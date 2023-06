A Genova sei ristoranti dove assaggiare la vera cucina ligure

Da sempre capace di amalgamare nuove idee senza perdere la sua identità, Genova, la Superba, è un mosaico gastronomico costruito da secoli di scambi, commerci e conquiste. Oggi finalmente la sua cucina si è ritagliata il posto che merita sotto le luci della ribalta internazionale. Volume che da ben quattro edizioni riunisce ristoranti, cantine e produttori d’eccellenza della Regione, TavoleDOC raccoglie ben 54 ristoranti: ecco sei interpretazioni della cucina genovese e altrettante insegne, ognuna un volto diverso del patrimonio culinario locale.

Hostaria Ducale

Hostaria Ducale, ricette al suono di De Andrè

Partiamo dal cuore della città, Piazza De Ferrari: bastano pochi passi sulla salita San Matteo per arrivare alla nostra prima destinazione, Hostaria Ducale. La filosofia eclettica e delicata di chef Daniele Rebosio ha reso il piccolo locale una meta molto richiesta. Nelle sue creazioni la musicalità della città, influenzata da De Andrè e dalle tradizioni popolari, viene reinterpretata elegantemente senza perdere di energia. L’atmosfera raccolta e pochi coperti rendono questo angolo di Genova perfetto per una cena in intimità.

Hostaria Ducale | Salita di S. Matteo 29/R - 16123 Genova

The Cook, esperienza gourmet tra passato e futuro

Per la prossima meta ci addentriamo nel Centro storico. Dentro ogni rollo si nascondono tesori dell’epoca in cui la Repubblica Marinara era all’apice del suo splendore: Palazzo Branca Doria, che ospita oggi il ristorante The Cook, una stella MIchelin, ne è una preziosa testimonianza. Qui la bellezza non rimane solo un ricordo di tempi lontani, ma rivive nei sapori di oggi, grazie a chef Ivano Ricchebono. L’esperienza gourmet altamente immersiva è il culmine di ricerca tra eccellenze liguri e innovazione senza preconcetti, ormai elevata a nuovo classico della cucina di Genova.

The Cook

The Cook | Vico Falamonica 9R - 16123 Genova

20TRE, tra buon cibo, arte contemporanea e vintage

Restiamo sempre in Vico Falamonica ma con i bagagli a portata di mano. Ispirate dalla vocazione tutta genovese al viaggio e alla scoperta, suggestioni dal mondo si uniscono alla nostalgia per le preparazioni di una volta nel menu di 20TRE: un equilibrio spiazzante e intrigante, proiettato in un futuro senza confini. Tra opere di arte contemporanea ed elementi di design vintage, Barbara Palazzo ha studiato l’atmosfera perfetta per un’elegante serata in compagnia.

20TRE

20TRE | Via David Chiossone 20r - 16123 Genova

San Giorgio, menu ricercato e ambiente sofisticato

Ci spostiamo verso uno degli indirizzi più blasonati della città, il ristorante San Giorgio, una stella Michelin, prestigiosa roccaforte della famiglia Scala situata lungo viale Brigate Bisagno. Una proposta ricercata, una carta dei vini tra le più fornite e un ambiente sofisticato: nulla è lasciato al caso, tutto è studiato perché l’ospite sia al centro dell’esperienza. Alla guida della cucina, il giovane e talentuoso chef Samuele Di Murro si misura brillantemente con le usanze e con la materia prima locale.

Ristorante San Giorgio

Ristorante San Giorgio | Viale Brigata Bisagno 69 Rosso - 16129 Genova

‎Cucina Valoria, cucina semplice di effetto

Torniamo a perderci tra le creuze, questa volta nel quartiere di Molo, per sbucare in una piazzetta appartata: la sala di Cucina Valoria ha come soffitto il cielo e come pareti le facciate affrescate dei palazzi che la circondano. D’estate, l’area si anima con musica ed eventi e anche il ristorante diventa parte integrante della vita cittadina. La parola chiave è semplicità: far emergere la qualità degli ingredienti liguri, rivisti con curiosità e rispetto.

Cucina Valoria. Foto: Paolo Picciotto

Cucina Valoria | Piazza Valoria - 11R - 16123 Genova

Teresa dal 1968, eleganti riletture di piatti di origine popolare

Ci allontaniamo dal centro per visitare lo storico quartiere di Pegli. Teresa dal 1968 propone una cucina identitaria, ma mai banale, che racconta una tradizione capace di reinventarsi sempre grazie alla chef Tina Cosenza. Accolti dall’ospitalità generosa della sua famiglia, possiamo assaggiare i prodotti genuini di una dispensa che segue l’andirivieni dei pescherecci e le cadenze delle stagioni. Aprono le danze cocktail in chiave mediterranea e gli ormai noti aperitivi della casa, i bijoux che anticipano eleganti riletture di piatti di origine popolare.

Teresa dal 1968. Foto: Paolo Picciotto

Teresa dal 1968 | Piazza Lido di Pegli 5/6R - 16156 Genova

Ognuno di questi ristoranti contribuisce ad affermare Genova come una delle mete più ambite nel panorama enogastronomico nazionale, intento che TavoleDOC sviluppa da Levante a Ponente con un totale di 54 indirizzi di alta cucina, tutti da scoprire all’interno del volume 2023.