Mercato Trattoria Pop, a Senigallia un luogo diverso dove regna la carne

Mercato e trattoria, ma pop. Con questo nome "Mercato Trattoria Pop", David Secchi e Caterina Abbrugiati hanno voluto aprire il loro locale in centro a Senigallia (An), recuperando lo spirito di un tempo di piazza Garibaldi, a pochi passi dal centro. Un luogo di scambi, di artigianato, di popolo che si incontra. E che mangia. Condivide. Sperimenta. A due passi da casa propria.

David e Caterina sono coppia al ristorante e coppia nella vita, hanno iniziato a progettare l'apertura poco prima dello scoppio della pandemia e così l'avvio dell'attività è stato tutt'altro che semplice, ma l'entusiasmo, la forza di volontà e anche un certo obbligo di rispettare spese e scadenze li ha convinti ad andare avanti.

L'apertura in zona rossa

Il primo piatto è stato servito il 15 ottobre 2020, quando ci eravamo illusi di essere usciti dal buio e invece ci stavamo affacciando ad un burrone ancor più temibile. Per forza di cose i primi tempi sono stati complessi, ma la coppia non ha desistito e da quando le regole hanno consentito di lavorare a pieno regime, hanno iniziato a macinare.

Una cucina nazionalpopolare

Mercato Trattoria Pop è un locale particolare per essere a Senigallia. Primo: non è sul mare. Secondo: non si cucina pesce, ma solo carne e verdure. «Volevamo differenziarci un po' dagli altri locali del posto - spiega Caterina - i piatti tipici sono a base di pesce, noi ci siamo discostati».

Il menu, stagionale, propone arrosti, trippa, patè di fegatini e giardiniera fatta in casa come base. Poi, si ruota con salumi e formaggi - soprattutto del posto, ma provenienti anche dall'estero - che fanno da contorno di gusto.

I due comandanti, la definiscono una cucina italiana perchè compaiono in carta anche tortellini in brodo e vitello tonnato oltre ad altri ever green.

La filosofia dei vini

Per i vini, vengono proposti soprattutto quelli naturali, prodotti con pochi solfiti ed una coltivazione sostenibile. Le etichette sono italiane, ma anche estere, da Francia, Spagna, Georgia. Una carta da circa 120 etichette che si modificano, anche qui, a seconda delle stagioni.

Arredi locali

Se la cucina è più nazionale, l'archiettura del locale è di stampo localissimo. Insieme all’università di Camerino e l'azienda Grandinetti di San Severino Marche è stato studiato un granigliato di cemento che riutilizzasse le macerie del terremoto che ha scosso il Centro Italia nel 2016; da qui è nato il pavimento del ristorante.? Sulle pareti i lavori di disabili che lavorano con un'associazione del posto. Uno stampo locale che conferisce al ristorante un'atmosfera molto casalinga. Ecco perchè la clientela forte non è quella che arriva dal turismo, ma proprio da Senigallia.

Un posto adatto principalmente ad un pubblico adulto che ama la cucina italiana, ma capace di attirare anche i giovani grazie ad una cura del piatto moderna, attuale, glamour. Instagrammabile, come si dice oggi.

Mercato Trattoria Pop

via Maierini, 6 - 60019, Senigallia (An)

Tel 071 241 3266