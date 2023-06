Una cena tra i tetti di Roma in stile portoghese al Seen by Oliver a Palazzo Naiadi

È uno dei punti di riferimento dell’ospitalità di lusso romana. Palazzo Naiadi ha riaperto la sua spettacolare terrazza panoramica, tra le più grandi della Capitale. Dopo un importante lavoro di ristrutturazione, sono stati ridefiniti spazi, concept e design. Oggi è una delle destinazioni open air più esclusiva e glamour, a contatto con il cielo di Roma da dove ammirare i tetti della città e rilassarsi a bordo piscina con un cocktail. Tra le novità anche il ristorante Seen by Olivier dell'omonimo gruppo portoghese.

Al quinto piano dell’hotel, il rooftop si estende per oltre 900 metri quadrati. Una piscina a sfioro e la vista che spazia da Piazza della Repubblica al Vittoriano fino alla Chiesa di Santa Maria Maggiore sono tra i punti di forza della terrazza. Lo spazio è aperto dalle 18.00 fino all’1 nei giorni feriali, arrivando fino alle due di notte nel weekend. Quando il sole cala tra i tetti romani, Anantara Palazzo Naiadi è il posto giusto per un aperitivo con amici o per una cena con dj set. La terrazza è stata presentata durante un esclusivo evento che ha visto la presenza di personaggi dal mondo dello spettacolo e della moda.

Seen by Olivier, il nuovo ristorante sul tetto di Anantara Palazzo Naiadi

Importante novità di Anantara Palazzo Naiadi è l’arrivo di Seen by Olivier. Dopo Lisbona, San Paolo, Bangkok e Nizza il noto marchio di ristorazione internazionale continua la sua espansione. A crearlo è stato il rinomato chef e imprenditore portoghese Olivier da Costa. A Roma il Seen si declina in uno scenografico ristorante e bar panoramico che è un’autentica immersione in un’atmosfera unica, tra vista panoramica, ambiente intimo, cucina eclettica, cocktail e musica.

Sull’opera di ristrutturazione di Palazzo Naiadi, Dilip Rajakarier, CEO di Mino group, la società che detiene il brand Anantara Hotels, ha affermato: «Dopo un ingente lavoro di ristrutturazione che ha preservato il palazzo nella sua bellezza architettonica ridefinendone gli spazi, il concept e la filosofia di servizi di ospitalità a cinque stelle, Anantara Palazzo Naiadi si pone come riferimento di un lusso autentico, in una destinazioni più importanti del mondo qual’è la città di Roma».

Seen di Anantara Palazzo Naiadi, cucina brasiliana, giapponese e non solo

Al Seen di Anantara Palazzo Naiadi la vista sulla città è a 360°. In mezzo all’arredamento contemporaneo e al suo lussureggiante giardino pensile, le delizie di carne e di pesce si uniscono a specialità brasiliane, a una raffinata selezione di sushi servito a vista e a una collezione di piatti e dessert d’autore. Tra questi il carpaccio di manzo, il Seen taco con cevice di pesce, il gunkan K.O.B. con foie gras, cipolla confi e teriyaki e la Seen tarte con frutti di bosco e gelato alla vaniglia.

Olivier da Costa, chef

La serata di Anantara Palazzo Naiadi continua al rooftop bar

L’esperienza di Seen continua anche al rooftop bar, caratterizzato da un bancone “scultura” dove si trovano elementi decò in ottone satinato e avvolto da edera verde. La mixology è una parte fondamentale della proposta del ristorante di Anantara Palazzo Naiadi. Questo posto è l’ideale per bere un cocktail a fine giornata o godersi una serata con vista notturna sulle terme di Diocleziano. Per gioire alla vita.

Anantara Palazzo Naiadi

P.za della Repubblica, 48, 00185 - Roma (Rm)

Tel. +39 06 489 381