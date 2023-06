Estate a Milano come in Costiera amalfitana? Sì, sulla Terrazza Carmelina

Il progetto di Carmelina, che comprende la nuova terrazza dove si può cenare al fresco in via Thaon de Revel, nel quartiere Isola a Milano, nasce dalla passione per la pizza di Nanni Arbellini, giovane imprenditore, già alla guida delle insegne di grande successo Pizzium, dedicata alla pizza napoletana rivisitata in chiave regionale, Crocca, improntata invece alla pizza sottile e croccante anni ‘70 e Gelsomina, pasticceria che evoca la tradizione del Sud Italia. «Sono nato nel paese di Pulcinella, precisamente ad Acerra (Na), mi sono diplomato all’alberghiero, ma agli inizi non volevo occuparmi di ristorazione. Durante la scuola avevo stretto amicizia con il mio compagno di banco, portatore di handicap. Lui aveva aperto una pizzeria, così mi aveva convinto ad andare a lavorare nel suo locale, dove aiutavo a incartare la pizza. Devo a lui se poi il destino mi ha portato verso la ristorazione tipica napoletana, così ho dedicato a mia madre queto locale, - racconta Nanni Arbellini - A Milano mancava un posticino dove sentirsi un po’ come in Costiera, per gustare i piatti tipici della cucina campana a cui sono molto legato. È il territorio in cui sono nato e cresciuto, un luogo del cuore».

La Terrazza Carmelina a Milano evoca le vacanze in Costiera Amalfitana

Carmelina, un pezzo di costiera amalfitana a Milano

Nel 2019 nasce il primo locale Carmelina in via Cadore a Milano, giocata sui toni marinari del blu, dell’azzurro e del bianco, con un tocco di giallo, come il sole e i limoni di Amalfi, alle pareti. Un servizio giovane e veloce completa l’atmosfera casalinga. Al successo di questa prima apertura è seguito il punto di via Thaon De Revel, in zona Isola a Milano, nell’autunno 2020 e l’ultimo nato, nel centro storico di Brescia, nel 2022. Novità della primavera 2023 è l’apertura della terrazza in via Thaon De Revel, un’oasi di relax ampia e arieggiata, costellata da piante e fiori, un tetto con l’incannucciato e i tavoli decorati con le tipiche maioliche. Un ambiente che trasporta lontano, che fa sentire la clientela in vacanza. L’estate si sta avvicinando a grandi passi e mangiare all’aperto è piacevole e qui è il posto giusto.

Il titolare di Carmelina Nanni Arbellini

Il menu di Terrazza Carmelina a Milano

Le specialità? Piatti tipici della tradizione napoletana a base di ingredienti legati al territorio. Il menu cambia due volte l’anno, in estate e in inverno, mantenendo sempre alcuni capisaldi, piatti richiesti dalla clientela. Tra gli antipasti spiccano gli Sfizi, dal Fiore di zucca ripieno di ricotta di bufala alla Montanarina con passata di pomodoro, basilico e parmigiano, dalla Frittatina classica alla Mozzarella in carrozza. A completare bruschette di ogni tipo e tante altre proposte come la Parmigiana di melanzane, il Sauté di vongole con crostini e le Alici marinate.

Pizza alla bufala di Terrazza Carmelina

Tra i primi, immancabili gli Spaghetti alla Nerano, gli Scialatielli ai frutti di mare, la Calamarata partenopea, gli Spaghetti con vongole veraci e pane croccante aromatizzato e i Paccheri alla positanese. Tra i secondi, invece, Polpette di manzo al sugo, Polpo croccante con cicorie spadellate, stracciatella di bufala e pomodorini, Calamaro ripieno e Frittura di gamberi e calamari.

Bruschette con alici e zest di limone

Un posto di rilievo, naturalmente, viene occupato dalla pizza, realizzata con materie prime di eccellenza, frutto di un’accurata ricerca tra piccoli produttori e artigiani italiani: tra le più apprezzate, la Capri, con salsa di pomodorini gialli, burrata pugliese, tarallo sbriciolato, olive, olio evo e basilico, e la Neranese, con fior di latte, crema di zucchine, fiori di zucca, zucchine, olio evo e basilico. Non mancano le proposte classiche come la Margherita e la Bufala.

Terrazza Carmelina

Via Genova Thaon di Revel 5 - 20159 Milano

Tel 02 8494 7224