Ecco i migliori ristoranti di Roma dove giurarsi amore eterno

Riuscirà l'amore a risollevare almeno per un giorno la critica situazione di bar, ristoranti e alberghi penalizzati da due lunghi anni di pandemia e a cui le inefficaci misure di sostegno non hanno ancora tolto la speranza di una rinascita? Il mitico e invocato San Valentino potrà fare qualcosa anche per Roma, città già di per sé a misura degli innamorati ma che, più di tutte, continua ad accusare il colpo di un turismo straniero azzerato? Gli esercenti ce la stanno mettendo tutta e già a fine novembre, quando Natale e Capodanno sembravano già condannati da allarmanti bollettini, progettavano offerte e pacchetti per questo 14 febbraio da cui si attende almeno un modesto segnale di ripresa. Le sale da ballo e le discoteche sono ancora sbarrate, quindi, niente guancia a guancia per nuovi amori o per risvegliare quelli sopìti, ma le possibilità di trascorrere una parentesi romantica nella capitale sono davvero molte. Eppure, le prenotazioni nei ristoranti e negli alberghi vanno a rilento nonostante le promesse di cene a lume di candela, rilassanti spa, drink in giardini segreti e in privèe. Gli alberghi puntano soprattutto sull'emergente esperienza dello staycation, rivolta a un turismo principalmente domestico o di vicinanza. Del resto San Valentino cade di lunedì, potrebbe essere considerato una coda del week end e le bellezze di Roma sono sempre un forte richiamo.

San Valentino a Roma

Insieme a Venezia, la città era la tappa dei viaggi di nozze di padri e i nonni e poi, dopo la foto a piazza San Pietro e la benedizione papale c'era sempre una trattoria ad offrire una prova della sua buona cucina. Una fama che il tempo non ha sbiadito se Traveller's Choice Awards e Trip Advisor hanno appena posto la città al primo posto come migliore al mondo per suo cibo. Fioccano offerte di ristoranti, trattorie e wine bar con piatti e cocktail signature in cui domina il rosso, il colore dell'amore, le pasticcerie hanno già in vetrina dolci e dolcetti a tema e le enoteche propongono vini speciali, naturalmente rossi, per un brindisi speciale.



Bettoia Hotels, due cuori e una pizza

Lezioni di piazza ai Bettoia Hotel

Le pizzerie si preparano a offrire alle coppie Margherite e Marinare a forma di cuore e c'è anche chi vuol dare agli innamorati lezioni di pizza. Avviene nei Bettoia Hotels, la storica catena di alberghi: uno speciale pacchetto di 2 notti con prima colazione comprende anche una vera e propria cooking class personalizzata da vivere in coppia con un pizzaiolo professionista, tra impasti, lievitazioni e successiva degustazione con drink e assaggini.

Per info: www.bettojahotels.it.



Hotel Vilòn, charme sussurrato

Un week end lungo all’Hotel Vilòn

Un week end lungo tra raffinatezze e con tutto il fascino del nobile Palazzo Borghese è quello proposto dall'Hotel Vilòn della catena Small Luxury Hotels of the World. Il pacchetto prende il nome di "Vilòve" e promette charme sussurrato e luci calde e discrete. Le coppie saranno accolte con cocktail di benvenuto, gift in camera con vista, minibar gratuito, colazione con dolcetti e tanto altro. La cena al ristorante Adelaide o nella quadreria che dà sul patio sarà una sintesi del talento dello chef di Procida Gabriele Muro che giocherà non solo sui sapori ma anche sui nomi dei piatti. (dal Cuore Tenero del Guerriero a Affumichi... Amo o Cotto di Tè).



Per info: www.hotelvilon.com



Rome Cavalieri, bagno di bolle e buon cibo

Bagno di bolle al Rome Cavalieri

Sul relax assoluto con la Bubble Bath Experience punta invece punta invece il Cavalieri Grand Spa Club, centro benessere del Rome Cavalieri, dei Waldorf Astoria Hotels. Viene riproposto, da condividere con il partner, il rituale della Roma Antica, quando l’acqua era la chiave di volta non solo del benessere, ma anche della vita sociale, e il tempo trascorso alle terme era un momento importante della vita quotidiana. Al relax tra vapori e oli essenziali seguiranno calici di bollicine, mixology innovativa,finger food nelle declinazioni più originali e, dalla sommità di Monte Mario, il più spettacolare panorama sulla Città Eterna.



Per info: https://romecavalieri.com/it/



Aleph Rome Hotel, cena a tema guardando le stelle

L'hammam dell'Aleph Rome Hotel

Bellezza, relax e benessere è anche quanto propone L'Aleph Rome Hotel, della Curio Collection by Hilton. Non solo cena a lume di candela, nel ristorante Sky Blu, sul rooftop dell’albergo. Il menu, creato per l'occasione dall’executive chef Carmine Buonanno prevede una declinazione di piatti ispirati all’amore e alla coppia, come gli “Abbracci di pasta farciti di gamberi con ricotta al limone”, il “Duo di spigola e salmone in crosta di patate con maionese di rapa rossa e bietole” una “Bavarese alla vaniglia con cuore di cioccolato e peperoncino”. nella Caveaux spa inoltre potranno essere provati tutti i piaceri del vero hammam orientale, delle docce emozionali e di trattamenti rilassanti, come il “californiano”, massaggio riequilibrante che agisce sia sul piano fisico che quello spirituale. Si tratta di una vera e propria esperienza sensoriale, che si avvale anche dell’ausilio della musicoterapia e della cromoterapia, in particolare dell’utilizzo della luce azzurra, generatrice di relax e tranquillità.



Per informazioni: https://www.hilton.com/curio/rome



Hotel Atlante Star, San Valentino anche con il cane

La cena al ristorante Les Étoiles

E per chi non può permettersi una fuga d'amore lontano perchè c'è Fido a cui badare nessun problema: l’Hotel Atlante Star, il 4 stelle lusso dallo stile raffinato e contemporaneo, con vista sul Cupolone è anche “pet friendly”. La cena al ristorante Les Étoiles inserita nello speciale pacchetto San Valentino sarà gourmand con il menu degustazione di pesce dello chef William Anzidei per la coppia, e non mancheranno coccole, materassino e una ciotola dai raffinati contenuti per l'amico a quattro zampe.

Per info: https://www.atlantehotels.com/it/star-hotel/hotel.html



Hotel Splendide Royal, tavolo di cupido

Tavolo di Cupido al Ristorante Mirabelle

"Tavolo di Cupido" e menu dalle note afrodisiache invece al Ristorante Mirabelle dell’Hotel Splendide Royal. Irresistibile esperienza, con tutto il fascino di un tramonto con vista sulla città, sarà per la coppia che sceglierà questo angolino rialzato per dichiararsi amore eterno. Lo chef Stefano Marzetti ce la metterà tutte per offrire un momento indimenticabile giocando con le materie prime e i loro effetti gustativi e cromatici, dall' Ostrica al Moscow Mule al Rombo allo yuzu, spuma di patate viola, carciofi e sedano rapa alla brace. Più esplicito il dessert: “Due cuori e una capanna”. La musica dal vivo sarà il sottofondo di un’atmosfera già di per sé perfetta e l'accoglienza di Luca Costanzi non sarà da meno.



Per info: www.mirabelle.it



Mama Roma, soggiorni trasgressivi

Happy St. Valentine trasgressivo

Happy St. Valentine trasgressivo, alternativo e anche un po' hot al Mama Roma, il primo hotel in Italia del gruppo Mama Shelter, cornice perfetta per i momenti à deux. Oltre al design accattivante e alle colorate aree comuni e al ristorante, a disposizione degli ospiti ci sono anche i Mama Baths, l'area benessere con sauna e piscina, dove rilassarsi e distendersi prima o dopo i festeggiamenti. L’offerta per le notti dall’11 al 14 febbraio include, oltre al soggiorno, il welcome drink, una cena di tre portate, intrattenimento "love" in camera con film romantici, playlist e musica e un risveglio appagante con un breakfast speciale. Chi preferisce restare a casa, invece, può scegliere la Sexy Mama Box, kit irriverente, colorata e vietata ai minori che comprende, tra le altre cose, sexy toys, preservativi e olio per massaggi. Il tutto da acquistare con discrezione online.

Per info: https://it.mamashelter.com/roma



Aqualunae Bistrot, menu romantico delivery

Emanuele Paoloni

Speciali menu romantici in asporto o in delivery, come parziale recupero di attività di gran parte della ristorazione, sono stati studiati per l'occasione da tanti chef, come il giovane e talentuoso Emanuele Paoloni di Aqualunae Bistrot. Il suo menu degustazione comprende Sashimi di salmone selvaggio,polline allo yuzu, spuma di topinambur e polvere alla rapa rossa, Paccheri con arselle senape e polvere di cavolo viola, Cannelloni con baccalà mantecato cocco e passion fruit, Ombrina in guazzetto con spugna al nero di seppia e patate. Per chiudere in dolcezza, il Dolce luna versione 1.2: Spagna al cacao profumato al rum, crema alla gianduia, nocciole Igp Piemonte, caramello salato.



Per info: www.aqualunaebistrot.com



Le Carrè Francaise, San Valentino à la française

San Valentino in salsa francese

L’esprit chic e romantico di San Valentino non poteva lasciare indifferente il bretone Jil Mahé de Le Carrè Francaise, ristorante/bistrot/boulangerie nel quartiere Prati. II suo staff di maitre patissier guidato da Giancarlo Bruno ha già programmato l'offerta più dolce: i Coeurs frambois et vanille e i croissant al lampone, a forma di cuore ed altre irresistibili tentazioni. Ma c'è anche un intero menu speciale della chef Letizia Tornielli dedicato alle coppie: amouse bouche seguito da una Tartare di salmone e ostriche con salsa allo Champagne; Tartelletta di anatra, porcini e foie gras, Quaglia farcita con sformatino di patate al burro e timo; o Filetto di spigola con patate e fumetto e tartufo. Finale, come a ogni tavolo davvero francese, con la selezione di 4 formaggi in pendant con il dessert. Chiuderà, da condividere, la Tarte pistache framboise, con crema di pistacchio e semi di lampone.



Per informazioni: www.cfr-international.fr



Dao Chinese Restaurant, menu… piccante

Menu... piccante da Dao Chinese Restaurant

Lo chef Zhu Guangqiang di Dao Chinese Restaurant propone per il giorno di San Valentino un menu degustazione con dei piatti afrodisiaci e piccanti. Si partirà con il cocktail Bocciolo di rosa a base di spumante, acqua di rose e litchi da sorseggiare insieme a Wonton fritti, Caramelle croccanti di sfoglia ripiene di gamberi e Toast di gamberi con semi di sesamo. Il primo piatto, da condivisione, è Cha Sha Bao bianco e nero con maiale alle cinque spezie e, a seguire, Riso di Yang Zou, saltato con piselli, carote, uova, funghi cinesi, prosciutto e gamberi, Fiamma di gamberi piccante con arachidi e spezie e Pollo al sesamo in salsa agrodolce. A chiudere due dolci da condividere con la persona amata: il Budino al litchi e la Mousse di riso al cioccolato.

Per info: www.daorestaurant.it.



Sushisen, proposta top secret

Top secret il menu di Sushisen

Top secret per ora sulla proposta di un altro ristorante orientale molto amato dai romani stregati dalla cucina giapponese, il Sushisen di via Giulietti 21, che come ogni anni svelerà il menu di San Valentino soltanto il 1° febbraio. Memorabile quello del 2021 che si spera, verrà messo in ombra da quello nuovo. Allora propose una memorabile - ma non è noto sapere quanto efficace - "Potion d'amour": soupe froide di gamberi, gelèe di ricci di mare con salsa di soia bianca e zuccurì di Okinawa.

Per info: www.sushisen.it.



Bucavino, al centro i sapori romani

Al centro del menu i sapori romani con un tocco innovativo

Alcuni ristoranti rinunceranno al giorno di chiusura che spesso è il lunedì, come Bucavino di Via Po, dei fratelli Andrea e Francesca Romana Palmieri, rispettivamente in cucina a all'accoglienza. Hanno voluto il locale come una vera casa, col tavolo di famiglia. Al centro del menu i sapori romani con un tocco innovativo e poco invasivo. Si comincia col Baccalà fritto con maionese al passion fruit e cipollina stufata alla vaniglia, poi Carpaccio di black Angus con frappa salata al lime e guacamole di piselli, Plin cacio e pepe con carciofi e guanciale, Arrosto di vitella al profumo di liquirizia con cicorietta ripassata e Cheesecake. E' anche da asporto.



Per info: www.bucavino.com



Idylio, il menu di Apreda

Sapidità essenziali, il menu di Francesco Apreda

"Sapidità essenziali", è invece il menu che propone Francesco Apreda dall'alto del suo ristorante Idylio del The Pantheon Hotel è una felice sintesi della sua anima campana, reminiscenze d'Oriente, abilità e tecnica nel tocco della materia. Comprende Tapas e Caviale, Terra e Iodio con squisitezze dal mare e degli orti, Tartare di seppia, limone e rape, Ricciola all'ischitana con seppie e fagioli, a dimostrazione della sua anima campana, Tagliatelle alla cipolla rosa con foie gras e nocciole, Merluzzetto e alghe, lumachine e tartufo nero, sorbetto al bergamotto, merinfa a ecapperi, Caprese di zucca speziata e gelato al caffè. Più snello quello con vista sulla cupola del Pantheon, nello stesso hotel, il Dininity Roof Roma: propone Tartare di merluzzo, cavolo cappuccio e caviale, Risotto allo zafferano e polpa di granchio, Triglia,patate e frutti di mare, Rapa rossa e passione.



Per info: www.thepantheonhotel.com



Terrazza Molinari, menu al top

Menu con vista



Un altro menu da godere con vista sulla città è alla Terrazza Molinari dell'Acqua Roof di via del Vantaggio. Comprende Tartare di tonno rosso, arancia, finocchio e olive, Mazzancolle scottate, ceci e tartufo nero, Spaghettone cacio e pepe, alici e finocchietto, Tagliolini alla sogliola, carciofi e caviale, Triglia di scoglio all’acqua pazza, Cheesecake al frutto della passione.



Per info: www.acquaroof.it



Pescolino, amore per… il mare

Pesciolino, accogliente fish bar & restaurant

I sapori del mare sono un'esclusiva di Pesciolino, accogliente fish bar & restaurant di via Belsiana, a due passi da Piazza di Spagna. La proposta unisce suggestioni mediterranee e sud-americane tra ceviche, bowl, comfort food e mixology. Per San Valentino Gabriel Lucca, appena insediato ai fornelli, ha curato un menu che prevede una Selezione di crudi di mare, Taco di tonno con maionese alla ‘nduja, alga wakame e pimento, Tagliolini di pasta fresca con gamberi rossi, pistacchio e burro di arachidi, Tataki di ricciola con yogurt alle erbe e Crème brûlée al mandarino. Il tutto preceduto da un calice di Champagne con entrèe.

Per info: www.pesciolino.eu



Ginger Pantheon, amore e salute

Un locale che unisce il gusto alla salute

Da Ginger Pantheon, di Piazza Sant'Eustachio, un locale che unisce il gusto alla salute, per una dieta sana dalla colazione al dopocena, l'offerta della chef Sharon Landersz si ispira agli esotici frutti delle terre del sole come il jackfruit e ai superfood, healthy ma sempre presentati con fantasia. La proposta prevede entrèe (bon bon di quinoa bio, salsa agrodolce al ribes e cialda alla rapa rossa) con Cocktail alle rose (rum, infuso di rose, sciroppo di lamponi, zenzero), Fettuccine di pasta fresca con baccalà alla vaniglia, stracciatella, tartufo e zest di limone, Capesante, vongole, patate viola, guanciale croccante e sfere di cipolla in agrodolce, Semifreddo al passion fruit con cioccolato fondente e salsa al rum giapponese kabayaki, blend di pepe oro di sarawak e pepe rosa, cioccolato nero e caviale Calvisius.



Per info: https://www.gingersaporiesalute.com



Roma continua a sperare in una rinascita delle sue attività imprenditoriali puntando anche a questa festa di un giorno. Ci sperano molto alberghi, ristoranti e tutto l'indotto legato al turismo, stanchi degli sforzi fatti per restare aperti, spesso con personale ridotto a causa della normativa sulla quarantena, mentre gli obblighi finanziari non danno tregua in mancanza di un concreto fondo di garanzia e di sostegno.