è la cucina di territorio dello chef Daniele Citeroni Maurizi, che conduce il ristorante da più di vent’anni. L’osteria apre, finalmente, il suo dehors: uno spazio intimo, pochi tavoli con solo 14 coperti e luci soffuse per una location unica. Il nuovo menu estivo è “Trasversale, 65 chilometri di Piceno” con cui lo chef ripercorre gli ingredienti della provincia di Ascoli Piceno tra ortaggi e animali di bassa corte. A legare la cucina essenzialità, circolarità e recupero. Tra le proposte i Caciù e pepe, il Raviolone di pasta all’uovo cotto al forno e servito con un brodo vegetale alle erbe aromatiche con aggiunta di infusione di pepe.

Il dehors dell'Osteria Ophis
Il dehors dell'Osteria Ophis
Lo staff di Osteria Ophis
Oliva tenera ascolana in salamoia e il suo nocciolo commestibile con cuscino di sfoglia soffiato con spalla di maiale

Osteria Ophis

Corso Serpente Aureo 54 B - 63073 Offida (Ap)

Tel 0736 889920