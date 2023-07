Insalateria Original: il fast food salutare che rivoluziona Firenze

Oggi, in Borgo La Croce, a Firenze, è stato inaugurato "Insalateria Original", un nuovo locale che promette di cambiare il modo in cui pensiamo al fast food. Contrariamente alla credenza comune, questo innovativo ristorante dimostra che il cibo veloce può essere anche salutare, fresco e gustoso. L'idea alla base di Insalateria Original è quella di offrire un'alternativa più sana e gustosa al tradizionale fast food, con un servizio rapido e attento. Il locale si propone di soddisfare le esigenze di coloro che amano mangiare bene e leggero, senza compromettere la qualità e il benessere, anche quando il tempo a disposizione è limitato a causa di una vita frenetica di lavoro, studio o vacanze.

Apre a Firenze il rivoluzionario fast food, Insalateria Original

Insalateria Original: una vasta selezione di prodotti salutari

Situato a pochi passi da Piazza Beccaria e Sant'Ambrogio, due importanti luoghi di incontro per i fiorentini e i turisti, Insalateria Original offre una vasta selezione di opzioni salutari. Tra queste, spiccano le insalate componibili, i wrap, le piadine farcite e arrotolate, gli avocado toast, gli smoothies, i centrifugati e i dolci salutari. Il menù è concepito per permettere ai clienti di scegliere tra insalate predefinite o personalizzarle, aggiungendo gli ingredienti desiderati e selezionando le dimensioni più adatte alle proprie esigenze. "Insalateria" è l'ambiente perfetto per chi si preoccupa del proprio benessere e cerca un pasto salutare ma gustoso, da consumare rapidamente in un'atmosfera piacevole e accogliente. Inoltre, il locale si rivolge a diverse categorie di persone, facilitando l'incontro tra smart worker, turisti, studenti e lavoratori del quartiere. A tal proposito, sono disponibili ben 18 punti di ricarica per smartphone e laptop. Per coloro che preferiscono gustare i deliziosi piatti di Insalateria Original nel comfort di casa o dell'ufficio, il ristorante è già presente su tutte le principali piattaforme di consegna a domicilio, come Deliveroo, Glovo e Just Eat. Basta un semplice ordine dall'app per ricevere insalate e tutti gli altri prodotti del menù direttamente a casa propria.

Una bowl di Insalateria Original 1/4 La mascotte Rafanello all'ingresso di Insalateria Original 2/4 Uno dei prodotti di Insalateria Original 3/4 Jacopo Vettori, uno dei fondatori di Insalateria Original 4/4

Per aiutare i clienti nella scelta di un pasto equilibrato, sul menu e sul sito sono indicate tutte le informazioni sugli ingredienti utilizzati, divisi in categorie, e accanto a ogni prodotto sono specificate le calorie contenute. Ad accogliere i clienti nel locale vivace e colorato di Insalateria Original c'è "Rafanello", una simpatica mascotte che crea un'atmosfera allegra e amichevole. Il locale è ideale per condividere un pasto con gli amici o per godersi un momento di tranquillità da soli. È un luogo informale e accogliente, perfetto per le pause pranzo, magari per giovani studenti tra una lezione e l'altra, o per cene velociprima di trascorrere una piacevole serata.

Vettori (Insalateria Original): «Vogliamo proporre un concept di fast food sano»

Dietro a "Insalateria Original" si celano due imprenditori fiorentini, tra cui Jacopo Vettori, un brillante ideatore Under 35 del concept. «La nostra missione - spiegano gli imprenditori - è fornire un'alternativa salutare ma gustosa, utilizzando materie prime di alta qualità e offrendo un servizio veloce con prodotti personalizzabili. I nostri valori fondamentali sono la semplicità, l'educazione alimentare e il benessere psicofisico. Vogliamo proporre un concept di fast food sano, in un'atmosfera green che rispecchia l'importanza dell'ecosostenibilità e del riciclo. Un'opzione intelligente adatta a studenti, lavoratori e a tutti coloro che desiderano un pasto veloce, salutare e informale. Insalateria Original intende sfatare due falsi miti: l'idea che le insalate siano tristi e che il fast food sia poco salutare", dichiara Vettori, tagliando il nastro del locale. Dopo oltre un anno di progettazione e sviluppo, siamo finalmente felici di inaugurare il primo punto vendita di questo progetto rivoluzionario. Il nostro interesse per la salute e il mondo del benessere ci ha guidato nella creazione di questa catena di cibo salutare, con l'obiettivo di offrire alle persone la possibilità di mangiare cibo gustoso ma anche sano, con una composizione nutrizionale equilibrata».

Borgo la Croce 27R - 50121 Firenze

Tel 0559868687