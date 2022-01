Oli360 Pizza Cucina Bistrot, il salto di qualità con le farine Molino Vigevano

A Battipaglia (Sa) Oli360 Pizza Cucina Bistrot è un’istituzione. Qui la pizza è cultura, a tal punto che l’insegna si ispira al “giro d’olio” che il pizzaiolo compie con un rapido e sapiente gesto prima di infornare. Qui il pizzaiolo è il maestro Gaetano Pierro. La sua “filosofia” è proiettata verso un dinamismo tradizionale, ogni pizza è un’avventura percorribile partendo dall’assaggio di prodotti d’eccellenza e artigianali, che si conclude con la realizzazione delle sue ricette, innovazioni rustiche di qualità, efficienti e genuine.

Come nasce l'idea di questo locale?

Oli360 nasce dalla voglia di condividere la nostra grande passione per il cibo e per la cultura enogastronomica del nostro territorio. L’abbiamo immaginato come un luogo accogliente e piacevole, creando ambienti diversi con proposte culinarie che si adattano a ogni occasione e momento della giornata. Oli360 è un locale vivace e dinamico che conta circa 10 dipendenti e 135 coperti. Una realtà che privilegia i veri valori della tradizione con una piacevole e dinamica modernità, un luogo familiare e amichevole. Una realtà moderna, coinvolgente, accompagnata da una gestione efficiente e innovativa. Siamo un punto di riferimento per chi ama i gusti della tradizione in chiave moderna, per chi vuole trascorrere momenti in un ambiente rilassante, per chi predilige la scelta di prodotti di produzione tipicamente artigianali, per chi vuole ricevere le giuste attenzioni e per chi è alla ricerca di una formula coerente e professionale.

Che tipologie di pizza proponete e quante ne avete in menu?

Il nostro menu vanta circa 30 pizze che spaziano dalla tradizionale pizza napoletana all’innovativa pizza gourmet, comunque rigorosamente cotte a legna.

Quali farine utilizzate?

Per i nostri impasti utilizziamo Molino Vigevano Tramonti Oro Plus, Molino Vigevano Costiera Oro Plus, Molino Vigevano Tipo 2 Oro Macina, Pasta Madre Molino Vigevano.

Qual è il valore aggiunto delle farine di Molino Vigevano?

L’utilizzare farine di qualità rappresenta un enorme vantaggio, sia a livello gustativo che a livello comunicativo. Quando si sceglie una farina di grande qualità le differenze si vedono. Le farine di Molino Vigevano si adattano a medie e lunghe maturazioni e prefermenti conservando tutte le componenti aromatiche che esaltano i profumi e garantiscono un valore aggiunto che va evidenziato.

Quali sono le caratteristiche dell’impasto e della lievitazione?

L’impasto con queste farine permette di ottenere un prodotto morbido, leggero e delicato al palato e una migliore idratazione. E in aggiunta un colore più dorato e un profumo caratteristico che riecheggia i sensi della tradizione. Il metodo utilizzato e la biga 18 ore con appretto di 36 ore in frigorifero e lievitazione di 4 ore a temperatura ambiente.

Fidelizzare la clientela con una pizza: quali sono le carte da giocare?

La fiducia non arriva per caso, si costruisce tramite centinaia di interazioni ma servire un prodotto di qualità nel tempo è un gran passo. La scelta di ingredienti di prima qualità e il più possibilmente di stagione, abbinamenti curati e l’impiattamento sono elementi determinanti. Una pizza che si sa distinguere, in grado di dare emozioni, di raccontare una storia e capace di coinvolgere tutti i sensi sarà già di per sé un ottimo biglietto da visita.

In che cosa consiste l’arte della farcitura?

Posa le fondamenta sulla profonda storia di ogni singola materia trattata. Scegliere sempre prodotti pregiati del nostro territorio, figli di tipicità culinarie antiche rievocando una manualità artigianale d’altri tempi, armonizzata da una dinamica sofisticata e una creativa innovazione. Un lavoro di continua ricerca, quello del pizzaiolo gourmet, un vero creatore di abbinamenti insoliti e originali, con accostamenti di sapori, ingredienti e colori differenti fino a un impiattamento curato e creativo. Un percorso culinario voluto e unico, dove l’arte del passato incontra la lo stile e la tecnica moderni per sviluppare grandi sapori.

Oli360 Pizza Cucina Bistrot

via Brodolini 2/12b - 84091 Battipaglia (Sa)

Tel 0828 340009

www.oli360.it

www.molinovigevano.com