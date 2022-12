Mitù, il ristorante colombiano all'insegna dei sapori amazzonici

Alvaro Clavijo, 5° nella classifica dei Latin America’s 50 Best chef, e consulente culinario di Mitù, il ristorante colombiano, sito a Milano, di proprietà di Ivan Cordoba, ex calciatore dell'Inter, è tornato in Italia per due serate all’insegna dei sapori amazzonici. Tra i vari piatti, ha proposto l’ommai, la salsa proteica a base di formica “culona”, un insetto che troviamo in Colombia, diventato un piatto ricercato e costoso. Mitù è il locale milanese dove si respira l’anima allegra dell’America Meridionale con i suoi colori vivaci, le tipiche maschere del carnevale e i cesti intrecciati.

Alvaro Clavijo, colombiano doc, del ristorante El Chato di Bogotà, tra gli chef più rinomati del paese, quinto nella classifica dei Latin America’s 50 Best e consulente di Mitù, il ristorante colombiano è tornato in Italia e ha proposto alcune specialità, che poi la clientela potrà trovare nel menu invernale. Mitù è un locale di tendenza a Milano in via Tadino, inaugurato alla fine del 2019 da quattro amici, con esperienze diverse. È stata scelta una zona caratterizzata da locali etnici e meta preferita di molti giovani per l’aperitivo o la cena. I soci di Mitù Ivan Corboda, ex difensore dell’Inter e della nazionale colombiana e ora dirigente sportivo del Venezia, Andres Cordoba, architetto e fratello di Ivan, Luca Monica, uno dei più importanti manager del mondo Food and Beverage e Filippo Ingraffia avvocato e fondatore dello studio legale IlaLex. È nato un locale avvolgente dai colori caldi, arricchito di prodotti tradizionali, come le maschere e i cesti appesi alle pareti, le coloratissime brocche dell’acqua e i piatti.

Perché chiamarlo Mitù? È la capitale del dipartimento del Vaupès, al confine con il Brasile, destinazione ideale da cui partire per lasciarsi trasportare dalla foresta amazzonica. Un luogo magico la cui anima è rappresentata dal giaguaro, il più grande carnivoro del Centro e Sud America, presente anche nel logo del ristorante. Mitù è anche il desiderio di Ivan Cordoba, nato e cresciuto in Colombia, ma che dal 2000 vive in Italia e desidera comunicare le bellezze del suo paese d’origine. Da qui la scelta di affidare la consulenza per la parte food ad Alvaro Clavijo, tra gli chef più rinomati della Colombia. Prima di entrare raccomandiamo a tutti di sorseggiare un buon cocktail shakerato e preparato al banco dalla bartender Myriam Riboldi.

Una volta al tavolo, non si può fare a meno di divorare i piccoli panini caldi a base di formaggio: un vero attentato alla dieta. Il pane tipico colombiano si chiama “pandebono” ed è a base di manioca, mais, formaggio e uova. Per le due serate è stato proposto un percorso che si snoda tra antipasti, specialità, piatti unici a base di carne o pesce e ovviamente dolci, il tutto nel rispetto della stagionalità e della reperibilità della migliore materia prima. Va sottolineato che le materie principali provengono da produttori locali sudamericani, soprattutto frutta e verdura, che caratterizzano al meglio lo stile e la filosofia della cucina e in parte dai migliori produttori italiani, come la carne piemontese. Abbiamo assaggiato un’ottima Empanada di gamberi, il tipico piatto di tutta la Colombia, Envuelto, cagliata e platano (una polentina di mais con formaggio) e Yuca, maiale sfilacciato, sanguinaccio e pico de gallo (un tubero con la carne bagnato da un condimento fresco). Consigliamo a tutti il gustoso Arroz con coniglio e verdure (una sorta di paella con carciofi, piselli, funghi.) . Ormai gli insetti fanno parte della cucina e lo chef ha proposto l’ommai, una salsa molto proteica a base di formica “culona”, una delle 15 specie di insetti presenti, diventato un piatto prelibato e costoso in Colombia. Noi abbiamo desistito dall’assaggio… probabilmente non siamo ancora pronti ad affrontare gli insetti. Il menu di Mitù va incontro a tutti i palati ed è possibile scegliere tra un’ampia selezione di piatti di carne e pesce e ovviamente di dolci.

