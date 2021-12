Natale e Capodanno a Roma: ecco i menu dei ristoranti della Capitale

Natale e Capodanno a Roma? Qui di seguito un elenco delle mete più gettonate, pronte a soddisfare nel periodo delle feste tutte le esigenze. Si va da gusti della tradizione della Capitale a piatti esotici fino a portate stellate. Si va da menu seduti in tavola a take away. Insomma, un'ampia selezione di proposte per chi quest'anno passerà festeggerà il Natale e il Capodanno nella Città eterna.

Altrove - foto: stile.it

Altrove ristorante

Cibo etico, locale e globale, dalla Garbatella all’Afghanistan, per trascorrere giorni di festa interculturale insieme alle nuove specialità di Altrove e al nostro staff (che più locale e globale di così non si può): Stefania, Ornella, Sandro da Roma, Mario da Napoli, Barbara da Novi Ligure, Tabesh dall’Afghanistan, Bira dal Mali, Ruben e Misan dal Bangladesh, Horacio da El Salvador, Giatano dalla Jamaica.

Cena della Vigilia - Solo Take Away

Salmone marinato alle erbe

Insalata russa con gambero

Polpo in crema di patate e paprika dolce

Lasagne broccoli e arzilla

Baccala cotto a bassa temperatura in crema di ceci e verdure di stagione

Cestino di pane fatto in casa

Tiramisù di pandoro e frutti rossi

Prezzo: 40 euro per persona (solo per asporto, su ordinazione gli ordini saranno accettati entro le ore 12 del giorno 21, ritiro il 24 sera ore 17-18.30)



Menu Natale e Santo Stefano

Calice di benvenuto e amuse bouche

Cappone radicchio trevigiano noci melograno e vinaigrette agli agrumi

Insalata russa

Tartare tonnata

Tortellini in brodo di cappone e zenzero

La coda incontra il cacao

Cestino di pane fatto in casa

Tiramisù al pandoro e frutti rossi

Caffè e piccola pasticceria

Prezzo: 40 euro per persona (25 dicembre pranzo e cena, 26 dicembre pranzo)

Menu di San Silvestro - Cenone

Gamberi in pastella di riso e spezie

Tartare di fassona con maionese al curry e uovo di quaglia

Polpette di ceci con hummus

Polpo in crema di patate e paprika affumicata

Fregola in guazzetto di vongole

Capesante al curry verde insalatina di arance e finocchi

Scatola del buon augurio

Fagottino lenticchie e cotechino

Bignè ai frutti rossi con crema chantilly al caramello salato

Brindisi di fine anno

Piccola pasticceria

Prezzo: 75 euro per persona (bevande escluse)

Nei giorni di festa Altrove sarà aperto: 24 dicembre cena (solo take away), 25 dicembre pranzo, 26 dicembre pranzo e cena, 31 dicembre cenone, 6 gennaio pranzo e cena

Per informazioni e prenotazioni:

Tel 06 5746576

info@altroveristorante.it

Ristorante Acquolina

Il Ristorante Acquolina sarà aperto tutti i giorni di festa, chiuso solo 25 e 26 Dicembre e dal 10 al 18 Gennaio. Il 24 Dicembre menu a la carte dedicato alla Vigilia di Natale, mentre il 31 dicembre cena di San Silvestro con un menu degustazione pensato dallo Chef Daniele Lippi e accompagnamento con musica dal vivo.

Ristorante Acquolina

Menu 24 dicembre

Aperitivo di benvenuto con calice di champagne in accompagnamento

Ricciola, fegato grasso, lenticchia

Astice, mandorla, zucca

Risotto siero di bufala, scampo, cioccolato

Tortello di faraona tartufo bianco

Filetto di vitello

Cacao crudo

Panettone 2.0

Brindisi di mezzanotte in terrazza con champagne

Cotechino e lenticchie

Prezzo: 450 euro per persona, bevande escluse

Per informazioni e prenotazioni:

Tel 06 3201590

info@acquolinaristorante.it

Acquaroof

Acquaroof - foto: Reporter Gourmet

Menu Capodanno 2021

Aperitivo di benvenuto con calice di champagne in accompagnamento

Crudo di pesce

Baccalà mantecato al tartufo

Tagliolino all’astice

Risotto gamberi rossi, carciofi e limone

Sogliola alla mugnaia, caviale

Montblanc, sorbetto ai mirtilli

Panettone 2.0

Brindisi di mezzanotte con champagne cotechino e lenticchie

Prezzo: 350 euro per persona bevande escluse (Intrattenimento e DJ set fino alle ore 02:00).

Per informazioni e prenotazioni:

Tel 06 320 0655

info@acquaroof.it

Idylio by Apreda

Idylio by Apreda

Menu cena della Vigilia

Un calice di champagne di benvenuto

Scampi e carciofi, infuso di fior di Latte

Triglia fritta, piennolo e limone

Raviolini di anguilla alla brace, brodo di funghi e zafferano

Risotto alla cicoria, ostrica piastrata ed erborinato

Filetto di san Pietro in crosta, vongole e alloro

Monte bianco, castagne e mandarino

Prezzo: 170 euro per persona, bevande escluse

Menu cenone di san Silvestro

Un calice di champagne Dom Pérignon di benvenuto

Baccalà, cocco e cime di rapa

Stracciatella alla romana, scarola e tamarindo

Linguine all’astice blu e verbena

Linguine vitello al tartufo nero, cavolo e castagne

Mandorle, arancia rossa e anice stellato

Lenticchie e zampone di mezzanotte sulla divinity terrace con DJ set midnight

Prezzo: 420 euro per persona, bevande escluse

Per informazioni e prenotazioni:

Tel 06 87807070

idyliomanager@thepantheonhotel.com

Terrazza Divinity

Terrazza Divinity

Due menu speciali: uno per il giorno di Natale, dedicato alla tradizione ed alla convivialità tipica del nostro Divinity Restaurant, ed uno per celebrare insieme il primo giorno dell'anno!



Menu 24 dicembre

Carpaccio di spigola al sale vanigliato e tartufo

Pasta patate e granchio

Filetto di rombo, topinambur e funghi

Delizie di Natale

Prezzo: 100 euro per persona, bevande escluse



Menu 25 dicembre - Pranzo e Cena à la carte

Tre portate dal menu : 75 euro per persona bevande escluse

Quattro portate dal menu: 95 euro per persona bevande escluse



Pranzo dalle 12.30 alle 15 e cena dalle 19 alle 23

Cenone di Capodanno - Terrazza Divinity

Un Calice di champagne Veuve Clicquot Cuvée Saint-Pétersbourg di benvenuto

Merluzzo in tartare, cavolfiore e caviale

Risotto allo zafferano e polpa di granchio

Ravioli di anatra speziati, broccoli e mandorle

Filetto di manzo al pepe verde sancho e radici

Profitteroles allo zabaione e pompelmo rosa

Lenticchie e zampone di mezzanotte sulla Divinity Terrace con DJ set

Prezzo: 290 euro per persona, bevande escluse



Pranzo e cena 1 gennaio 2022 - Terrazza Divinity

All day long special menu à la carte

Tre portate dal menu : 75 euro per persona bevande escluse

Quattro portate dal menu: 95 euro per persona bevande escluse

Per informazioni e prenotazioni:

Tel 06 87807070

booking@thepantheonhotel.com

Barnaba

Barnaba

Dal 20 al 23 Dicembre Barnaba sarà aperto anche a pranzo, mentre il 24 Dicembre, dalle 12.30 alle 19.30, ci sarà un no-stop con fritti e bollicine. Un'occasione per farci gli auguri e iniziare il Natale insieme.

Per la cena di capodanno c'è la possibilità di scegliere fra menu a base di pesce o di carne:

Menù capodanno a base di pesce

Crocchetta di baccalà, gamberi e verdura in tempura

Tartare di ricciola, crema di mandorle e vinagrette d’arancia

Alici alla beccafico, acqua di pomodoro e mayo alici

Tataki di salmone e frutti rossi

Risotto patate, cozze e ricci di mare

Tonnarelli nero di seppia, tartare di scampi e crumble di agrumi

Totano ripieno di carciofi e fonduta di pecorino

Ricciola scarola uvetta e pinoli

Panettone con zabaione

Lenticchie e cotechino a mezzanotte

Menù capodanno a base di carne

Stripes di pollo, supplì al ragùd’anatra e agrumi e verdure in tempura

Carciofi alla romana

Crostini di fegatelli e melograno

Carpaccio di manzo pere salsa di parmigiano e baby rucola

Cappelletti in brodo

Rigatoni al sugo di coda

Filetto alla Wellington con cavolo rosso

Selezione di formaggi

Panettone con zabaione

Lenticchie e cotechino a mezzanotte

Prezzo: 100 euro per persona, vini esclusi.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel 06 23484415

info@barnabawinebarecucina.it

Con.Tro Contemporary Bistrot

Con.Tro Contemporary Bistrot

Le proposte per le festività sono sia da asporto sia nel ristorante. La cena della vigilia di Natale ed il cenone di san Silvestro avranno inizio alle ore 20.30, mentre il pranzo di Natale avrà inizio alle ore 13.

Menu della Vigilia di Natale

Benvenuto del Con.Tro Contemporary Bistrot

Calice di Franciacorta

Salmone marinato

Arancia e finocchi

Sautè di cozze

Broccoli e pecorino

Frittura di mare e gel di limone

Linguine alle vongole veraci, carciofi e cedrina

Risotto all'astice

Ricciola, funghi, patate e tartufo nero

Aria di limone

Dolci della tradizione

Prezzo: 50 euro per persona bevande escluse

Menu del pranzo del 25 dicembre

Benvenuto del Con.Tro Contemporary Bistrot

Calice di Franciacorta

Tempura vegetale e composta di cipolle rosse di Tropea

Salumi e formaggi della tradizione

Carciofo alla romana

Torta rustica con salsiccia fatta in casa e broccoli

Ravioli di brasato, fonduta di provolone e tartufo nero

Pici al ragù di agnello, funghi cardoncelli e castagne

Coscio di vitello arrosto con il suo fondo all'arancia e anice stellato

Patate al forno

Puntarelle alla romana

Dolci della tradizione

Prezzo: 45 euro per persona, bevande escluse

Menu del cenone di san Silvestro

Benvenuto del Con.Tro Contemporary Bistrot

Calice di champagne

Panbrioche fatto in casa, spuma di mortadella e caviale Osietra

Crudo di Ricciola, rapa rossa, mela verde e tartufo nero

Capasanta, lardo di maialino nero dei Nebrodi e carciofi

Agnolotti al parmigiano 30 mesi, battuta di piemontese e caviale

Linguina al gambero rosso, latte di cocco, mandarino e foie gras ghiacciato

Rossini di mare (filetto di rana pescatrice, salsa al madeira, tartufo nero e fegato di rana pescatrice)

Dolci della tradizione

Allo scoccare della mezzanotte: cotechino di rustichello e lenticchie nere beluga

Prezzo: 80 euro per persona, bevande escluse

Per informazioni e prenotazioni:

Tel 06 20976987

Casa Coppelle

Casa Coppelle

L’eternità di Roma e la raffinatezza di Parigi. Casa Coppelle è il locale in cui trovare una perfetta mescolanza delle caratteristiche peculiari delle città più belle del mondo: lo stile parigino e la classicità romana. Casa Coppelle sarà aperto a cena la sera del 24 mentre il 25 sarà aperto sia a pranzo sia a cena. Si potrà mangiare sia alla carta sia con menu degustazione.

Menu Degustazione Natale 2021

Amouse-bouche

Carpaccio di vitella arrosto con uovo di quaglia, pomodorini confit, olive taggiasche, crostini di pane alle erbe, maionese al pomodoro e insalatina di campo

Foie gras al torchon aromatizzato all’Armagnac e pan brioche

Cappelli in bordo di cappone tartufato

Carré d’agnello affumicato su crema di piselli e verdure croccanti

Pre-dessert

Il Montblanc al modo di Casa Coppelle

Prezzo: 130 euro per persona, escluse le bevande



Menu di Capodanno 2021

Benvenuto bon bon di patate, panna acida e caviale

Medaglioni di astice su caviale di melanzane, pomodori confit e gelatina al miele e limone con granella di pane alle erbe

Petto di piccione affumicato con carciofo caramellato, insalata di germogli e balsamico invecchiato

Fagottini cacio e pepe con salsa di Montepulciano e pepe di Sichuan

Secondo Capriolo in crosta di papavero con quenelle di patate dolci e funghi e salsa ai mirtilli

Dessert "La Noisette"

A mezzanotte il tradizionale cotechino e lenticchie con un calice di champagne

Prezzo: 240 euro per persona bevande escluse o 490 euro per persona con wine pairing

Per informazioni e prenotazioni:

Tel 06 68891 707

info@casacoppelle.com

Eggs

Eggs - foto: Roma Today

Durante il periodo natalizio Eggs resterà aperto tutti i giorni. Per la viglia e il pranzo di Natale propone sia un percorso degustazione sia il menù alla carta. Anche a Capodanno la proposta di Eggs è studiata in ogni dettaglio.

Cena della Vigilia

Uovo gualtiero (crema di patate, caviale, erba cipollina) insalata russa e gambero

Salmone in viola

Cacio ova

Tuorlo speziato croccante

Tonnarelli cacio e pepe e bottarga di muggine

Puntarella rossa

Carbonara con gambero rosso di Sicilia, pistacchi, zeste di agrumi

Polpo, crema di patate, verdure dell’orto, bottarga di muggine, paprika dolce affumicata

Zabaione e pasta di meliga

Tiramisù al panettone

Prezzo: 49 euro per persona

Pranzo di Natale

Uovo san baylon, polpetta di bollito, insalata di cappone, insalata russa e gambero tuorlo croccante

Tortellini fatti a mano da Irina Steccanella

In brodo di cappone o crema di parmigiano

Carbonara con tartufo nero

Filetto di maiale cotto a bassa temperatura in salsa di tuorlo e limone

Zabaione e pasta di meliga

Tiramisù’ al panettone

Prezzo: 49 euro per persona

Cena di san Silvestro

Cocktail di san Silvestro

Bignè carbonaro

Flan di zucca, castelmagno, liquirizia

Cotechino alla milanese, vera, senape e giardiniera

Tartare di fassona, salsa olandese e tartufo nero

L'uoRo: crema di patate, caviale, foglia d'oro

Tortellini in crema di parmigiano

Spaghetto di patate, burro, caviale e limone

Gamberi in vellutata di sedano, rapa e lingotto

Filetto di manzo alla cenere, salse e pak choi

"Il gianduiotto si veste di rosso": mousse di gianduia, cuore d'amarena, frutti rossi

Panettone e crema chantilly agli agrumi

Frutta fresca e secca

Allo scoccare della mezzanotte: champagne cuvèe reserve brut - Gallimard

Fagottino con lenticchie e cotechino

Scatola del buon augurio

Prezzo: 140 euro per persona, bevande escluse

Per informazioni e prenotazioni:

Tel 06 5817281

Pastificio San Lorenzo

Pastificio San Lorenzo

Un’osteria contemporanea dall’aspetto retrò, all’interno della più antica fabbrica di pasta del quartiere San Lorenzo. Aperture di Natale: 24 e 25 dicembre, pranzo alla carta. Il 26 dicembre brunch e "christmas tea".

Per informazioni e prenotazioni:

Tel 06 504 2669

Brado Roma

Brado

Legno e atmosfere nordiche: la vostra baita urbana preferita è pronta per un pranzo di Natale allo stato brado. Per l'occasione verrà realizzato un menù speciale che fonde la tradizione natalizia con la filosofia brada: cuore, tecnica e massima attenzione per la scelta delle materie prime.

Menu del pranzo di Natale

Prosecco di benvenuto

Vellutata di patate dei Piani Palentini, uovo cremoso e tartufo uncinato fresco

Tartare di pecora di Campotosto, latte alla camomilla, capperi fritti e rapette rosse marinate

Tortelli di fagiano in brodo affumicato

Pacchero infornato ripieno di cinghiale dell’appennino Tosco-Emiliano

Colombaccio, salsa al granturco, erbe spontanee e crema di nocciole dei Monti Cimini

Agnello di Campotosto, patate e carciofi fritti

Caramella ai profumi invernali

Sassi nel bosco

Prezzo: 75 euro per persona, bevande escluse (pane, acqua e caffè inclusi)

Menu del pranzo di Natale vegetariano

Prosecco di benvenuto

Carciofo fritto con fonduta di pecorino di fossa

Tagliolino alla zucca mantovana, blu del Moncenisio e granella di nocciole dei Monti Cimini

Vellutata di castagne, porcini e tartufo uncinato fresco

Caramella ai profumi invernali

Sassi nel bosco

Prezzo: 55 euro per persona, bevande escluse (pane, acqua e caffè inclusi)

Per informazioni e prenotazioni:

Tel +39 375 514 0851

info@bradoroma.it

Osteria dell'Ingegno

Osteria dell'Ingegno

Benvenuto anno nuovo, con brindisi di mezzanotte e piccoli fuochi pirotecnici.

Menù 31 dicembre 2021 Capodanno

Un aperitivo di benvenuto dalla Chef Francesca, con un calice di rosa del golfo brut rose

Piccole crocchette di melanzane, concassè tiepida di pomodoro origano e menta

Gran crudo di pesce: tartare di scorfano, carpaccio di ricciola, gamberi viola del Tirreno, ostrica, serviti con maionese al rafano e salmoriglio agli agrumi

Torino di patate tartufo nero mousse di mortadella favola

Chitarrini all’uovo fatti a mano con battuto di cinta senese, cavolfiore, polvere di mirto

Fusilloni di Gragnano al pesto trapanese di mandorle e pomodori secchi stracciatella di bufala pane croccante all’origano

Tortelloni fatti in casa ripieni di baccalà e ceci, pomodorini glassati burro nero e limone

Coscio di faraona alla perugina imbottita di castagne e mandorle, zucca arrostita e crostone ai fegatini

Cheese cake di zucchine romanesche e ricotta di bufala, salsa alla colatura di alici di Cetara

Cous cous di pesce misto alla siciliana con zafferano e limone verde

Tarte tatin di mele al profumo di calvados cannella e creme franche

Bavarese ai tre cioccolati caramello salato lamponi freschi

Cremoso al pistacchio zappetta di cioccolato bianco mousse di mirtilli

Per informazioni e prenotazioni:

Tel 06 6780662

info@osteriadellingegno.com