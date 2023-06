I sapori e i profumi del Casentino nei piatti di Erez Ohayon

In Casentino, la cui mistica bellezza ha ispirato in tutte le epoche il ritiro spirituale e il contatto con la natura, oggi è ancor più bello fermarsi perché a Stia (Ar) è stata aperta una nuova e moderna struttura alberghiera, il Via Roma 33, un quattro stelle luxury, frutto di un’architettura essenziale ma di grande eleganza, con venti camere più una president suite, un centro benessere, piscina interna ed eterna riscaldata, palestra, Lounge Bar e un ristorante gourmet, il Kaymà, “sancta sanctorum” dello chef stellato Erez Ohayon.

Il ristorante gourmet Kaymà

La cucina emozionale e territoriale di Erez Ohayon

Classe 1982, con radici a Gerusalemme, Erez Ohayon, ha maturato importanti esperienze a Firenze (sua città di adozione) alla Bottega del Buon Caffè e alla Leggenda dei Frati, oltre che a New York, prima di arrivare a Stia per dare vita ad una cucina emozionale ma saldamente legata al territorio, a base di selezionate materie prime di produttori locali.

Lo chef stellato Erez Ohayon

«La mia idea di cucina parte dalla qualità delle materie prime che sono alla base della riuscita dei miei piatti - sottolinea lo Chef Erez - ho sempre prestato molta attenzione alla selezione dei prodotti che utilizzo, anche grazie al mio passato che mi porta ad essere molto rispettoso di ciò che la terra offre. Oggi con il progetto Kaymà riesco a realizzare a pieno il mio modo di cucinare: sono io che, non solo scelgo, ma raccolgo personalmente le materie prime, direttamente nelle foreste, dai nostri produttori o dai contadini del posto. Quando mi serve qualcosa esco dalla cucina e vado a prendermelo, coltivando uno scambio reciproco di fiducia con i produttori del posto: loro offrono qualità a me e io valorizzo i loro prodotti, promuovendo l’economia locale».

Salsiccia di animella, erbe aromatiche, crauti, chips di patata e aioli confit 1/3 Topinambur, nocciola, salsa tartufata e gel di fiore di sambuco 2/3 Falafel, tahini, salsa rossa, insalata di ceci, cipolla acidula, erbe aromatiche e pane di patata fermentato 3/3 Previous Next

Via Roma 33Boutique Hotel - Kaymà Lounge Bar

Via Roma 33 - 52015 Pratovecchio-Stia (Ar)

Tel 0575 454156 | Tel 0575 348872