Gli autenitici sapori del Carso a [[Lokanda Devetak]]

Siamo poco distanti dal confine sloveno. Appena poco più di un secolo fa il Carso fu teatro di cruente battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Giova ricordarlo, onde serbarne memoria storica, a maggior ragione oggi. Oggi che questi luoghi emanano serenità e quiete. La D&B Lokanda Devetak, sin dall’anno 1870, è gestita sempre dalla stessa famiglia. Tre sale semplici ed eleganti, pavimenti in cotto, legno a infondere calore, una bella veranda che in estate si apre sul giardino. I bagni sono tutti in pietra bianca di Aurisina, un paese del Carso non molto distante da qui. Il servizio di sala è curato dalle figlie Tjaša e Tatjana, con il papà Avguštin a sovrintendere affabilmente e a occuparsi dei vini. In cucina mamma Gabriella e la figlia Mihaela.

La sala della Lokanda Devetak

E la figlia Sara? Ne parleremo tra un po’! Qui si propone, vivaddio, l’autentica cucina carsica che è già di per sé una cucina fusion per quanto vive delle contaminazioni virtuose tra le culture austriaca, italiana e slovena. Filiera corta e stagionalità sono concetti ben adusi e non frutto di green washing e di mode effimere. Il pane e la pasta sono fatti in casa.

La cena a Lokanda Devetak

Si comincia con i formidabili Gnocchi di pasta lievitata con ragù di coniglio al finocchietto e ricotta affumicata carnica. Così tanto suadente la proposta di degustare anche un altro primo, che di certo non ce ne esentiamo e bene fu (!): Tagliolini alla farina di vinaccia di Ribolla Gialla di Oslavia con polvere di speck e maggiorana. Quale vino nei calici? La cantina fu costruita, per meglio dire “fu ricavata” scavando a colpi di scalpello sotto la taverna, da Renato, padre di Avgustin. Ci sono circa 14mila bottiglie provenienti da tutto il mondo. In carta, tuttavia, in prevalenza sono presenti i vini locali di questo affascinante lembo della Mitteleuropa: del Carso, del Collio, dei Colli Orientali, dell’Isonzo. Avgustin ci propone la Ribolla Gialla. Si prosegue con una squisita Guancetta di maiale brasata al vino rosso.

A chiudere, il tipico dolce sloveno: la Gibanica, pasta sfoglia, contenente pinoli, semi di papavero, mele e ricotta. La parola gibanica si potrebbe tradurre in “qualcosa che si muove”; a ben descrivere questo gustoso dessert composto da numerosi strati.

Lokanda Devetak 1/4 La famiglia - Lokanda Devetak 2/4 Una delle camera di Lokanda Devetak 3/4 Gabriella nella cucina di Lokanda Devetak 4/4 Previous Next

Ed eccoci alla figlia Sara. Sara ha ereditato con coraggio, sfidando una terra rossa, compatta e con poca acqua e tanta pietra, il mestiere del nonno, Renato. Sara e il marito Pavel coltivano l’orto e il frutteto. Nessun addensante o conservante. Solo i frutti del lavoro uniti a zucchero e limone. Non vengono usati trattamenti chimici e ogni anno viene effettuata la rotazione delle colture. Gli ortaggi e la frutta che ne ricavano sono lavorati nel loro laboratorio. Ne sortiscono confetture, miele, nettari, salsa di pomodoro, sciroppi e sottaceti. Tutte queste bontà vengono sapientemente impiegate in cucina.

Dormire a Lokanda Devetak

Un piccolo giardino con il prato curato all’inglese, unisce la Lokanda al Ristorante. Le otto confortevoli stanze, con nomi di piante da cui prendono i colori che distinguono l’una dalle altre, hanno gli arredi in legno della tradizione carsica. Le camere sono Acacia, Sambuco, Finocchio, Santoreggia, Rozenkravt, Sommacco, Ginepro e Rosa Canina. La camera che ci è stata assegnata è Rosa Canina. Immersi nella quiete del luogo, ci si addormenta. Dolce il risveglio del mattino. Gorizia, Capitale Europea della Cultura nell’anno 2025, è a poco meno di dieci minuti dal D&B. Come si potrebbe non visitarla?

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Lokanda Devetak

via Brežici, 22 - San Michele del Carso, Savogna d’Isonzo (Go)

Tel 0481 882488 - 331 9846067