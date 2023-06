Voi mangiare la picanha brasiliana? Vai da Carnesa a Roma

Nella cucina di Carnesa i pasadores de carne affilano le spade per valorizzare i tagli più pregiati con il tradizionale metodo del rodizio, che prevede grande attenzione ai diversi punti di cottura. Siamo nella Capitale, a via Flaminia, crocevia tra Corso Francia e il residenziale quartiere Fleming, ed è qui che cinque trentenni giovanissimi imprenditori romani - dopo la sfida stravinta a Porto Rotondo - hanno portato nella Città Eterna il format vincente di churrascaria brasiliana. Sono Gian Marco Larena, Nicolò Lumaca, Lorenzo Macci, Gian Maria Diano e Alessandro Barrese, che con il loro Gruppo Omnia vantano già diversi locali di successo aperti tra la Costa Smeralda e Roma.

Il pasador de carne di Carnesa

Carnesa, una churrascaria brasiliana a Roma Nord

Il concept di Carnesa incarna la tipica churrascaria brasiliana, s’inizia con un ricco buffet di antipasti con le tipicità sudamericane accompagnate a cocktail, interessante la Caipirinha preparata anche in varie declinazioni. E ancora, insalate, fritti e salumi all’italiana con prodotti di aziende locali, scelta mirata a valorizzare la filiera corta sinonimo di tracciamento dei prodotti e di materie prime fresche e stagionali. A rappresentare il cuore della proposta gastronomica sono appunto le carni, curate e servite con maestria dai pasadores guidati dal capo churrasco Martini, selezionatore di livello, tra i primi a portare in Italia la grigliata brasiliana. Interessante la picanha di black angus, dalla spada direttamente al piatto, è la parte posteriore del manzo - punta della sottofesa - venata e marezzata ha un elevato strato di grasso che la rende succosa e dal sapore intenso. Da provare anche gli altri tagli di Carnesa - pregiati e di alta qualità - tra cui i bocconcini di pollo e di petto di tacchino con pancetta, le costine di maiale speziate alla brasiliana, il capocollo di suino speziato alla brasiliana, la costata di manzo, lo spinacino di vitellino e di angus.

Ricco buffet di antipasti con le tipicità sudamericane

La carta dei vini è ben strutturata, focalizzata su proposte sudamericane soddisfa comunque tutti i palati con la presenza anche di vini italiani - rappresentativi di tutte le regioni - che ben si abbinano alle carni rosse e bianche del rodizio. Un occhio anche alle nuove tendenze, con declinazioni verso il biodinamico e i vini naturali. E per finire, si chiude in pieno stile Brasil con ananas con cannella sempre servita rigorosamente alla spada, mentre per i buongustai più dediti allo sfizio tradizionale ci sono i dolci homemade realizzati dal pastrychef di Carnesa. «C’è grande aspettativa, Carnesa è un progetto che abbiamo maturato nel tempo puntando a una proposta di qualità ma aperta a un target più ampio di clientela. Un prodotto capace di coniugare diversi pubblici mantenendo alti gli standard del servizio» spiega Gian Marco Larena uno dei soci di Carnesa insieme a Nicolò Lumaca, Lorenzo Macci, Gian Maria Diano e Alessandro Barrese. Chi li conosce sa che a breve ci saranno altre novità in tema di aperture… ma per ora è tutto top secret.

Carnesa

Via Flaminia, 519, 00191- Roma (Rm)

Tel. 3347931126