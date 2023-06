Riapre il Lunaris 1964 Gourmet con un nuovo menu proposto da chef Kirchler

Il Lunaris 1964 Gourmet di Cadipietra (in Valle Aurina), dopo uno stop per alcuni lavori di restauro, riapre le porte ai propri clienti con la nuova proposta dello chef Matthias Kirchler. Situato all’interno del lussuoso Lunaris Wellnessresort, porzione dell’Amonti & Lunaris Wellnessresort, che ospita turisti tutto l’anno, il cuoco ha creato un punto di riferimento sia per gli amanti della cucina fine dining e sia per coloro che desiderano vivere un’esperienza accogliente, riservata e nello stesso tempo scoprire i prodotti della Valle Aurina.

Lo chef Matthias Kirchler

Lunaris 1964 Gourmet, sei tavoli esclusivi e un menu di dodici portate

All’interno del Lunaris 1964 Gourmet, per generare uno spirito di benessere, sono presenti sei tavoli esclusivi e un menu di dodici portate che viene proposto a partire dalle ore 18:45. Questa piccola accortezza permette di generare una sensazione di piacere, benessere e cura del dettaglio per ogni ospite del Lunaris 1964, dall’inizio alla fine dell’offerta gourmet. Il menu proposto dallo chef Kirchler è un’esplorazione dei prodotti stagionali più importanti della Valle Aurina, che lo stesso seleziona e ricerca con accuratezza, con il fine di promuove e far conoscere i singoli produttori e artigiani del territorio.

Lunaris 1964 Gourmet, disponibile anche un menu vegetariano

In un luogo lontano dal turismo di massa, tra le dolomiti e la natura, viene quasi spontanea la volontà di rispettare le tempistiche e ciò che quest’ultima ha da offrire. Questo contatto e legame con la natura , lo si ritrova in ogni piatto dello chef che offre proposte sempre diverse e in linea con le stagioni. Ogni proposta è elaborata, ma non estremizzata, piacevole ai sensi, e con il fine di trasmettere sensazioni ed emozioni a ogni cliente, passando per l’esaltazione del territorio. Di recente, poi, Kirchler ha introdotto il menu vegetariano per attirare l’attenzione degli ospiti anche sulla proposta vegetale che si può trovare in Valle Aurina.

Lunaris 1964 Gourmet

Località Cadipietra, 1 - 39030 Cadipietra (Bz)

Tel. 0474652190