Memmone e La Pampa... dove la carne non è peccato!

Ci sono storie che vengono raccontate, ed altre che si raccontano da sole. Una di queste è quella di Guglielmo Amici de La Pampa, conosciuto a tutti i beeflover come “Memmone”. Non ci sono narrazioni che tengono, nella Capitale il suo locale è stato l’antesignano come prima steakhouse a Roma. Da via Collatina Vecchia, nel grande casale dell’Ottocento ristrutturato, sono partite mode e tendenze che negli anni hanno visto nascere bracerie e bisteccherie copiando l’idea innovativa lanciata da Memmone, con la carne pesata e cucinata sulla brace a vista e la possibilità per il cliente di decidere il tempo e la tipologia di cottura. Format riuscitissimo che ha dato vita a nuove figure, oggi molto popolari, di grigliatori e pit master di ogni risma e tipologia.

Guglielmo Amici all‘opera a La Pampa (foto sito)

Materie prime e qualità, anche il Principe Carlo scelse Memmone

Ma come la Genesi ci insegna, l’origine è sempre qualcosa di irripetibile e La Pampa – oltre gli algoritmi dei social – rimane il “tempio della ciccia” per appassionati alla ricerca di materie prime di grande qualità.

E allora, carne nazionale, danese, argentina, sashi finlandese, black angus australiana e spagnola americana, la kobe – di cui è tra pochissimi rivenditori ufficiali e certificati in Italia - la Galiziana e la rubbia Galega.

Tagli pregiati e selezionati direttamente da Memmone, da sempre - per la sua esperienza - punto di riferimento e di contatto tra i migliori allevamenti del mondo e il segmento della ristorazione. La prestigiosa Wagyu giapponese, ad esempio, è stata presentata nel suo locale da Marika Watanabe giovane e talentuosa butcher nipponica, membro del Wagyu Master Center insegna a chef e macellai come tagliare e valorizzare questo particolare taglio. E sempre da Memmone si è rivolto circa trent’anni fa l’allora Principe Carlo – oggi Re d’Inghilterra - che lo contattò per poi incontrarlo all’Hotel Parco dei Principi perché voleva inserire la carne di Angus dei suoi allevamenti privati all’interno della grande distribuzione.

Un piatto di carne alla griglia servito a La Pampa (foto sito) 1/5 Le carni sulla griglia de La Pampa (foto sito) 2/5 Hamburger e patatine servito a La Pampa 3/5 Un piatto di pasta servito a La Pampa (foto sito) 4/5 Una selezione di carni a La Pampa (foto sito) 5/5 Previous Next

Memmone, un romantico della carne

Il suo mantra è «dove la carne non è peccato» con il torello all’ingresso e il caveau delle carni all’interno del locale che sintetizzano bene l’anima di Memmone. Da un lato selezionatore di alto livello ha valorizzato negli anni il concetto di carne nella Capitale, divenendone un grande conoscitore, dall’altro il suo carattere genuino gli ha conferito il profilo degno di un “romantico della ciccia” tanto da parlarne fino a fartene innamorare. E mentre è lì a spiegare frollatura, marezzatura, succosità e cottura, è già pronto per andare a selezionare e ricercare nuovi tagli…perché Memmone è carne distillata in purezza, il destino di chi la sa amare e selezionare.

L'esterno di La Pampa a Roma

La Pampa

via Collatina Vecchia 127 - 00155 Roma

Tel 06 22755107