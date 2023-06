Garden Toscana Resort, a San Vincenzo la filosofia green di Simone Salvini

Il Garden Toscana Resort di San Vincenzo (LI), il Villaggio Giardino incastonato nella cornice della Costa degli Etruschi, rinnova per il quarto anno consecutivo la collaborazione con l’azienda leader del cibo biologico italiano, Alce Nero, per dar vita ad una nuova stagione all’insegna dei gusti del territorio, del cibo biologico, della qualità e varietà di sapori, che trovano nel #principionaturale – filosofia Green del Resort - la propria casa.

Il Garden Toscana Resort di San Vincenzo (Li)

Una vera e propria esperienza “del gusto”, nello scenario della natura incontaminata del Garden, che fa vivere agli ospiti della struttura un momento unico, grazie alla collaborazione con lo Chef Simone Salvini e la sua cucina vegetale, che vede nel Bistrot Gardenia il culmine dell’esperienza, grazie ad un corner dedicato ai cibi vegetali e alle ricette Alce Nero e ad un intero menù “pensato” per il Garden Toscana Resort ed il suo #principionaturale.

Bistrot Gardenia di San Vincenzo, il menu della serata evento

Nel pieno rispetto della filosofia green del resort, nella serata inaugurale 2023 del Bistrot Gardenia, lo Chef Simone Salvini ha proposto un delizioso menu iniziato con Mezze maniche di grano Cappelli in giallo zafferano, pomodorini dorati, peperoni gialli e mais con fonduta vegetale, proseguito con Tortino di ceci e patate novelle con maionese di riso e verdure di stagione, conclusosi con Ananas in guazzetto leggermente speziato con gelato di frutta.

Una serata evento per presentare l'estate del Bistrot Gardenia
Alce nero, leader del cibo biologico, continua la collaborazione con Bistrot Gardenia
A sinistra le Mezze maniche di grano Cappelli, a destra il Tortino di ceci
Ananas in guazzetto leggermente speziato con gelato di frutta

Bistrot Gardenia, a San Vincenzo incontri esclusivi con lo Chef Simone Salvini

Nel corso della stagione estiva 2023 gli ospiti del Garden Toscana Resort potranno, inoltre, vivere un’esperienza unica: un giorno a settimana lo Chef Simone Salvini, in collaborazione con Alce Nero, incontrerà gli ospiti della struttura per parlare di cibi biologici, lavorazioni, qualità bio, sostenibilità green delle preparazioni, ricette gustose.

Un momento di confronto e condivisione, per conoscere ancor più da vicino tutte le particolarità che il connubio tra il Garden, Alce Nero e lo Chef possono offrire attraverso il #principionaturale.

Simone Salvini, a destra, con il sous chef Andrea Grimaldi

Per Simone Salvini di Bistrot Gardenia il successo è creare legami con le persone

«Simone Salvini oggi, dopo 4 anni, è a tutti gli effetti un nostro collega: un’eccellenza che abbiamo accolto con entusiasmo e umanità, e di cui oggi non potremmo fare a meno - ha dichiarato nel corso della serata inaugurale del Gardenia Bistrot Luca Tonelli, General Manager del Garden Group - il legame tra la nostra azienda ed Alce Nero, viene interpretato in modo profondo, nelle illuminanti ricette dello Chef».

«Per me la stagione estiva fa ormai rima con la cucina, biologica e plant based, preparata presso il Bistrot Gardenia del Garden Toscana Resort – ha proseguito lo Chef Simone Salvini - un’esperienza piena di ricette che ha come fine il creare degli incontri che durano tutto l’anno. Alcuni ospiti del Resort mi contattano durante l’inverno, segno che il cibo riesce a creare dei legami tra le persone, duraturi nel tempo. Questo per me è il più grande successo che si può ottenere in questa vita».

«Siamo felici di confermare la nostra collaborazione con Garden Toscana Resort – ha concluso Massimo Monti, Amministratore Delegato di Alce Nero - anche quest'anno il nostro cibo biologico diventa protagonista del Bistrot Gardenia, un luogo capace di valorizzarlo al meglio, grazie alla presenza di Chef Simone Salvini che da anni lo interpreta preparando una cucina completamente vegetale, pensata per gli ospiti del Resort. Un appuntamento che per noi inaugura la stagione estiva, per una collaborazione diventata sempre più significativa in questi anni».

Bistrot Gardenia | Garden Toscana Resort

Via dei Cavalleggeri, 1 - 57027 San Vincenzo (Li)

Tel. 0565 7184