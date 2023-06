Visteria, una perla elegante e di alta cucina sul lago di Como

Il ristorante Visteria è un sofisticato ed elegante ristorante nel borgo medievale di Varenna (Lc). Fa parte dell’hotel Royal Victoria del Gruppo R Collection Hotels e ha aperto a inizio maggio. Quella che offre ai suoi clienti è un’esperienza culinaria immersiva con una delle più incantevoli viste sul lago di Como. Nella sua pronuncia inglese (Wisteria), il nome del locale indica il glicine, l’ornamentale pianta che con i suoi colori lilla, rosa e bianco rappresenta il simbolo dell’Hotel Royal Victoria.

La sala del Visteria

La cucina del ristorante Visteria e dello chef Francesco Sarno

Visteria accoglie una clientela locale e internazionale. È aperto sia agli ospiti che soggiornano nelle strutture di Hotel Royal Victoria e Villa Cipressi, sia agli esterni che cercano un ristorante di alta qualità per vivere un’esperienza enogastronomica unica. Il locale è aperto tutti i giorni, escluso il martedì, nell’orario serale dalle 19 alle 22. Offre 28 coperti. I piatti sono firmati dallo chef Francesco Sarno. Origini campane, Sarno è specializzato nell’ospitalità di lusso e vanta una lunga esperienza professionale.

La proposta gastronomica di Visteria si muove tra menu alla carta o menu degustazione da 4 o 6 portate, tra i quali anche una interamente vegetariana. Alla base dei piatti vi è la tradizione italiana, reinterpretata in chiave moderna e fresca. Materie prime fresche di alta qualità sono il punto di forza del ristorante. Tra i piatti migliori il risotto limone, scampi e bufala, il bottone bufala e melanzana, il carciofo parmigiano e tartufo o lo scenografico cotto e crudo di verdure.

Francesco Sarno è lo chef del ristorante Visteria
Alcuni piatti del ristorante Visteria a Varenna

Tutto, al ristorante Visteria, è studiato nei minimi dettagli. Dall’atmosfera calda e ospitale dei materiali, dal marmo al legno dei tavoli fino al velluto delle sedie. La grande vetrata offre uno squarcio mozzafiato sul lago di Como. I colori giocano sull’opposizione, da quelli caldi che rimandano alla storicità del luogo fino al blu delle tende, come quello del lago. Estetica e funzionalità sono alla base delle scelte del ristorante Visteria. Il ristorante è comodamente raggiungibile a piedi dal centro storico di Varenna, in auto o via lago grazie al pontile privato messo a disposizione degli ospiti. Oltre al ristorante, Visteria offre l’opportunità di degustare una grande selezione di cocktail per un aperitivo al tramonto o al termine della serata, dopo la cena.

Ristorante Visteria | Hotel Royal Victoria

Piazza S. Giorgio, 2 - 23829 Varenna (Lc)

Tel. 0341 815111