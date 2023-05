Osteria del Proconsolo, gusto autentico nel cuore di Firenze

Nel suggestivo contesto del centro storico di Firenze, a pochi passi dal Duomo e dalla Piazza della Signoria, si erge un'autentica gemma culinaria: l'Osteria del Proconsolo. Da oltre mezzo secolo, questo ristorante-pizzeria ha deliziato turisti e fiorentini di passaggio con la sua cucina locale, offrendo un'esperienza gastronomica unica nel suo genere.La sua posizione strategica e l'atmosfera intima ne fanno un luogo imperdibile per coloro che desiderano assaporare i sapori tradizionali della Toscana. Aperta nel lontano 1969, l'Osteria del Proconsolo è diventata nel corso degli anni una delle icone culinarie più amate e riconoscibili del centro di Firenze. Ciò che la rende davvero unica è la sua dimensione ridotta, che conferisce al locale un'atmosfera intima e accogliente. Nonostante la sua modesta grandezza, l'osteria emana un fascino senza tempo, con un arredamento rustico che evoca l'autentico spirito toscano. Ogni dettaglio, dall'illuminazione soffusa alle tovaglie a quadri, contribuisce a creare un'atmosfera calda e familiare.

A pochi passi dal Duomo di Firenze e dalla Piazza della Signoria si trova l'Osteria del Proconsolo

Un'esperienza culinaria tradizionale all'Osteria del Proconsolo

L'Osteria del Proconsolo è rinomata per la sua proposta culinaria variegata e di alta qualità. Il menu offre una selezione di piatti locali che deliziano il palato di chiunque vi si avventuri. I piatti tipici della Toscana, come le famose bistecche alla fiorentina e il filetto ai ferri, sono preparati con maestria e presentati con cura. Oltre a queste prelibatezze, gli ospiti possono scegliere tra numerose altre specialità, come la ribollita, il crostino toscano, la pappa al pomodoro e molti altri piatti tradizionali che esaltano i sapori autentici della regione.

L'Osteria del Proconsolo vanta anche una selezione dei migliori vini su scala mondiale, oltre al fiore all'occhiello, le cantine toscane. L'Osteria del Proconsolo è un luogo accogliente e inclusivo, che attrae sia i turisti desiderosi di immergersi nella cultura culinaria fiorentina, sia i fiorentini che cercano una pausa gustosa durante la loro passeggiata nel centro storico. La sua posizione privilegiata lo rende facilmente accessibile a tutti coloro che desiderano godere di una pausa pranzo o di una cena all'insegna della tradizione e dell'autenticità. Il parcheggio più vicino è a circa 800 metri dal ristorante.

La bistecca alla fiorentina, la specialità dell'Osteria del Proconsolo

La bistecca alla fiorentina, prelibatezza toscana amata da molti, italiani e stranieri, è uno dei piatti di punta dell'Osteria del Proconsolo. Questo gustoso piatto tradizionale è caratterizzato da una carne di manzo di alta qualità, spessa e succulenta. La bistecca viene grigliata alla perfezione, mantenendo la sua consistenza tenera e il sapore ricco. La passione per la bistecca alla fiorentina porta l'Osteria del Proconsolo a cercare sempre i migliori macellai che offrono questa specialità. Non c'è niente di più gratificante che condividere una deliziosa bistecca alla fiorentina con amici e familiari, accompagnata da un buon bicchiere di vino rosso toscano. È un'esperienza culinaria indimenticabile che riempie di gioia e soddisfazione.

Osteria del Proconsolo

Via del Proconsolo 59 - 50122 Firenze

Tel 055 213069