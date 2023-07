Bazzano Beach, a Sperlonga una storia di mare e di gusto

Fu una striscia di sabbia bianca sulla trasparenza di un mare azzurrissimo, sul litorale Pontino, ad affascinare venti anni fa il giovanissimo Renato Cardogna. Decise di attrezzarla con qualche ombrellone e con un chioschetto di panini per il ristoro dei pochi bagnanti. Ottenuta la concessione dal comune, creò "Bazzano Beach", isola di bellezza in una costa - già celebrata dai grandi della Roma antica per i loro ozi in villa - e oggi meta gourmet al gusto del mare. Con i genitori e la sorella si mise al lavoro per creare questa oasi di accoglienza e di bellezza preparando panini, insalate e piatti semplici espressi da affiancare all'attività di noleggio dei lettini. Il passaparola fece il resto anche perché mamma Brunella decise di arricchire l'offerta con alcuni primi piatti caldi: come il tonnarello fatto in casa alle vongole o alle cozze e pesce azzurro che non mancava mai.

Bazzano Beach, un accogliente stabilimento balneare e un caratteristico ristorante di mare

Bazzano Beach, tra mare e buona cucina

«Fu una buona idea - racconta Renato - ma in cucina serve conoscenza e allora ho seguito alcuni corsi di cucina, per migliorare la tecnica e ampliare la proposta». Negli anni successivi fu fatto molto, ma nulla che potesse snaturare quel luogo magico né l'idea alla base del progetto. Ed è così che oggi "Bazzano Beach", oltre a essere un accogliente stabilimento balneare, si propone come caratteristico ristorante di mare, in più proprio sulla spiaggia e con "les pieds dans l’eau", come dicono i francesi. La struttura, completamente in legno, può contenere una settantina di coperti nelle due verande in cui dominano il bianco e l'azzurro, in perfetta sintonia con i colori e l'ambiente circostante.

Il menu della tradizione di Bazzano Beach

L'offerta ristorativa è frutto della maturità e della ricerca del titolare ma dietro c'è sempre l'esperienza della madre. Legata ai saperi della tradizione è ben consapevole come una diversa combinazione di sapori, colori e consistenze, che spesso spinge oltre i confini, possa dare vita ad armonie inaspettate, ma sempre nel rispetto degli ingredienti primari. Anche da questo prende le mosse un menu realizzato con passione dalla brigata, una squadra di giovani talenti come Alessandro Ostacolo, Simona di Trocchio e Alessandra Tombolillo, che affiancano il titolare in tutto il percorso, sin da ogni apertura.

Linguine aglio olio e peperoncino con tartare di tonno e bottarga 1/7 Polpo brasato su crema di patate allo zafferano 2/7 Sformato di riso e zucchine 3/7 Crudi di mare 4/7 Burger con tartare di tonno 5/7 Bon bon al pistacchio su crumble al cacao e gel di lampone 6/7 Amatriciana di tonno fresco e guanciale croccante 7/7 Previous Next

Si compone così una proposta che si rinnova ogni mattina, a seconda della disponibilità e che, accanto a piatti immancabili come lo Spaghetto alle vongole, la Frittura di calamari o il Soutè di cozze, presenta una selezione di crudi. Ci sono il Battuto di gamberi gobbetti con olio biologico evo alla Tartare di ricciola e specialità tipiche come le Polpettine di alici alla sperlongana, un'antica ricetta locale, Fiori di zucca in pastella, fino a originali proposte come il Taco di mare. Tra i primi spiccano l'Amatriciana di tonno fresco e guanciale croccante, il Mezzo pacchero con ricciola e crumble di pane agrumato, la Linguina aglio olio peperoncino e tartare di tonno con bottarga di muggine. Da provare, tra i secondi, Tataki di tonno, Polpo brasato su crema di patate allo zafferano o Nuvole di seppia su vellutata di finocchi e polvere del suo nero.

Bazzano Beach, in carta vini del Lazio

La cottura del pescato è spesso a bassa temperatura per rispettare le note iodate e salmastre che il mare porta al suo l'interno. Il tutto è accompagnato da un'ampia proposta di vini, principalmente laziali, in linea con la filosofia territoriale di tutta l'offerta, da Cantine Sant'Andrea a Cincinnato e Ilori, fino a toccare le referenze più importanti di Trentino e Friuli, eccellenze come Franciacorta e Alta Langa, e alcune etichette francesi.

Bazzano Beach, in cucina sapori di mare e dell’entroterra

La materia prima è sempre freschissima e la cucina del mare si fonde con quella dell'entroterra, il fertile Agro Pontino, con rifornimenti quotidiani dall'azienda ittica Purificato di Formia, la partecipazione alle aste e l'approvvigionamento diretto, come per le alici di Terracina. Il mare poi in quel tratto non è mai avaro di pesce azzurro. Per il vegetale il riferimento sono l'azienda agricola Toscano e il mercato all'ingrosso di Fondi mentre per le spezie e gli aromi c'è l'orto La Rocca di Sperlonga.

Il team di Bazzano beach: Alessandro Ostacolo, Brunella Cantarano (chef), Renato Cardiìogna, Alessandra Tombolillo e Simona Di Trocchio

Nel complesso l'esperienza al ristorante dona molto di più di una giornata al mare ed è una proposta che va oltre la stagione dei bagni: da marzo all'autunno inoltrato l'accoglienza è garantita e la stagionalità del mare decide il menu. L'offerta di intrattenimento prevede aperitivi domenicali, musica dal vivo, e un calendario di dj set che vede alla consolle volti locali e nomi noti del clubbing capitolino, come Paolo Pompei e Massimo Marino, tra i protagonisti delle serate al Room 26. L'insegna "Bazzano Beach" prende il nome dall'omonima località, nel frastagliato litorale di Sperlonga, in direzione Gaeta, oltre il promontorio del Ciannito. Ogni anno viene riconfermata la Bandiera Blu. Vi si accede arrivando al parcheggio della Valle dei Corsari, e da qui c'è un servizio navetta gratuito per raggiungere la battigia.

Bazzano Beach

Via Flacca - Sperlonga (Lt)