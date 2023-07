 Adagio, oasi di arte e cultura culinaria nel Monferrato

C'è un'oasi di arte e cultura culinaria a Calamandrana in Piemonte incastonata tra le colline del Monferrato. È il nuovo ristorante gourmet Adagio, un locale che incarna lo spirito artistico della sua guida.

Mario Maniscalco interpreta una cucina piemontese a filiera corta che riflette le sue radici, esperienze internazionali e l'amore per il territorio. Incastonato nel lussuoso Almaranto Boutique Hotel e Relais, il progetto di ospitalità sociale e sostenibile di Alexa Schulte, Adagio dona al cuore del Piemonte una nuova energia cosmopolita e trasporta gli ospiti in un viaggio di sapori, consistenze e colori.

Adagio Ristorante, interno

Adagio, nuovo progetto culinario nel Monferrato

Cucina piemontese con accenti siciliani e una mise-en-place ispirata all'High Tea britannico: nel nuovo ristorante Adagio, i piatti di Mario Maniscalco sono uno spettacolo per gli occhi e per il palato. Lo spirito artistico del giovane cuoco si esprime in ogni piatto con un'accattivante combinazione di colori, consistenze e sapori, che spesso si spingono oltre i confini. Le sue creazioni si compiono nel rispetto per gli ingredienti primari e nella filosofia della gastronomia slow food piemontese.

«La cucina non è solo un insieme di sapori e consistenze intriganti, ma un universo di significati e ricordi che traspare con grande arte. Tuttavia, il cibo deve essere rispettato come tale, come qualcosa che nutre», spiega Mario Maniscalco, già sous chef di uno dei più rinomati ristoranti londinesi, L'Harry's Dolce Vita. All'interno del progetto di lusso realizzato dalla cuoca e imprenditrice tedesca Alexa Schulte, gli ospiti viaggiano nei ricordi dello chef Maniscalco tra Sicilia, Londra e Piemonte.

Adagio Ristorante, in cucina c'è Mario Maniscalco

Adagio, ristorante gourmet

In un'atmosfera sobria ed elegante, Adagio propone piatti studiati: dalle prime idee abbozzate con carta e penna, alla scrupolosa selezione di ingredienti locali di alta qualità, fino a una presentazione impeccabile, seguita dalla maître di sala Rachele Bottino.

Il risultato sono piatti autentici che esprimono l'amore di Mario Maniscalco per il territorio, come il risotto con cosce di rana, anguille e burro nocciola, e ricordi personali della Sicilia come il cervo al cioccolato. Le tele bianche dello chef sono il riso e il pane, quest'ultimo fatto in casa con la farina del Mulino Signetti, distante meno di 500 metri, un elemento imprescindibile per il figlio di una panettiera siciliana. I fornitori di fiducia, quali Campagna Amica per le verdure di stagione, Ca Bianca Loazzolo per i formaggi, Fratelli Miroglio per prodotti avicoli e l'AgriSalumeria Luiset e Vittorio e Loredana per le carni, garantiscono la qualità degli ingredienti primari. Ad accompagnare le creazioni culinarie, una carta dei vini unica con oltre 200 etichette regionali e internazionali, curata con passione da Markus Schulz, esperto di vini e marito di Alexa Schulte. Una selezione che nasce da incontri e amicizie con produttori di tutta la regione e del mondo, e che si sposa con i vari sapori proposti dalla cucina di Adagio. I tavoli, impreziositi da ceramiche locali di Fabrizio Russo e dai bicchieri Riedel di alta qualità, completano l'esperienza culinaria complessiva.

Adagio Ristorante, piatto Delta 1/4 Adagio Ristorante, piatto Cervo 2/4 Adagio Ristorante, piatto Barbabietola 3/4 Adagio Ristorante, particolare dell'interno 4/4 Previous Next

Almaranto - boutique hotel e relais

Adagio è situato all'interno di Almaranto Boutique Hotel e Relais, un rifugio per lo spirito nel cuore del Monferrato piemontese. La struttura storica di Calamandrana, risalente al 1700 ed accuratamente restaurata nel 2021, rappresenta il progetto di vita della proprietaria Alexa Schulte: una dichiarazione d'amore al Bel Paese e alla filosofia dello slow living, nonché un impegno sociale e sostenibile a valorizzare l'Alta Langa. Con interni che fondono il fascino del vecchio mondo con la raffinatezza contemporanea, ognuna delle 23 camere e suite regala una combinazione unica di mobili antichi e pezzi di design selezionati personalmente da Alexa Schulte. I giardini privati e le terrazze che si aprono su spettacolari panorami collinari offrono un'esperienza di lusso naturale. A completare il quadro, la palestra in legno e la piscina tra vigneti e noccioleti. Una location con ampi spazi e un'atmosfera rilassata che si presta sia per matrimoni ed eventi corporate, sia per concerti musicali dal vivo.

Almaranto - boutique hotel e relais, la cantina 1/4 Almaranto - boutique hotel e relais, esterno 2/4 Almaranto - boutique hotel e relais, piscina 3/4 Almaranto - boutique hotel e relais, terrazza 4/4 Previous Next

Adagio Accademia, fucina di nuovi sapori

Almaranto è anche sede dell'Adagio Accademia, una scuola di cucina in cui Alexa Schulte, con le sue qualifiche di nutrizionista e cuoca internazionale, propone un vero e proprio viaggio culinario alla scoperta di nuovi sapori e tecniche di cottura. In gruppi ristretti, gli studenti si cimentano nella preparazione di una varietà di piatti diversi, grazie alle ampie conoscenze di Alexa Schulte acquisite attraverso le sue esperienze culinarie nel Sud-Est asiatico, in Sud America e in Africa. Le lezioni, incentrate sulla convivialità e svolte in lingua inglese e tedesca, offrono un mix equilibrato di apprendimento, amicizia e team building.

Adagio Accademia, Alexa Schulte e Markus Schulz

Anima ristorante bistro

Ad arricchire l’offerta gastronomica, c’è Anima ristorante bistro, gemello di Adagio in chiave casual a bordo piscina. Aperto tutto l'anno sia per gli ospiti dell'hotel che per gli esterni, Anima propone piatti comfort food di elevata qualità che sanno soddisfare sia i gusti piemontesi che quelli internazionali. Uno spazio di design intelligente dove si respira l'aria aperta anche all'interno, grazie a sale che si trasformano in terrazze e giardini. Un luogo per rilassarsi con cocktail in stile americano del Flamingo Pool Bar, tra palme e vigneti.

Anima ristorante bistrot, interno 1/4 Anima ristorante bistrot, interno 2/4 Anima ristorante bistrot, piatto 3/4 Anima ristorante bistrot, piatto 4/4 Previous Next

Adagio Ristorante

Regione Quartino, 6 - 14042 Calamandrana (At)

Tel 0141769109