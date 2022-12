Feste di fine anno esclusive all’Hotel Principe di Savoia

L’Hotel Principe di Savoia, vero e proprio punto di riferimento per il lusso a Milano, è la cornice ideale per celebrare le festività di fine anno. Grazie agli eccezionali standard di ospitalità e all’attenzione verso il cliente, si può vivere un’esperienza indimenticabile e immergersi nel fascino unico della città.

Un Natale in pieno stile italiano è dunque un’occasione imperdibile: prenotando un soggiorno in una delle lussuose camere e suite dell’Hotel Principe di Savoia, si avrà la possibilità di gustare la colazione comodamente in camera e provare il delizioso tè del pomeriggio al Salotto. Ad attendere l’ospite in camera ci saranno inoltre un dolce natalizio e una sorpresa a tema per i più piccoli. Compresi nel prezzo l’accesso al Club 10 Fitness & Beauty Center e il servizio di trasporto gratuito da e per il centro storico.

Hotel Principe di Savoia

Eventi conviviali nel segno dell’eleganza milanese

All’Hotel Principe di Savoia le occasioni conviviali legate al Natale sono nel segno dell’eleganza milanese: che sia un cocktail fra colleghi o una cena di gala, ogni evento sarà indimenticabile. L’Acanto, il ristorante gourmet dell’Hotel Principe di Savoia, anche quest’anno si trasforma in un incantevole luogo di festa, dove le candele risplendono in modo invitante e la musica dal vivo s’intreccia con l’atmosfera di magia. Come non lasciarsi tentare da un brindisi così esclusivo, coccolati dalla proposta gastronomica firmata dallo chef Alessandro Buffolino? Tre in particolare le proposte di menu speciali per le ricorrenze di fine anno, che prevedono piatti della tradizione rivisitati con originalità.

Hotel Principe di Savoia

Il Menu della Vigilia di Natale sarà composto da: flûte di benvenuto (Franciacorta Cuvée Prestige Brut Ca’ del Bosco); Scampi, lime e caviale; Risotto alla barbabietola con champagne rosé, melograno, pistacchi e crudo di gamberi rossi; Astice affumicato con purea di carote e salsa allo yuzu; Sfera al torroncino con miele e pralinato di mandorle; Caffè e piccola pasticceria delle feste, torroncini, clementine e frutta secca. Il costo è di 160 euro a persona.

Il Menu del Pranzo di Natale prevede: flûte di benvenuto (Cuvée Selection Brut Chassenay d’Arce); Trilogia di foie gras d’anatra con chutney di mango, zafferano e Sauternes; Bottoni ripieni di Parmigiano Reggiano in doppio consommé di cappone con cardi gobbi; Baccalà con hummus di ceci, topinambur e spuma di patate profumata al tartufo bianco; Costoletta di agnello in crosta di nocciole con crema di castagne, bieta, soffice di patate e jus alla liquirizia; Cremoso al pistacchio di Bronte profumato al limone con gelato al pain d’épices; Panettone tradizionale artigianale lievitato 72 ore con salsa al cioccolato e salsa inglese; Caffè e piccola pasticceria natalizia, torroncini, clementine e frutta secca. Il costo è di 190 euro a persona.

Il Menu del Cenone di Capodanno comprende: flûte di benvenuto (Thèophile Brut Louis Roederer, Vinnae Jermann, Crognolo Tenuta Sette Ponti); Ostrica e champagne; Veli di culatello di Zibello con mozzarella di bufala e basilico; Salmone affumicato scozzese con crema di formaggio e lime; Tartare di tonno con guacamole, mango e salsa orientale; Tagliolini con crema di ostriche, carciofi, limone e caviale; Rana pescatrice con salsa ai frutti di mare, limone, salicornia e bottarga; Filetto di manzo irlandese alla Wellington con jus al tartufo nero; Crema al mandarino e anice stellato; Cioccolato in cinque consistenze con sorbetto al limone; Caffè e piccola pasticceria delle feste, torroncini, clementine e frutta secca. Dopo la mezzanotte, si darà il benvenuto al nuovo anno con cotechino di Modena Igp e lenticchie di Norcia. Il costo della cena è di 415 euro a persona, vini inclusi.

Hotel Principe di Savoia

Il Salotto, paradiso di golosi e buongustai

Oltre ai menu dell’Acanto per le ricorrenze di fine anno, l’Hotel Principe di Savoia può contare anche su altre proposte, come Il Salotto, luogo caldo e accogliente con divani eleganti e scintillanti decorazioni natalizie, l’ambiente perfetto per godersi un dolce artigianale accompagnato da una tisana o da un bicchiere di vino. Qui è possibile assaporare le specialità della tradizione, tra cui il famoso Panettone Principe. E per una coccola speciale, il “Chocolate Afternoon Tea” è il regalo perfetto per lasciarsi tentare dalla raffinata pasticceria degli chef, dalle torte appena sfornate alle creazioni di cioccolato, il tutto accompagnato da tè o un bicchiere di vino Marsala.

Festa di Capodanno al Principe Bar

La notte di Capodanno il Principe Bar è tra le location più ambite in città: il luogo giusto dove fare festa e trascorrere una serata indimenticabile, con dj set e champagne. Allo scoccare della mezzanotte sarà servito il tradizionale cotechino con lenticchie e il tradizionale Panettone, per una vera festa milanese.

Hotel Principe di Savoia

Per informazioni e prenotazioni, telefonare allo 02 62304029 o scrivere a: groups.hps@dorchestercollection.com.

Ristorante Acanto - Hotel Principe di Savoia

Piazza della Repubblica 17 - 20124 Milano

Tel 0262302026