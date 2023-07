Un'esperienza di fine dining a Livigno: l'esclusiva Tèa del Kosmo

Mottolino Fun Mountain di Livigno (So) sta per offrire un'esperienza culinaria senza precedenti con l'inaugurazione della Tèa del Kosmo. Questa esclusiva esperienza di fine dining, curata dal team di Kosmo Taste the Mountain, promette di incantare i palati più raffinati in un'atmosfera familiare ispirata agli chalet di montagna. La Tèa del Kosmo abbraccia lo spirito e la filosofia "no waste" in modo ancora più radicale ed essenziale rispetto al ristorante Kosmo Taste the Mountain, recentemente inserito tra i ristoranti consigliati dalla guida Michelin. Questa esperienza culinaria unica è pronta per essere scoperta dal pubblico a partire da sabato 8 luglio.

La sala esclusiva di Tèa del Kosmo

Il nome stesso evoca suggestioni: nella tradizione livignasca, la "tea" è una baita in legno, una piccola abitazione utilizzata come rifugio durante la fase iniziale della transumanza, quando i pastori portano le mandrie in quota. Nella versione proposta da Kosmo, diventa un luogo in cui immergersi nell'essenza più pura della montagna. La Tèa del Kosmo, come la sala principale, si ispira alla lezione di Cook the Mountain e del rinomato chef tre Stelle Michelin e Stella verde per la sostenibilità, Norbert Niederkofler. Qui la relazione con i produttori locali, la riduzione degli sprechi a zero e la stagionalità sono veri e propri pilastri.

Tèa del Kosmo: un menu degustazione ancorato alla terra

Sotto la guida della direttrice responsabile Siria Fedrigucci, dello chef Michele Talarico e della sommelier Giada Rosa, è stato creato un menu degustazione solidamente ancorato alla terra. Otto piatti prendono vita a partire da un singolo ingrediente, come la carota, lo storione e il suino nero. Ogni ingrediente viene utilizzato nella sua interezza, comprese bucce, pelli e semi, e viene accompagnato da uno o due ingredienti che ne esaltano il sapore. Lo chef Michele Talarico osa anche esplorare territori meno conosciuti, come l'utilizzo dei trucioli di pino cembro come base per il pre-dessert, una crema gelato profumata di bosco.

Questo percorso culinario è coerente con l'approccio di Kosmo Taste the Mountain, che ha appena inaugurato il suo menu estivo. Nell'aria si respira il profumo delle erbe aromatiche, dei frutti di bosco e dei funghi, tutti raccolti dai dintorni direttamente dalla brigata di cucina ogni mattina. Il livello di eccellenza è elevato e l'originalità e la sperimentazione si fondono con un approccio familiare, evocando la memoria di un tempo in cui l'avanzo, concettualmente, non esisteva, perché veniva immediatamente trasformato in un nuovo ingrediente. Piatti come gli gnocchi di pane raffermo, la trilogia di polpette chiamata "Tre Palle", in onore del paese vicino, e la crescenza fresca di latteria riportano immediatamente alle radici della civiltà contadina.

Via Bondi, 473a - 23041 Livigno (So)

Tel 346 115 2048