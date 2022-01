Mi piace o non mi piace… Mai provato una cena al buio?

Quante volte è capitato di assaggiare dei piatti e concentrarsi solo sul gusto, in una dimensione di “mi piace o non mi piace” certamente importante ma un po’ superficiale? A partire da questa riflessione il ristorante La Canonica di Verona ha ideato la “Cena con gli ingredienti segreti”, l’occasione per riscoprire la dimensione ludica dello stare intorno a un tavolo e nello stesso tempo per riflettere sull’importanza della materia prima impiegata.

Menu al buio di 4 portate

Un menu “al buio” composto da quattro portate principali più un piatto jolly: l’ospite dovrà riuscire a riconoscere quanti più ingredienti utilizzati per vincere la cena per sé e per il proprio accompagnatore; per chi indovinerà cosa compone il piatto jolly il regalo sarà della bottiglia più costosa ordinata per accompagnare la cena.



Attenzione alle materie prime

Un gioco, un momento per evadere dal quotidiano, ma certamente un’occasione per riflettere sull’importanza delle materie prime: la continua ricerca, l’attenzione alla selezione dei fornitori, l’utilizzo di prodotti locali ma anche dei migliori ingredienti che non necessariamente devono essere a km zero se garantiscono l’eccellenza della qualità.

Esercitare i sensi

Si tratta di riscoprire i quattro sensi, utilizzare olfatto, vista, gusto e – perché no – tatto per riportare il gusto finale del piatto all’origine di tutti i singoli ingredienti utilizzati, elaborati ed assemblati per creare un tutto che è la firma dello chef Saimir Xhaxhaj. È questo alla base della filosofia de La Canonica «La nostra cucina non è una lista di ingredienti; è un viaggio sensoriale fatto di accostamenti inediti che sorprendono. La cucina è una collisione di idee, tecniche e culture. Non è matematica, è poesia».



Abbinamenti innovativi e sorprendenti

Luca Peretti, maître e sommelier, condivide con lo chef la stessa passione per la ricerca e per la sperimentazione, per gli abbinamenti innovativi e sorprendenti. Lo testimonia una cantina ricca di etichette di pregio, a cui si affiancano le creazioni uniche di Luca, bevande e fermentati rigorosamente home-made.

La prima serata voleva essere una prova, per capire se una formula nuova per coinvolgere gli ospiti potesse funzionare, ed è stato un grande successo di una sala completa e molti ospiti felici dell’esperienza. Così si è deciso di organizzare altre tre cene, 17 gennaio, 7 febbraio e 14 marzo sono i prossimi appuntamenti. Il costo della cena è di € 60 bevande escluse.



In cucina in libertà

Creare in totale libertà: una cucina di qualità che non impone limiti o confini all’inventiva dello chef Saimir Xhaxhaj e della sua brigata. È così che nasce l’esperienza del ristorante La Canonica, grazie all’intuito del patron Lorenzo Donadel che ha deciso di scommettere fin da subito, in un rapporto di reciproca fiducia, diretto e franco con lo chef, sulla sua creatività e su un progetto che ha la curiosità e la voglia di osare nel suo Dna. Un sentimento che anima Saimir e tutti i suoi collaboratori.

La cucina dello chef valorizza il patrimonio enogastronomico locale con suggestioni e rimandi provenienti da diverse culture. L’occhio attento di Saimir sceglie con meticolosa cura le materie prime di qualità che meglio si sposano tra loro, creando piatti e accostamenti mai banali. Primizie dal territorio e da tutto il mondo, ingredienti maneggiati sempre con rispetto, sensibilità e fantasia. Quella che si può degustare a La Canonica è una versione alta e moderna della cultura culinaria italiana, capace di rielaborare magistralmente i sapori della memoria e della tradizione con sempre nuovo estro e nuovo slancio; una cucina contemporanea, vivida e libera espressione di storie, idee, tecniche e culture.



