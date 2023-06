177Toledo, la cucina partenopea in versione fine dining

Si alza il sipario sul ristorante 177Toledo a Napoli. All’ultimo piano dello storico edificio in via Toledo, sede di Gallerie d’Italia, il polo culturale e artistico di Intesa Sanpaolo, è la nuova sfida del progetto Luminist di Giuseppe Iannotti. Il sogno realizzato dello chef, già 2 stelle Michelin con il Kresios di Telese Terme, è, infatti, quello di un polo ristorativo su più livelli e spazi, che comprende quattro aree dedicate ad altrettante offerte gastronomiche.

Gli interni del ristorante 177Toledo a Napoli

Luminist, il progetto di Giuseppe Iannotti

Ma andiamo con ordine, a settembre 2022 Giuseppe Iannotti ha aperto i due primi spazi nelle Gallerie d'Italia in Via Toledo 177, museo di Intesa Sanpaolo, la Caffetteria e il Bistrot, entrambi sotto l’insegna “Luminist”, a cui si è aggiunto a maggio 2023 Anthill, il cocktail bar all’ultimo piano dell’edificio. Ora manca l’ultimo tassello: 177Toledo, il ristorante fine-dining sempre all’ultimo piano che aprirà il 6 maggio.

177Toledo, vista mozzafiato e cucina fine dining

Andiamo a scoprirlo! All’ultimo piano dell’edificio di via Toledo, in pieno centro storico a Napoli, a pochi passi dal crocevia di Piazza Plebiscito, 177Toledo è un luogo dedicato all’alta gastronomia unico per la città, con una vista mozzafiato sui tetti del centro storico e una terrazza esclusiva che guarda alla Certosa di San Martino da una prospettiva unica. 177Toledo rappresenta l’idea della cucina napoletana vista attraverso gli occhi di Giuseppe Iannotti. Anche qui l’executive chef è Grazioli, a cui si affianca ancora il sous chef Marco Langella.

Ambiente sofisticato per il ristorante 177Toledo a Napoli

I due menu degustazione di 177Toledo

Un’offerta che viene declinata in due menu degustazione, il “71” e il “22”, numeri che richiamano la smorfia napoletana, il primo è “l’uomo senza valore”, il secondo “il folle”. Tutte le portate hanno un numero che le indica, ma il simbolismo è solo un omaggio alla cultura partenopea, uno dei tanti divertissement che contraddistinguono l’intero progetto Luminist.

177Toledo è all’ultimo piano dell’edificio di via Toledo, in pieno centro storico a Napoli

Il 71 prevede 4 portate, più gli snack iniziali e i pre-dessert, per un costo di 120 euro, mentre il 22 ne conta 7 e costa 170. Si tratta di due percorsi che raccontano la gastronomia partenopea e campana in generale, ma che ricalcano la medesima sequenza che Giuseppe Iannotti ha studiato da anni per il Krèsios, il suo primogenito di Telese Terme. Suddivisa in diversi momenti, la degustazione parte dagli aperitivi - che sono uguali in entrambi i menù, con piatti culturalmente iconici come “pizza”, “mozzarella in carrozza” e “capitone” - per poi arrivare ai piatti principali, i carboidrati della pasta ancora una volta a chiudere l’esperienza prima dei dessert. Al centro del 71, troviamo “o’ raù”, il ragù napoletano secondo Iannotti, mentre nel 22 compare la “parmigiana di melanzane”, piatto comfort simbolo delle mamme campane, che qui lo chef interpreta come omaggio alla tradizione ma stravolgendone con la tecnica e la creatività l’impatto gustativo.

177 Toledo

Via Toledo 177 - Napoli (Na)

Tel 0824940723